Почему врачи рекомендуют женщинам есть больше семечек подсолнуха

Семечки прекрасны в качестве дополнения к салату и даже сами по себе. Но, оказывается, они не только вкусные, но и очень полезные.

О пользе семечек говорят не так часто, и это совершенно неправильно. Womans World решил исправить ситуацию и рассказать о главных преимуществах, которые вы сможете получить, если введете семечки в свой рацион.

Что делает семена подсолнечника такими полезными

Семечки подсолнечника содержат белок, полезные жиры, клетчатку, витамины, такие как витамин Е, и минералы, включая магний и селен. Мелина Джамполис, доктор медицинских наук, терапевт и сертифицированный специалист по питанию утверждает что эти питательные вещества играют решающую роль в поддержании иммунной функции, здоровье костей, здоровья сердца и обеспечивают антиоксидантную защиту.

Всего одна порция в 46 граммов - это около четверти стакана, семян подсолнечника содержит 4 грамма клетчатки, 10 граммов белка, что составляет более 20% ежедневной потребности женщин, 150 мг магния, а это более 48% рекомендуемых женщинами доз и 24 мкг селена, что составляет почти 44% от ежедневной потребности. Именно этот пищевой профиль, особенно полезные жиры, белки и антиоксиданты, делают перекус семенами подсолнечника прекрасным здоровым выбором.

Потребление антиоксидантов, по словам Эрин Палински-Уэйд, доктора медицинских наук, CDCES, диетолога из Нью-Джерси, помогает защитить клетки организма от свободных радикалов и бороться с воспалениями.

Свободные радикалы и воспаления могут способствовать развитию таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и многое другое. Но антиоксиданты в семенах подсолнечника действуют как телохранители, защищающие клетки от повреждений.

Семена подсолнечника предотвращают хронические проблемы со здоровьем

Исследования в области свободнорадикальной биологии и медицины показали, что витамин Е особенно полезен для снижения маркеров воспаления, которые приводят к более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. А другое исследование показало, что те, кто ел больше всего семян подсолнечника (более 5 раз в неделю), имели заметно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чем те, кто редко ел семена.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Семена подсолнечника также помогают контролировать уровень плохого холестерина ЛПНП. Исследование показало, что обилие полезных жирных кислот в семенах подсолнечника помогает кровеносным сосудам расслабиться, мягко снижая кровяное давление. Это также помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Почему врачи рекомендуют женщинам есть больше семечек подсолнуха / Фото: Credits

В чем польза семян подсолнечника для женщин

Семена подсолнечника особенно полезны для женщин.

Контроль уровня сахара в крови. Инсулинорезистентность — это серьезная гормональная проблема, которая случается с женщинами особенно старше 50 лет. Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который помогает организму контролировать уровень сахара в крови. Когда клетки вашего тела начинают становиться устойчивыми к инсулину, они не так эффективно реагируют на гормон. В результате повышается уровень сахара в крови и увеличивается количество жира на животе. Вот тут-то и могут помочь семена подсолнечника.

Растворимая клетчатка, магний, полифенолы и полезные жиры, содержащиеся в семенах подсолнечника, помогают снизить резистентность к инсулину и поддерживать стабильный уровень сахара в крови, говорит доктор Джамполис, предотвращая распространение этого заболевания среди людей среднего возраста.

Меньше симптомов менопаузы. Во время менопаузы уровень гормонов эстрогена и прогестерона снижается. В частности, из-за недостатка эстрогена вы более склонны к симптомам менопаузы, таким как приливы, бессонница, сухость влагалища, изменения настроения и многое другое. Витамин Е и фолиевая кислота, содержащиеся в семенах подсолнечника, помогают сбалансировать женские гормоны, регулируя уровень эстрогена. В результате женщины испытывают меньше и менее интенсивные симптомы менопаузы.

Например, витамин Е в семенах подсолнечника представляет собой фитоэстроген, растительное соединение, которое действует в организме как эстроген. А исследование указывает на то, что простое увеличение потребления этого ключевого питательного вещества может значительно снизить интенсивность приливов, облегчить сухость влагалища и уменьшить бессонницу.

Более крепкие кости. Согласно данным, остеопорозом чаще страдают женщины. Одной из основных причин является снижение уровня эстрогена, защищающего кости, который резко падает по мере того, как женщины достигают менопаузы.

Магний, содержащийся в семенах подсолнечника, важен для поддержания здоровья костей. А употребление продуктов, богатых магнием, таких как семена подсолнечника, может помочь сохранить ваш скелет сильным. Фактически, исследование, показало, что женщины с низким потреблением магния заметно чаще имеют более низкую минеральную плотность костей, чем те, кто получает достаточные запасы этого питательного вещества.

Улучшение настроения. Ни для кого не секрет, что гормональные изменения во время менопаузы могут вызвать плохое настроение и раздражительность. Хорошая новость: употребление большего количества семян подсолнечника может поднять вам настроение. Семена богаты тирозоном, аминокислотой, которая используется организмом для выработки в мозге химического вещества дофамина, обеспечивающего хорошее самочувствие. А согласно исследованиям, пополнение запасов аминокислот повышает уровень дофамина на 30%, поднимая настроение. Другие продукты, содержащие большое количество тирозина: яйца, индейка, курица, рыба, йогурт, миндаль и авокадо.

Как употреблять семена подсолнечника

Хотя вы можете наслаждаться семечками сами по себе, они также могут стать отличным дополнением к другим блюдам, таким как салаты и картофель фри. Полезные жиры в семенах подсолнечника действуют как усилитель питательных веществ, помогая вашему организму лучше усваивать жирорастворимые витамины, такие как витамины А, D и Е. Сочетание семян подсолнечника с продуктами, содержащими эти питательные вещества, может помочь улучшить их усвоение.

Если вы ищете перекус, доктор Джамполис предлагает сочетать семена подсолнечника с белком и клетчаткой. Например, ешьте греческий йогурт с малиной и семечками.

Какие семечки подсолнечника предпочтительнее

Семечки часто солят. Из-за этого в них много натрия. Семена в скорлупе могут содержать более дневной нормы соли на порцию. Вам стоит остановить свой выбор на сырых и несоленых семечках. И обратите внимание на их срок хранения. Из-за высокого содержания жира они могут прогоркнуть, поэтому важно правильно их хранить в герметичном контейнере в холодильнике или морозильной камере.

Как часто женщинам следует есть семечки подсолнечника

Употребление семян подсолнечника несколько раз в неделю — это хороший выбор. Просто имейте в виду, что семена подсолнечника также очень калорийны. Придерживайтесь размера порции ¼ чашки, что составляет примерно 146 калорий.

Читайте также: