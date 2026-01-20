ТСН в социальных сетях

Почему вы просыпаетесь с мигренью и что на самом деле происходит с организмом

Утро, будильник резко вырывает вас из сна и вместо привычного ощущения сонливости, накрывает боль, которая пульсирует в голове. Свет раздражает, мысли путаются, а планы на день рушатся еще до первого кофе. Если вы часто просыпаетесь с мигренью, это не случайность и не «просто плохая ночь».

Станислава Бондаренко
Издание Cleveland Clinic рассказало, что у утренней головной боли есть конкретные причины и большинство из них можно скорректировать.

Мигрень — это не просто сильная головная боль. Это неврологическое состояние, которое может серьезно влиять на качество жизни, работу и эмоциональное состояние. По данным специалистов Cleveland Clinic, мигрень часто возникает именно утром, в момент, когда организм переходит от сна к активности, поэтому попробуем разобраться, какие факторы могут провоцировать утренние приступы и что поможет начинать день без боли.

Основные причины появления утренней мигрени

  • Проблемы со сном. Бессонница, скрежет зубами, синдром беспокойных ног или поверхностный сон нарушают ночное восстановление мозга. Во время сна организм «очищает» мозг от метаболических отходов и если этот процесс дает сбой, то возрастает риск головной боли.

  • Обезвоживание. Даже легкий дефицит воды может вызвать мигрень. Если вы просыпаетесь с сухостью во рту или чувством усталости, причина может быть именно в недостатке жидкости. Алкоголь и избыток кофеина только усугубляют ситуацию.

  • Чрезмерное употребление обезболивающих. Парадоксально, но регулярный прием обезболивающих (более 2 раз в неделю) может вызвать так называемую «головную боль от чрезмерного лечения». Организм просто перестает адекватно реагировать.

  • Пищевые триггеры. Выдержанные сыры, красное вино, шоколад, продукты с глутаматом натрия или нитратами могут провоцировать мигрень, но набор триггеров индивидуален. Именно поэтому врачи советуют вести пищевой дневник.

  • Избыток или резкий отказ от кофеина. Одна чашка кофе может помочь снять боль, но резкое уменьшение дозы после «кофеинового марафона» часто заканчивается мигренью. Оптимальная норма — 100-150 мг кофеина в день.

  • Тревога и депрессия Психоэмоциональное состояние тесно связано с мигренями. Тревожность и депрессия нарушают сон, повышают уровень стресса и влияют на нейромедиаторы, в частности серотонин.

  • Яркий свет, запахи и шум. Мозг людей, склонных к мигрени, часто имеет повышенную сенсорную чувствительность. Резкий свет, сильные запахи или громкие звуки могут стать пусковым механизмом приступа.

  • Изменение погоды. Резкие перепады атмосферного давления или температуры могут влиять на сосуды и синусы, и вызывать головную боль.

  • Гормональные колебания В утренние часы, примерно с 4:00 до 8:00, меняется гормональный фон, а именно, уменьшается действие естественных обезболивающих веществ и возрастает активность «гормонов пробуждения». У людей с мигренью это может усиливать болевую чувствительность.

Как уменьшить риск утренней мигрени

  • Придерживайтесь режима. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

  • Пейте достаточно воды. Ориентир — около 2 л в день.

  • Следите за питанием, избегайте известных вам триггеров.

  • Умеренная физическая активность, например, ходьба, плавание или йога, снижает частоту приступов.

  • Уменьшайте стресс. Дыхательные практики, медитация и осознанность работают лучше, чем кажется.

Когда обращаться к врачу

Если головная боль регулярно мешает вашей жизни, работе или отдыху — это повод обратиться к специалисту. Мигрень часто недооценивают, хотя она является одной из самых распространенных причин потери трудоспособности среди людей до 50 лет.

Просыпаться с мигренью — не норма и не приговор. Осознание собственных триггеров и небольшие изменения в образе жизни могут вернуть вам спокойные утра и контроль над самочувствием. А современная медицина имеет еще больше инструментов, чтобы помочь, главное, не игнорировать сигналы тела.

