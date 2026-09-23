Почему во время панической атаки повышается давление: объясняет психиатр

Почему во время панической атаки повышается давление / © Credits

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Паническая атака часто пугает не только из-за сильной тревоги, но и из-за непривычных ощущений в теле. Кажется, что сердце вот-вот не выдержит, давление опасно подскочило, а организм потерял контроль. Однако многие из этих реакций связаны с естественным механизмом, унаследованным нами от наших предков.

По словам психиатра Евгения Скрипника, процессы, возникающие во время тревоги и панических атак, носят эволюционный характер. В норме организм ежедневно использует те же механизмы, просто обычно мы их не замечаем.

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Организм готовится к опасности

Когда человек чувствует угрозу, организм переходит в режим готовности к действию. Сердце начинает биться быстрее, дыхание меняется, напрягаются мышцы, а артериальное давление повышается. Все это необходимо для того, чтобы организм мог быстро реагировать: бежать, защищаться или выполнять физическую работу.

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Именно этот механизм, по словам врача, активируется и во время панической атаки. Когда-то такая реакция могла подготовить человека к встрече с опасным хищником, а сегодня её может вызвать сильная тревога, даже когда реальной физической угрозы нет.

Почему давление может резко подскочить

Показатель 120/80 мм рт. ст. часто считается ориентиром для давления в состоянии покоя. Но во время физической нагрузки он закономерно меняется. Как объясняет Евгений Скрипник, когда человек быстро поднимается по лестнице, приседает или выполняет другую интенсивную работу, давление повышается, ведь организму требуется больше крови и кислорода. Подобная реакция происходит и во время сильного эмоционального напряжения.

Поэтому во время панической атаки давление может временно подняться значительно выше привычных для человека показателей. Это часть той самой реакции организма на стресс, которая помогает мобилизовать силы.

В то же время высокое артериальное давление не стоит автоматически списывать на паническую атаку. Если показатели очень высокие, а симптомы необычные, сильные или не проходят, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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Паническая атака может вызывать ощущение, будто с организмом происходит что-то катастрофическое. Однако многие её физические проявления, такие как учащённое сердцебиение, напряжение мышц, изменение дыхания и повышение давления, связаны с древним механизмом «бей или беги».

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