Подсчет калорий: как это правильно делать, чтобы сбросить или набрать вес

Подсчет калорий – это не просто математический расчет, а стратегия, позволяющая корректировать массу тела и поддерживать здоровый образ жизни.

Специально для LIGA Life врач Екатерина Толстикова рассказала, как правильно считать калории, чтобы достичь желаемого веса без вреда для здоровья.

Почему люди набирают лишний вес

Если у человека избыточный вес, это не всегда означает, что он потребляет слишком много пищи. Чаще проблема кроется в неправильном питании, когда организм не получает достаточно необходимых нутриентов. Это может повлечь за собой метаболическую адаптацию – состояние, при котором человек ест мало, но все равно набирает вес. В таких случаях главная задача – наладить пищевое поведение, сделать рацион сбалансированным и регулярным.

Когда организм получает недостаточно энергии, он начинает скапливать сначала воду, а затем и жировую ткань. Даже если человек питается здоровыми продуктами, но в недостаточном количестве (например, завтракает кашей, мясом и овощами, а к ужину употребляет фрукты и орехи), метаболизм может замедлиться, а это затрудняет процесс похудения.

Как правильно похудеть

Многие люди считают, что для похудения нужно просто снизить калорийность рациона до 1200 ккал в день или меньше. Однако это ложный подход, ведь такой дефицит энергии может спровоцировать нарушение обмена веществ и гормонального фона. На самом деле нужно не уменьшать количество пищи, а сделать ее питательной и сбалансированной. Регулярное питание с правильным соотношением белков, жиров и углеводов позволяет организму стабилизировать метаболизм и постепенно сбавлять массу тела.

Похудение – это процесс, требующий времени. Если человек хочет добиться устойчивого результата, ему следует менять пищевые привычки постепенно, в течение 2-4 месяцев, а затем соблюдать новый режим питания всю жизнь. Только так можно избежать срывов и возвращения к лишнему весу.

Как правильно набирать вес

Дефицит массы тела – это не менее сложная проблема, чем избыточный вес. Многие люди, стремящиеся прибавить в весе, жалуются, что им не удается это сделать, даже если они питаются калорийной пищей. Причина в том, что для набора массы нужно не просто увеличить количество калорий, а также изменить физическую активность.

Основные условия для набора веса:

Потреблять больше калорий, чем тратить. Если человек потребляет 2500 ккал в день и не набирает вес, ему следует постепенно увеличивать калорийность рациона на 100-200 ккал. Увеличить количество белков в рационе, потому что они являются строительным материалом для мышц. Включите силовые тренировки. Физическая активность должна быть направлена не на сжигание жира, а на формирование мышечной массы. Кардиотренирование (бег, марафоны, плавание) в этом случае неэффективно, поскольку они лишь увеличивают энергетические затраты.

Независимо от того, хотите ли вы похудеть или набрать вес, главное – сбалансированное питание и правильная физическая активность. Организму нужно время адаптироваться к новым условиям, поэтому не стоит ожидать мгновенных результатов. Главное – соблюдать здоровый образ жизни и изменять свои привычки постепенно, тогда желаемый вес станет естественным и легко поддерживаемым.

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