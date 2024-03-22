Почему вы чувствуете усталость: комментирует эндокринолог

Чувство истощенности и усталости может сопровождать нас в течение всего дня, даже при наличии нормального сна и питания.

Многие факторы могут оказать значительное влияние на наше самочувствие в течение дня. Эндокринолог Кэсси Смит поделилась несколькими причинами этого явления.

Недостаточность функции щитовидной железы (гипотиреоз)

Щитовидная железа / Фото: www.credits

Щитовидная железа производит гормоны, регулирующие обмен веществ и энергию в организме. При гипотиреозе снижается выделение этих гормонов, что может привести к замедлению обмена веществ и потере энергии.

Дисфункция надпочечников (недостаточность кортизола)

Кортизол / Фото: Credits

Кортизол – это гормон, который віделяется надпочечниками и отвечает за регуляцию уровня стресса, обмен веществ и энергию. Недостаток кортизола может привести к нарушениям в регуляции этого процесса, что влияет на уровень энергии и может привести к усталости.

Инсулинорезистентность и дефицит микроэлементов

Инсулинорезистентность / Фото: Credits

Инсулинорезистентность возникает, когда клетки организма не реагируют на инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Это может возникнуть в результате дефицита микроэлементов, таких как магний или цинк. Это условие может способствовать усталости и изнеможению, поскольку клетки не могут эффективно использовать глюкозу для энергии, что может привести к колебаниям уровня сахара в крови и єнергетическим спадам. Соответственно эти факторы могут взаимодействовать и повышать общий уровень усталости в течение дня.

Понимание влияния эндокринологических факторов на наше самочувствие может помочь нам эффективно управлять усталостью и истощением. Лечение гормонального дисбаланса и другие меры могут способствовать улучшению качества жизни и повышению энергии в течение дня.

Важно провести консультацию с врачом для определения точной причины усталости и разработки плана лечения.

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