Почему волосы становятся с возрастом тоньше и реже, и можно ли с этим что-то сделать

С возрастом мы привыкаем обращать внимание на большие трансформации, такие как здоровье, карьера и стиль жизни. А вот изменения, которые происходят постепенно, часто остаются вне фокуса. Именно так и с волосами, они не исчезают за одну ночь, процесс длится годами. Однако в какой-то момент многие замечают, что густота уже не та, об этом рассказало издание RTÉ. Консультант-трихолог Рут Коллис объяснила, что истончение волос — многофакторный процесс и далеко не всегда он связан только с генетикой.

Гормоны

Один из ключевых факторов — гормональные колебания. С возрастом мы дольше находимся под влиянием гормонов и если есть повышенная чувствительность к ним, это может приводить к.:

истончение волос

уменьшение их густоты

«миниатюризации» волосяных фолликулов

Особенно заметны изменения у женщин во время начала менструаций, после родов, в период перименопаузы и менопаузы. Многие годами не имеют проблем с волосами, но именно во время менопаузы резкие гормональные изменения могут значительно ускорить их выпадение.

Старение клеток

С возрастом наш организм просто начинает работать иначе. Клетки медленнее восстанавливаются, хуже регенерируют и менее эффективно поддерживают качество тканей. Это напрямую влияет на волосы, они становятся тоньше, слабее и не такими плотными.

Образ жизни

Не только генетика определяет состояние волос. Ежедневные привычки, такие как курение, алкоголь и хронический стресс также имеют значение. Со временем их негативное влияние накапливается и отражается, в частности, на волосах.

Отдельно стоит упомянуть медикаменты. Некоторые препараты, например, для щитовидной железы, могут вызывать временное выпадение, изменять структуру волос и делать их тоньше.

Дефициты

Одна из самых распространенных причин — дефицит железа. Оно необходимо для выработки гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам, в том числе к волосяным фолликулам. А фолликулы очень «энергозатратные», поэтому без достаточного количества кислорода они хуже работают, производят слабые волосы и постепенно уменьшают их густоту. Длительный дефицит обязательно проявится в состоянии волос.

Первые сигналы

Эти изменения часто незаметны сразу, но есть несколько характерных признаков:

Для женщин: более широкий пробор, более заметная кожа головы и более тонкий хвост

Для мужчин: залысины и более «открытая» макушка

Общие сигналы: волосы хуже держат форму и прическа выглядит менее объемной

Что помогает

Начните с простого. Волосы — индикатор общего состояния организма. Поэтому базовые вещи, такие как достаточное количество сна, регулярное питание и водный баланс критически важны. Эксперт советует простой подход, а именно, относиться к себе так, будто вы заботитесь о ребенке, например, проверять, хватает ли вам еды, воды и отдыха. Питание — основа. Для здоровых волос нужен разнообразный рацион из овощей и фруктов, орехов и семян, бобовых, достаточного количества белка и клетчатки. Это буквально «строительный материал» для волос. Меньше стресса — больше окситоцина. Хронический стресс прямо влияет на выпадение волос. Поэтому важно проводить время с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя в безопасности и получать эмоциональную поддержку. Это помогает снижать уровень кортизола и положительно влияет на общее состояние организма. Больше солнца и свежего воздуха. Дефицит витамина D — распространенная проблема, особенно в странах с меньшим количеством солнечных дней. А этот витамин уменьшает воспаление, поддерживает биологические ритмы и помогает бороться со стрессом. Уход за кожей головы. Здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. Важно регулярно ее очищать и избегать накопления себума или остатков средств. Защита от солнца. Если волосы уже стали тоньше, поэтому кожа головы уязвима В жару носите головные уборы и избегайте активного солнца в обеденные часы. Не игнорируйте резкие изменения. Если выпадение волос резко усилилось и сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к специалисту.

Истончение волос с возрастом — это нормальный процесс, но он не является полностью неконтролируемым. Самое важное понимать, что это не только о косметике или уходе, но и о состоянии всего организма.

Гормоны, питание, уровень стресса, образ жизни — все это вплетается в историю ваших волос. И хорошая новость в том, что даже небольшие изменения могут заметно повлиять на их состояние. Потому что здоровые и сильные волосы — не случайность, а результат ежедневного баланса и заботы о себе.