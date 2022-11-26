Головная боль с утра: почему бывает, как с ней бороться и что должно насторожить

Иногда мы просыпаемся утром с сильной головной болью. В такие дни мы надеемся на болеутоляющие и думаем только о том, когда же наконец нам станет легче.

Головные боли могут быть вызваны целым рядом причин, некоторые из которых нельзя устранить с помощью таблетки. Голова может болеть, если мы обезвожены, что иногда может быть результатом употребления слишком большого количества алкоголя или даже слишком долгого пребывания на солнце, некоторые из наиболее распространенных виновников головных болей - это простуда, грипп или даже стресс.

Но постоянная боль по утрам может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. The Sun рассказал о видах головной боли, причинах, способах борьбы и о том, какие симптомы требуют особого внимания и консультации специалиста.

Виды головной боли

По мнению экспертов, существует около 300 различных типов головной боли.

Утренняя головная боль обычно начинается между 4:00 и 9:00 и часто имеет тенденцию нарушать сон и даже будить нас.

Боль может относиться к нескольким категориям, что делает ее либо кластерной, либо головной болью напряжения, либо даже мигренью.

Другие типы утренней головной боли могут включать пароксизмальную головную боль и головную боль, связанную с лекарственным перенапряжением.

Исследования показали, что большинство людей, страдающих от утренней головной боли, также страдают от нарушений сна.

Почему возникают головные боли

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Есть несколько причин, по которым вы можете столкнуться с головной болью с самого утра.

Сменная работа. Исследования показали, что головные боли по утрам могут быть вызваны нарушениями циркадных ритмов, когда естественные биологические часы организма отключены, например, из-за сменной работы. Из-за рассогласования между вашими естественными биологическими часами и временем, когда вы фактически спите, вы можете недосыпать, что может вызвать головную боль, когда вы проснетесь. Это, а также аллергены в спальне или сон в очень холодной комнате могут ухудшить качество сна.

Нарушения сна. Та часть мозга, которая контролирует сон и настроение, также контролирует боль, с которой вы просыпаетесь. Бессонница — одна из основных причин утренней мигрени. Это состояние может мешать вам достаточно отдохнуть, не давая вам уснуть, когда вы пытаетесь заснуть, будить вас, когда вы засыпаете, и вызывать беспокойный сон. Другие проблемы со сном, такие как нарколепсия, лунатизм, сон с неправильной подушкой и внезапные изменения режима сна, пересыпание или потеря сна, могут способствовать возникновению головных болей.

Многие пациенты также сообщают о таких явлениях, как бруксизм во сне (когда люди неосознанно скрежещут или сжимают зубы во время сна) и синдром беспокойных ног (когда люди испытывают крайне неприятное ощущение "мурашек" в нижних конечностях во время сна, которое сопровождается сильным желанием сдвинуть их, чтобы найти облегчение). Все это тоже влияет на возникновение головной боли.

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Утренние головные боли также являются ключевым предупреждающим признаком состояния апноэ во сне, о котором многие люди не подозревают. Это состояние вызывает сужение дыхательных путей в ночное время, что приводит к временной остановке дыхания. Апноэ вызывает головные боли и усталость на следующий день, а также храп в ночное время.

Проблемы с психическим и физическим здоровьем. Депрессия и тревога также являются ведущими причинами хронических утренних головных болей, так как они переплетаются с бессонницей.

Лекарства и их отмена. Кроме того, хронические головные боли и мигрени часто вызывают лекарства, в том числе аспирин, и эффекты отмены обезболивающих и кофеина.

Алкоголь. Неудивительно, что головные боли также являются результатом злоупотреблением алкоголя. В этом случае поможет обезболивающее, обильное питье и дополнительный сон.

Как избавиться от головной боли

Холодный компресс. Прикладывание холодного компресса ко лбу может творить чудеса при мигрени. Кубики льда, завернутые в полотенце, пакет с замороженным горошком или даже холодный душ могут уменьшить боль. Держите компресс на голове 15 минут, затем сделайте перерыв на 15 минут.

Прикладывание холодного компресса ко лбу может творить чудеса при мигрени. Кубики льда, завернутые в полотенце, пакет с замороженным горошком или даже холодный душ могут уменьшить боль. Держите компресс на голове 15 минут, затем сделайте перерыв на 15 минут. Грелка. При головной боли напряжения положите грелку на шею или затылок. Если у вас болит носовая пазуха, приложите к больному месту теплую ткань. Теплый душ также может помочь.

