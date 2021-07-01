Под влиянием солнца: как загорать безопасно для здоровья

Летом кожа контактирует с ультрафиолетовыми лучами больше, чем в любое другое время года. Шансы получить ожог кожи, солнечный удар или обезвоживание значительно повышаются.

О том, можно ли загорать безопасно для здоровья и как пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы он работал, рассказал врач-педиатр в клинике ISIDA Ирина Александровна Растеряева.

Об ультрафиолетовых лучах

Поверхности земли достигают ультрафиолетовые лучи двух типов – UVA и UVB. UVB – короткие и более агрессивные лучи, чем UVA, однако именно они запускают процесс образования витамина D в организме. Есть еще третий и самый опасный тип солнечных лучей для человека – UVC. Но их задерживает озоновый слой и атмосферный кислород.

Что происходит, когда солнце воздействует на нашу кожу?

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Каждый раз, когда мы оказываемся на солнце, клетки кожи меланоциты начинают вырабатывать красящий пигмент меланин. Меланин поглощает солнечные лучи любой длины, защищая ДНК клеток от повреждений. Состоит он из двух типов пигментов – эумеланина и феомеланина. Эумеланин надежно защищает от УФ-лучей, феомеланин послабее. У светлокожих людей преобладает феомеланин, их кожа более чувствительна к солнцу, поэтому во время отдыха на пляже они быстро обгорают. Появление характерной красноты или загара на теле – это защитная реакция кожи на негативное влияние ультрафиолета. Преимущественно – UVB-лучей.

В пасмурную погоду общий уровень ультрафиолетового излучения меняется – снижается количество UVB-лучей, необходимых нам для синтеза витамина D. При этом количество UVA-лучей почти не меняется. Потому их количество всегда выше, чем UVB-лучей, а тучи задерживают только около 10% солнечного излучения. 80% УФ-лучей достигает земли, 20% отражает пляжный песок, морская вода, стекла в машине. Зимой – снег.

О солнцезащитных кремах

Солнцезащитный крем призван защищать кожу от ультрафиолетовых лучей всех видов. Существуют физические и химические санскрины. Химические поглощают УФ-лучи и впитываются в кожу. Физические рассеваются и не впитываются, а создают между кожей и УФ-лучами дополнительный невидимый барьер. И те, и другие санскрины защищают от ультрафиолетовых лучей всех видов.

Использовать солнцезащитный крем необходимо за 30 минут перед выходом на улицу, нанося его плотным слоем на начистую кожу. Если вы пользуетесь увлажняющим кремом, сначала наносите его, потом – санскрин.

На пляже поновляйте солнцезащитный крем каждые 2 часа и после каждого купания. Для полноценной защиты наносите 2 мг средства на квадратный сантиметр кожи. Например, для лица вам понадобиться одна третья чайной ложки санскрина.

Держите крем в тени, не забывайте его на открытом солнце. Загорайте только под зонтиком, в рассеянной тени. Зонтик защитит вас от примерно 50% УФ-лучей, достигающих поверхности земли.

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Водостойкие солнцезащитные кремы также необходимо повторно наносить на тело каждые 2 часа. Поскольку после плавания в лучшем случае на коже останется 50% солнцезащитных веществ. При этом ни один санскрин не гарантирует стопроцентную защиту от УФ-лучей даже при правильном использовании. Но и не препятствует выработке витамина D.

Загорая без использования крема на открытом солнце, вы рискуете получить солнечный удар или ожог кожи. Ожог – это не просто покраснение, а повреждение кожи и ее клеток. Тяжелые солнечные ожоги, сопровождающиеся появлением волдырей и отечности, повышают риск развития рака кожи и меланомы. Особенно при повторном или множественном повреждении клеток.

Получите вы солнечный ожог или нет, зависит от уровня меланина в вашей коже, умения организма увеличивать выработку меланина по необходимости и от силы УФ-лучей в конкретный день.

О безопасном загаре

Понятие "безопасный" загар не корректное, поскольку любой загар – это ответ кожи на полученное ультрафиолетовое повреждение. Но это не значит, что солнечный свет нужно избегать. УФ-лучи, кроме того, что вырабатывают витамин D, повышают в организме уровень гормона радости серотонина и гормонов удовольствия эндорфинов.

Для того чтобы солнце вам не навредило, необходимо:

правильно пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 40-50 в любую погоду, который гарантирует защиту от UVA и UVB лучей (данная информация указывается на упаковке крема);

носить длинную свободную одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки, не пропускающие ультрафиолет;

загорать в рассеянной тени;

не находиться на солнце с 11 дня до 17 часов вечера;

собираясь на пляж, проверять в поисковике индекс УФ-лучей, обозначающий силу солнечной активности в конкретный день. При высоких и экстремально высоких показателях от 7 до 12 я рекомендую оставаться дома;

во время пляжного отдыха пить 2-3 л чистой воды, чтобы возобновлять водный баланс и избежать обезвоживания. Когда нам жарко, мы потеем. Таким образом организм охлаждает наше тело за счет выпитой воды, поддерживая оптимальную температуру.

Также я не советую перед поездкой на море загорать в солярии. Загар, полученный в условиях солярия, нестойкий и неполноценный. Он не защит кожу от солнечного ожога. И к тому же не повысит уровень витамина D в вашем организме, поскольку загорать вы будете при воздействии только UVA лучей.

Носите летом панамку и пользуйтесь солнцезащитным кремом!

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