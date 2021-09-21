Подсластители натуральные и синтетические: какие из них опасны и чем

Подсластители натуральные и синтетические: какие из них опасны и чем

Подсластители включают натуральные и синтетические пищевые добавки, обладающие специфическим сладким вкусом различной интенсивности.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о видах натуральных и синтетических подсластителей, их влиянии на организм и возможных побочных явлениях.

Сладкий вкус присущ не только таким сахарам, как глюкоза, фруктоза и сахароза. Есть сотни сладких веществ природного и синтетического происхождения – подсластители или сахарозаменители. Однако все больше и больше научных исследований показывают, что употребление некоторых подсластителей может быть опасным для здоровья. Так ли это на самом деле и кому верить?

Откуда взялись подсластители

Первый подсластитель сахарин был изобретен случайно. В 1897 году один из исследователей Университета Джона Хопкинса работал над новым применением каменноугольной смолы и по рассеянности забыл вымыть руки перед обедом. Таким образом он обнаружил необычную сладость на своих пальцах, вызванную остатками имида о-сульфобензойной кислоты – в 300 раз слаще сахара. В 1901 году он начал продаваться под коммерческим названием сахарин и использоваться в производстве напитков.

В середине двадцатого века уже была мода на диетические газированные напитки, и люди стали сознательно выбирать продукты с пониженной калорийностью. Хитом рынка стал цикламат натрия, также случайно обнаруженный в 1937 году при тестировании жаропонижающих препаратов. Он в десять раз дешевле, чем сахар, и содержит намного меньше калорий, поэтому завоевал сердца американцев и пользовался неизменной популярностью вплоть до 1969 года, когда были обнаружены его побочные эффекты в виде повреждения печени.

В 1965 году другой ученый случайно лизнул свои немытые пальцы, открыв миру аспартам, а десятилетие спустя дальнейшая лабораторная ошибка привела к открытию сукралозы, известной под коммерческим названием Splenda.

Основные виды подсластителей

Подсластители делятся на искусственные, полученные в результате химических реакций, и натуральные, производимые из растительного сырья. Вторая категория подсластителей – искусственные, разработанные в лаборатории путем различных химических реакций.

Синтетические подсластители, которые можно встретить в составе продуктов питания: сахарин, сукралоза, цикламаты и аспартам (E951), а также сорбит (E420), малит (E965), ацесульфам K (E950), тауматин (E957), неогесперидин (E959), изомальт (E953) и другие.

Однако наибольшей популярностью пользуются натуральные подсластители из растительного сырья – стевия, тауматин и глицирризин. Используются они в крайне малых количествах, поскольку их сладость в 100-3000 раз выше, чем у обычного сахара.

Натуральные подсластители, такие как стевия, официально все чаще рекомендуются в качестве заменителя сахара для диабетиков.

Натуральные подсластители: какие бывают

Стевия. Гликозиды стевии, содержащиеся в листьях растения, представляют собой соединения со сладостью примерно в 300 раз большей, чем у белого сахара. Стевия не калорийна и помимо высокой сладости содержит следовые количества микро- и макроэлементов. Исследования также указывают безопасность использования стевии при наличии гипертонии.

Тауматин. Низкокалорийный подсластитель, сладость которого в 2000-3000 раз больше обычного сахара. Трудно поверить, но это действительно полностью натуральное вещество, получаемое из растения Thaumatococcus daniellii. Тауматин не является термостабильным и теряет сладкий вкус при высоких температурах, поэтому его нельзя использовать, например, в выпечке.

Глицирризин. Подсластитель, сладость которого примерно в 100 раз выше, чем у сахара. Глицирризин получают из корня растения Glycyrrhíza glábra, или попросту солодка, лакричник. В медицине солодка входит в состав лекарств, используемых для лечения верхних дыхательных путей.

Сорбитол. Органическое химическое соединение из группы сахаров, гексагидроксиловый спирт. В природе сорбитол содержится во многих фруктах – в грушах, яблоках, персиках, абрикосах и вишнях, при этом концентрация в сухофруктах в четыре-пять раз выше, чем в свежих.

