Дергается глаз — что делать: советы офтальмолога

В последнее время ночные воздушные тревоги значительно усугубляют стрессовое состояние украинцев. Оно сказывается не только на психологическом уровне, проявляясь в бессоннице, раздражительности или, наоборот, апатии, но и физическом. И подергивание глаз - тому яркий пример.
Чтобы выяснить природу этого явления, степень его опасности для организма и методы преодоления, мы обратились к офтальмологу сети медцентров "Новий Зір" Оксане Сергийченко.
Причины миокимии
Самовольные сокращения круговых мышц век в медицине называются миокимией. Для ее появления много факторов, и что интересно – они не всегда связаны с офтальмологией.
Итак, основными причинами дрожания мышц могут быть:
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стресс;
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переутомление;
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недосыпание;
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значительное употребление алкоголя или кофе;
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аномалии рефракции – близорукость, астигматизм, дальнозоркость;
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ношение контактных линз.
Как видим, из приведенного перечня только два фактора касаются глаз.
Почему миокимия может возникать из-за нарушений зрения
Если у человека плохое зрение и он забывает или принципиально не пользуется средствами коррекции – очками или линзами, ему приходится жмуриться, чтобы видеть лучше. А это приводит к напряжению мышц. То же происходит и при длительной работе за компьютером.
Вот почему среди подростков миокимия нередкое явление – они днями и ночами не отрываются от гаджетов. А еще добавьте сюда стресс от обучения, особенно в выпускных классах, сильную зрительную нагрузку, переработку больших объемов информации и хронический недосып.
У тех, кто страдает пресбиопией (возрастной дальнозоркостью) и не носит очков, тоже может дергаться глаз. Это понятно, ведь, чтобы читать без них или рассматривать детали, приходится очень напрягаться.
В группе риска и люди, которые носят контактные линзы, потому что для глаза это чужеродное тело, лежащее на роговице. И здесь нет разницы, какие они – мягкие дневные или жесткие ночные.
Опасно ли это и как избавиться от подергивания
Вообще, миокимия не требует специального лечения. Все, что нужно сделать, - это устранить факторы, приводящие к дрожанию мышц.
Основные рекомендации:
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самое главное – успокоиться! По возможности избавиться от стрессовой ситуации или изменить отношение к ней;
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наладить здоровый сон – не менее восьми часов;
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на время убрать из питания алкоголь, кофе, сладкое;
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уменьшить периоды пребывания на компьютере или смартфоне;
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в момент подергивания глаза можно осторожно помассировать веко;
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если дома есть увлажняющие капли, воспользоваться ими.
В качестве вспомогательной терапии приветствуются витаминные добавки для улучшения состояния сосудов и питания мышц.
К кому обращаться
Когда проблема беспокоит неоднократно и длительное время, следует проконсультироваться с врачом. Сначала рекомендуется прийти на осмотр к окулисту, проверяющему состояние глаза, сетчатки, рефракцию.
Если офтальмологической патологии не обнаружено и пациент убрал такие факторы, как употребление кофе, алкоголя, недосыпание, сильная зрительная нагрузка, тогда необходимо обратиться к неврологу. Скорее всего, тот назначит успокоительное.
Итак, бережем себя, включаем режим буддийского покоя, меньше сидим за гаджетами и больше спим. И пусть ни один стресс не заставит наши глаза дергаться.
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