Подтяжка груди перед беременностью

Грудь — орган, который естественно меняется под влиянием гормонов, веса и возраста. Подтяжка груди (мастопексия) может отлично восстановить форму и подарить уверенность, но предстоящая беременность и грудное вскармливание ставят перед пациентками дополнительные вопросы. Как операция влияет на способность к кормлению и сохранится ли «поднятый» вид после беременности, рассказало издание NewBeauty.

Влияние подтяжки на грудное вскармливание

При современных техниках мастопексии, комплекс сосок-ареола остается «подключенным» к молочной ткани, а это помогает сохранить молочные протоки и нервы. Поэтому многие женщины после операции могут успешно кормить.

Однако результаты кормления после любой операции всегда немного непредсказуемы. Если во время хирургии повреждаются протоки или ткани, возможно снижение молокоотдачи или необходимость дополнительного прикорма. Техника операции критически важна, ведь те методы, которые сохраняют связь сосока с тканью груди и дают лучшие шансы на сохранение способности к кормлению.

Хирурги всегда стараются сохранить протоки и поддержать возможность кормления в будущем. Но результат всегда может быть непредсказуемым.

Изменения груди после беременности

Беременность и грудное вскармливание приводят к гормональным изменениям, увеличению груди и растяжению кожи. Из-за этого частично может потеряться «приподнятый» эффект операции. Многие женщины возвращаются для коррекции после рождения детей, чтобы восстановить верхнюю часть груди.

Результат после беременности очень зависит от генетики, качества кожи и колебаний веса. Обычно грудь все равно выглядит лучше, чем без операции, но частичное опущение возможно.

Стоит ли ждать с операцией до завершения вскармливания

Здесь надо выбирать индивидуальный подход:

Если в ближайшее время планируется беременность, то для сохранения долговременного эффекта можно подождать до завершения планов на детей.

Если есть физический дискомфорт или психологическое беспокойство из-за формы груди, операцию можно сделать раньше, с пониманием, что возможна повторная коррекция после беременности.

Каждая женщина заслуживает консультации относительно того, как операция может повлиять на кормление. Ключевое здесь, баланс между желанием быстрого результата, планами на будущих детей и готовностью к возможной повторной операции.

Подтяжка груди перед беременностью — это возможно, но важно знать о рисках и потенциальных изменениях после рождения ребенка. Большинство женщин могут кормить и хорошо выглядеть, но индивидуальные факторы, техника операции и будущие гормональные изменения играют важную роль. Консультация с пластическим хирургом и четкое понимание собственных приоритетов — ключ к желаемому результату.