При головной боли напряжения положите грелку на шею или затылок. Если у вас болит носовая пазуха, приложите к больному месту теплую ткань. Теплый душ также может помочь. Ослабьте давление на голову. Слишком тугая прическа может вызвать головную боль. Эти головные боли от внешнего сжатия также могут быть вызваны ношением шапки, повязки на голову или даже слишком тугих очков для плавания. Некоторые люди говорят, что если причина головной боли в сдавливание, то, устранив его, вы моментально почувствуете облегчение.

Слишком тугая прическа может вызвать головную боль. Эти головные боли от внешнего сжатия также могут быть вызваны ношением шапки, повязки на голову или даже слишком тугих очков для плавания. Некоторые люди говорят, что если причина головной боли в сдавливание, то, устранив его, вы моментально почувствуете облегчение. Приглушите свет. Яркий или мерцающий свет может вызвать мигрень. Если вы склонны к мигреням, закрывайте окна плотными шторами в течение дня и старайтесь носить солнцезащитные очки на улице. Вы также можете добавить на свой компьютер экраны с антибликовым покрытием.

Яркий или мерцающий свет может вызвать мигрень. Если вы склонны к мигреням, закрывайте окна плотными шторами в течение дня и старайтесь носить солнцезащитные очки на улице. Вы также можете добавить на свой компьютер экраны с антибликовым покрытием. Старайтесь не жевать слишком много . Жевательная резинка не только причиняет боль вашей челюсти, но и может вызвать головную боль. И это касается не только жевательной резинки, то же самое верно и для жевания ваших ногтей, губ, внутренней части щек или подручных предметов, таких как ручки. Избегайте хрустящих и липких продуктов, если вы страдаете от головных болей, и убедитесь, что вы едите маленькие кусочки. Если вы скрипите зубами по ночам, попросите своего стоматолога изготовить вам каппу, так как она может уменьшить утренние головные боли.

. Жевательная резинка не только причиняет боль вашей челюсти, но и может вызвать головную боль. И это касается не только жевательной резинки, то же самое верно и для жевания ваших ногтей, губ, внутренней части щек или подручных предметов, таких как ручки. Избегайте хрустящих и липких продуктов, если вы страдаете от головных болей, и убедитесь, что вы едите маленькие кусочки. Если вы скрипите зубами по ночам, попросите своего стоматолога изготовить вам каппу, так как она может уменьшить утренние головные боли. Выпейте кофеина. Небольшие количества кофеина часто могут облегчить головную боль и даже усилить действие безрецептурных обезболивающих. Однако слишком много кофеина может нарушить сон и вызвать различные типы головных болей. Умеренность является в этом случае ключевым фактором.

Небольшие количества кофеина часто могут облегчить головную боль и даже усилить действие безрецептурных обезболивающих. Однако слишком много кофеина может нарушить сон и вызвать различные типы головных болей. Умеренность является в этом случае ключевым фактором. Практикуйте йогу . Будь то растяжка, йога, медитация или прогрессивная мышечная релаксация, если вы научитесь расслабляться, когда вы испытываете головную боль, это поможет справиться с болью.

. Будь то растяжка, йога, медитация или прогрессивная мышечная релаксация, если вы научитесь расслабляться, когда вы испытываете головную боль, это поможет справиться с болью. Ограничьте употребление алкоголя. Алкоголь может вызвать мигрень примерно у трети людей, страдающих частыми головными болями. Также было показано, что у многих людей он вызывает напряжение и кластерные головные боли.

Когда стоит обратиться к врачу

Иногда головные боли могут быть признаком более серьезного состояния здоровья, но это бывает редко. Если вы страдаете от регулярных головных болей и не уверены в причине, всегда стоит проконсультироваться с врачом, особенно если это сопровождается другими симптомами.

Вам следует обратиться к врачу, если ваши головные боли:

возникают чаще, чем обычно;

более серьезные, чем обычно;

происходит ухудшение или отсутствие улучшения при правильном использовании безрецептурных болеутоляющих препаратов;

боль не позволяет вам работать, спать или участвовать в обычной деятельности;

вы страдаете и хотели бы найти варианты лечения, которые позволят улучшить качество жизни.

Вы должны обратиться за неотложной помощью, если у вас когда-либо возникала головная боль наряду с:

путаницей или проблемами с пониманием речи;

обмороком;

высокой температурой, от 39 C до 40 C;

онемением, слабостью или параличом одной стороны тела;

скованностью мышц шеи;

проблемами со зрением;

проблемами с речью;

проблемами с ходьбой;

тошнотой или рвотой (если они явно не связаны с гриппом или похмельем).

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