Синтетические подсластители и их виды

Аспартам. Органическое химическое соединение, на пищевых продуктах обозначается кодом E951. Привлекательность аспартама в качестве подсластителя обусловлена тем, что он примерно в 180 раз слаще сахара, используется как в низкокалорийных продуктах, так и лекарственных средствах. И хоть аспартам хорошо изученный сахарозаменитель, его не рекомендуют использовать людям с нарушением метаболизма аминокислот.

Ацесульфам К (E950). Это гетероциклическое химическое соединение, используемое в качестве подсластителя. Сладость ацесульфам калия примерно в 200 раз выше, чем у белого сахара. Если мы потребляем меньше дневной нормы, а это 1 грамм, этот подсластитель не угрожает нашему здоровью.

Сукралоза. Это производное сахарозы, в котором три гидроксильные группы замещены атомами хлора. Используется как подсластитель, который не является калорийным, но его сладость до 800 раз больше, чем у сахара. На продовольственном рынке чаще всего можно встретить под торговой маркой Splenda. Кроме того, он устойчив при высоких температурах, поэтому его часто используют, например, в низкокалорийной выпечке.

Сахарин. Органическое химическое соединение, которое до 500 раз слаще белого сахара, но при этом оставляет во рту горькое послевкусие.

В 1970-х годах исследования, проведенные на лабораторных крысах, обнаружили связь между потреблением высоких доз сахарина и развитием рака мочевого пузыря. Однако дальнейшие исследования определили, что этот эффект был вызван механизмом, который не имеет отношения к человеку.

Как подсластители влияют на наш организм

Синтетические и полусинтетические подсластители все чаще используются в производстве продуктов питания, напитков и лекарств. Но прежде всего помните, что не все они низкокалорийны или совсем не калорийны. Например, ксилит, входящий в группу подсластителей, вдвое калорийнее сахарозы. А сорбит при употреблении в высоких количествах обладает слабительным действием, усиливает процессы ферментации кишечника и ускоряет его перистальтику, что отрицательно сказывается на здоровье пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

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Другой аспект – нестабильность подсластителей при приготовлении продуктов, содержащих их. Например, аспартам, который считается безопасным подсластителем, при температуре выше 100℃ разлагается, теряет свои сладкие свойства и даже может быть опасен для нашего здоровья. Это вещество содержит фенилаланин, поэтому его нельзя использовать людям, страдающим фенилкетонурией (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот).

Еще одно мнение, относительно подсластителей, было опубликовано в научном журнале Cell Metabolism. Так, согласно данным, сахарозаменители приводят некоторых людей к перееданию, провоцируя возникновение в нервной системе связей, способствующих неадекватной оценке калорийности простых углеводов.

Опасные и вредные сахарозаменители

Сама идея "искусственности" может вызывать у многих подозрение. Вышеупомянутый сахарин был изъят из обращения как токсичное вещество в 1912 году, позже вновь введен в употребление во время Второй мировой войны и в 1977 году вновь подвергнут сомнению как потенциально канцерогенное вещество. Согласно нынешнему уровню знаний, сахарин не представляет прямой угрозы для здоровья человека, но предупреждение о его наличии в пищевых продуктах требуется по закону.

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Согласно действующим официальным стандартам, все ингредиенты, допущенные к торговле в пищевой промышленности, не представляют серьезной и доказанной опасности для здоровья человека, но есть еще больше научных исследований, ставящих под сомнение эти тезисы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выпустило стандарты потребления отдельных соединений, соблюдение которых теоретически должно защитить нас от потенциально негативных последствий.

Предыдущие исследования показывают, что большинство подсластителей безопасны для организма, если они потребляются в разумных количествах. Помните, что многочисленные исследования подсластителей все еще продолжаются, потому что их долгосрочное влияние на человеческий организм неизвестно, поэтому используйте сахарозаменители с умом, а также в умеренных количествах.

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