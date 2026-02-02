Почему вы постоянно думаете о еде и как заставить мозг успокоиться / © www.credits

Реклама

Если вы когда-нибудь ловили себя на постоянных мыслях о еде, знайте, вы не одиноки. Издание Psychology Today рассказало, что «шум еды» возникает в мозгу даже тогда, когда мы физически не голодны. Это может проявляться как навязчивые мысли о следующем приеме пищи, неконтролируемые перекусы или даже тревога, если еды под рукой нет. Все это — результат сочетания биологии, образа жизни и привычек, а не слабой воли.

Мозг, дофамин и гормоны

Шум еды подпитывают гормоны аппетита и дофамин — нейромедиатор, который отвечает за систему вознаграждений в мозге. Люди от природы отличаются уровнем гормонов и тем, насколько еда влияет на дофамин. Кто-то может чувствовать постоянный голод, а кому-то хватает небольшой порции, чтобы почувствовать сытость.

Важно помнить, что никто не выбирает свой мозг, но есть факторы, на которые мы можем влиять, чтобы уменьшить шум еды.

Реклама

Факторы, которые усиливают шум пищи

Ультраобработанные продукты (УОП) Сахар, соль, жиры и искусственные добавки стимулируют дофаминовые пути и повышают аппетит. После всплеска энергии часто наступает «падение» и возвращается еще более сильный голод. Стресс. Кортизол, гормон стресса, вызывает колебания сахара в крови. Поэтому мы часто «заедаем» эмоции. После бессонной ночи мозг увеличивает гормоны аппетита, а также снижает активность префронтальной коры — зоны, которая отвечает за самоконтроль. В результате имеем голод сильнее, а волю слабее. Пропуск приема пищи. Долгие промежутки между едой стимулируют гормоны аппетита и кортизол. Мозг воспринимает это как сигнал «сейчас же подкрепиться». Наличие соблазнительной еды рядом. Даже вид коробки с печеньем в шкафу может активировать мозг и заставить его думать о еде. Скука и одиночество. Низкий уровень дофамина во время скуки или одиночества заставляет мозг искать «быструю награду», а еда — легкий вариант.

Способы «заглушить» шум еды

Движение и спорт. Физическая активность снижает аппетит, регулирует гормоны и повышает дофамин. Кроме того, тренировки улучшают самоконтроль, а это помогает не поддаваться соблазнам. Пища, богатая клетчаткой, замедляет опорожнение желудка, регулирует сахар в крови и дольше дарит ощущение сытости. Стоит употреблять 25-30 г клетчатки в день. Белковые завтраки и перекусы. Белок стимулирует гормоны насыщения и стабилизирует сахар в крови, а это уменьшает навязчивые мысли о еде в течение дня. Перехитрить мозг. Если вы привыкли есть во время просмотра сериалов, мозг начинает ассоциировать телевизор с едой. Откажитесь от этого ритуала несколько раз и постепенно шум еды уменьшится.

Шум еды — это не ваша вина. Мозг может быть «настроен» на более сильный аппетит, а жизнь в современном мире с ультраобработанной пищей, стрессом и недосыпом только усиливает этот эффект. Хорошая новость заключается в том, что есть стратегии, которые помогают взять контроль в свои руки. Сон, спорт, правильная еда и изменение привычек способны успокоить шум и сделать питание более осознанным и приятным.