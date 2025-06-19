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Почему взрослым людям бывает так сложно заснуть
Еще в подростковом возрасте многие из нас могли спать по 10-12 часов, даже не просыпаясь. Но с возрастом ситуация меняется: мы просыпаемся раньше, часто не можем заснуть, долго ворочаемся в постели или не можем «отключить» мозг.
Все это не случайность и не «нормальная часть старения» — это результат целого ряда физиологических, эмоциональных и социальных изменений. Издание Real Simple рассказало, почему нам так сложно засыпать и как помочь себе восстановить сладкий ночной покой.
Перегруженный мозг и бесконечный список дел
Одна из главных причин — стресс. Карьера, дети, родители, ежедневные дела, финансы, новости — наш ум не успевает отдыхать. И когда мы ложимся в постель, наконец-то остановив внешнее движение, внутри головы запускается марафон мыслей.
Оказывается, более 60% людей во всем мире испытывают трудности со сном именно из-за тревоги, связанной с делами, работой, отношениями или деньгами.
Что поможет:
Внедрите ритуал засыпания: чтение, теплая ванна, медитация, дневник благодарности или даже рисование.
Записывайте свои тревожные мысли перед сном — так вы «выгрузите» их из головы.
Избегайте «перегрузки информацией» после 20:00 — не читайте новости, не просматривайте электронную почту.
Технологии воруют наш сон
Телефон, планшет, ноутбук, телевизор — они кажутся безобидной частью вечернего досуга, но именно синий свет экранов блокирует выработку мелатонина — гормона сна. В результате мы чувствуем себя беспокойными и не можем «выключиться».
Лучше не просто класть телефон как можно дальше, а вынести его из комнаты перед сном. В идеале — не пользоваться экранами за 60 мин до сна.
Что поможет:
Используйте ночной режим на телефонах.
Заведите настоящий будильник, чтобы не полагаться на смартфон.
Попробуйте лампы с теплым светом или свечи для вечернего освещения.
Перегрев и гормональные изменения
Особенно у женщин после 35-40 лет, с приближением перименопаузы, более частыми становятся ночные приливы и повышенная чувствительность к температуре. Даже незначительный перегрев — теплое одеяло или слишком плотная пижама — может нарушить сон.
Что поможет:
Поддерживайте температуру в комнате на уровне 18-19°C.
Выбирайте пижаму из дышащего материала, например из бамбука или хлопка.
Используйте охлаждающие подушки или одеяла с терморегуляцией.
Беспорядок и хаос в спальне
Ваше спальное место должно быть оазисом спокойствия. Если спальня захламлена вещами, на тумбочке — недочитанные документы, а на кровати — ноутбук с фильмом, тело не будет воспринимать это место как пространство для отдыха.
Что поможет:
Превратите спальню в спа-зону: минимум вещей, приятные текстуры, уютный свет.
Используйте ароматерапию: лаванда, ромашка, нероли.
Оставьте спальню только для сна и интима — это тренирует мозг ассоциировать кровать со сном.
Нарушение ритма сна
С возрастом уменьшается выработка мелатонина, а внутренний циркадный ритм становится менее стабильным. Это значит, что нам легче просыпаться среди ночи, чтобы не чувствовать «сонливости» в нужное время.
Что поможет:
Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.
Выходите на улицу утром — солнечный свет синхронизирует биоритмы.
Избегайте дневного сна более 30 мин.
Почему качественный сон — это основа здоровья
Недостаток сна — это не пустяк. Хронические нарушения сна связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и депрессии.
К тому же дефицит отдыха:
снижает иммунитет;
ухудшает настроение и когнитивную функцию;
провоцирует набор веса;
усугубляет симптомы ПМС и менопаузы.
Рекомендуется 7-9 часов сна ежедневно для взрослых. И это — не роскошь, а необходимость.
Когда обращаться к врачу
Если вы регулярно:
не можете заснуть более 30 мин;
просыпаетесь несколько раз за ночь;
чувствуете усталость утром;
храпите или задыхаетесь во сне -
Это может быть симптомом инсомнии, апноэ или других расстройств сна. Не откладывайте обращение к специалисту.
В мире, который не останавливается ни на минуту, умение качественно спать — это настоящая супер способность. Это не только об отдыхе, это — о здоровье, балансе и заботе о себе. Ведь хороший день начинается с хорошей ночи.