Почему застилать кровать сразу после сна - не лучшая идея для вашего здоровья

Издание Real Simple рассказало, застилать кровать сразу после пробуждения — опасная привычка для вашего здоровья. Все из-за микроскопических обитателей наших простыней — пылевых клещей. И им, кажется, мы создаем идеальные условия для жизни.

Пылевые клещи — это крошечные, невидимые невооруженным глазом существа, которые живут в постельном белье и питаются нашими отмершими клетками кожи. Они не кусают, но их «следы жизнедеятельности», такие как, остатки, моча, фрагменты тела, могут вызвать аллергию, насморк, зуд глаз и даже приступы астмы.

И хуже всего, что клещи обожают влагу и тепло. После ночного сна, когда тело выделяет до 500 мл пота, наш матрас и простыни превращаются в маленький тропический курорт для этих паразитов. Когда вы застилаете кровать сразу после пробуждения, вы фактически накрываете эту влагу одеялом и создаете теплую, влажную ловушку, где клещи размножаются еще быстрее.

Сколько ждать, прежде чем застелить кровать

Специалисты советуют подождать по крайней мере 30 мин перед тем, как расправлять одеяло. За это время простыни «дышат», а влага испаряется. Это простой, но эффективный способ уменьшить риск появления пылевых клещей. Еще лучше — открыть окно или включить вентилятор, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию. И да, это означает, что ваша постельная зона имеет право на утренний беспорядок. По крайней мере полчаса.

Как защитить себя от клещей

Проветривайте кровать ежедневно, просто откиньте одеяло после пробуждения.

Стирайте постель еженедельно в горячей воде, не ниже 60°C.

Используйте защитные чехлы для матраса и подушек, они блокируют попадание клещей внутрь.

Заменяйте подушки каждые 1-2 года, ведь именно там накапливается больше всего аллергенов.

Поддерживайте низкую влажность в комнате — идеально до 50%.

Эти простые шаги помогают сохранить не только чистоту, но и легкое дыхание.

Есть люди, которым опрятная кровать утром буквально держит психику в тонусе. Если вы из тех, кто не может начать день без этого ритуала — ничего страшного. Просто оставляйте кровать открытой хотя бы на 15-30 мин после пробуждения. Можете выпить кофе, принять душ и только потом застилайте одеяло.

Задержка с стелением кровати — это не лень, а забота о собственном здоровье. Поэтому в следующий раз, когда совесть упрекнет за «беспорядок в спальне», просто напомните себе, что вы не откладываете уборку, вы боретесь с микроскопическими вредителями и легче дышите.