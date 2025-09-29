Почему во время головной боли хочется сладкого: объясняет врач / © Credits

Почему это происходит и можно ли себе позволять лакомства во время боли, рассказал профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко.

Во время приступа мигрени или сильной головной боли организм подвергается стрессу. В это время активируется комплекс биохимических и гормональных реакций:

Падение уровня глюкозы в крови. Из-за боли и стресса клетки мозга нуждаются в большем количестве энергии.

Увеличение выделения гормонов стресса, таких как кортизол, который стимулирует аппетит.

Реакция нервной системы, которая побуждает к быстрому получению «топлива» для мозга.

Именно поэтому организм часто сигнализирует желанием съесть что-то сладкое, например, шоколадку, печенье или фрукты.

Сладкое может облегчать состояние

Не стоит отказывать себе в небольшой порции во время приступа головной боли, если она действительно помогает. Механизм таков:

Глюкоза быстро попадает в кровь, повышает уровень энергии для мозга.

Выделение серотонина, гормона счастья, который помогает снизить болевые ощущения и улучшить настроение.

Небольшой десерт может уменьшить дискомфорт и дать организму сигнал «успокоения», а это важно при стрессовых приступах головной боли.

Важно, чтобы сладкое было умеренным и не заменяло основное лечение мигрени.

Когда сладкое становится триггером

Хотя для многих сладкое помогает, у некоторых людей оно может стать провокатором приступа:

Резкие колебания уровня сахара в крови могут спровоцировать головную боль или мигрень.

Чрезмерное потребление сахара во время приступа может усилить воспалительные процессы в организме.

Как правильно управлять аппетитом на сладкое во время боли

Слушайте свой организм, если маленькая порция помогает, не стоит отказываться. Выбирайте натуральные источники сахара: фрукты, мед или сухофрукты вместо шоколада и кондитерских изделий. Наблюдайте за реакцией, ведите дневник приступов и отмечайте, как те или иные продукты влияют на боль. Сочетайте с профилактикой мигрени: регулярный сон, физическая активность и избегание известных триггеров помогут уменьшить частоту приступов.

Во время головной боли организм часто ищет быстрый источник энергии, и именно сладкое может помочь временно уменьшить дискомфорт. Главное, делать это умеренно и не забывать об основных методах профилактики мигрени.

«Сладкое само по себе не лечит мигрень, но маленькая порция может облегчить состояние, пока вы ждете эффекта от основного лечения», — объясняет профессор Билошицкий.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРЕНИ?! Врач о ЗАВИСИМОСТИ от ПАРАЦЕТАМОЛА и ботоксе от ГОЛОВНОЙ БОЛИ