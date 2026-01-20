Почему вы просыпаетесь с мигренью и что на самом деле происходит с организмом / © Credits

Издание Cleveland Clinic рассказало, что у утренней головной боли есть конкретные причины и большинство из них можно скорректировать.

Мигрень — это не просто сильная головная боль. Это неврологическое состояние, которое может серьезно влиять на качество жизни, работу и эмоциональное состояние. По данным специалистов Cleveland Clinic, мигрень часто возникает именно утром, в момент, когда организм переходит от сна к активности, поэтому попробуем разобраться, какие факторы могут провоцировать утренние приступы и что поможет начинать день без боли.

Основные причины появления утренней мигрени

Проблемы со сном. Бессонница, скрежет зубами, синдром беспокойных ног или поверхностный сон нарушают ночное восстановление мозга. Во время сна организм «очищает» мозг от метаболических отходов и если этот процесс дает сбой, то возрастает риск головной боли.

Обезвоживание . Даже легкий дефицит воды может вызвать мигрень. Если вы просыпаетесь с сухостью во рту или чувством усталости, причина может быть именно в недостатке жидкости. Алкоголь и избыток кофеина только усугубляют ситуацию.

Чрезмерное употребление обезболивающих. Парадоксально, но регулярный прием обезболивающих (более 2 раз в неделю) может вызвать так называемую «головную боль от чрезмерного лечения». Организм просто перестает адекватно реагировать.

Пищевые триггеры. Выдержанные сыры, красное вино, шоколад, продукты с глутаматом натрия или нитратами могут провоцировать мигрень, но набор триггеров индивидуален. Именно поэтому врачи советуют вести пищевой дневник.

Избыток или резкий отказ от кофеина. Одна чашка кофе может помочь снять боль, но резкое уменьшение дозы после «кофеинового марафона» часто заканчивается мигренью. Оптимальная норма — 100-150 мг кофеина в день.

Тревога и депрессия Психоэмоциональное состояние тесно связано с мигренями. Тревожность и депрессия нарушают сон, повышают уровень стресса и влияют на нейромедиаторы, в частности серотонин.

Яркий свет, запахи и шум. Мозг людей, склонных к мигрени, часто имеет повышенную сенсорную чувствительность. Резкий свет, сильные запахи или громкие звуки могут стать пусковым механизмом приступа.

Изменение погоды. Резкие перепады атмосферного давления или температуры могут влиять на сосуды и синусы, и вызывать головную боль .

Гормональные колебания В утренние часы, примерно с 4:00 до 8:00, меняется гормональный фон, а именно, уменьшается действие естественных обезболивающих веществ и возрастает активность «гормонов пробуждения». У людей с мигренью это может усиливать болевую чувствительность.

Как уменьшить риск утренней мигрени

Придерживайтесь режима. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

Пейте достаточно воды. Ориентир — около 2 л в день.

Следите за питанием, избегайте известных вам триггеров.

Умеренная физическая активность, например, ходьба, плавание или йога, снижает частоту приступов.

Уменьшайте стресс. Дыхательные практики, медитация и осознанность работают лучше, чем кажется.

Когда обращаться к врачу

Если головная боль регулярно мешает вашей жизни, работе или отдыху — это повод обратиться к специалисту. Мигрень часто недооценивают, хотя она является одной из самых распространенных причин потери трудоспособности среди людей до 50 лет.

Просыпаться с мигренью — не норма и не приговор. Осознание собственных триггеров и небольшие изменения в образе жизни могут вернуть вам спокойные утра и контроль над самочувствием. А современная медицина имеет еще больше инструментов, чтобы помочь, главное, не игнорировать сигналы тела.