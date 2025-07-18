Подзарядка мозга: как питание улучшает когнитивное здоровье и память / © Credits

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Однако с годами мы начинаем больше задумываться над тем, как сохранить ясный ум и хорошую память. Хорошая новость, что один из самых мощных инструментов для поддержания когнитивного здоровья — это наш рацион.

В исследовании Colorado State University рассказали, как питание может стать ключом к ментальному долголетию, особенно в среднем и старшем возрасте. Поэтому давайте разберемся, что нужно нашему мозгу для эффективной работы и какие продукты стоит включить в ежедневное меню.

Как возраст влияет на мозг

Наш мозг имеет два типа когнитивных функций:

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Текучее мышление (fluid cognition) — способность быстро принимать решения, решать новые задачи, быть креативным;

Кристаллизованное мышление (crystallized cognition) — это наш словарный запас, знания и опыт.

С возрастом текучее мышление снижается из-за уменьшения кровотока, потери нейронных связей и воспалительных процессов. Но правильное питание может значительно замедлить эти изменения или даже вернуть ясность ума.

Нутриенты, необходимые нашему мозгу

Антиоксиданты и витамины

Антиоксиданты — это мощное оружие против окислительного стресса, который разрушает клетки мозга. Они содержатся в:

ягодах (черника, малина, клюква),

шпинате, брокколи, моркови,

семенах (тыквенное, подсолнечное).

Также важны:

витамины группы B (B6, B12, фолиевая кислота) — помогают поддерживать нейронную активность;

витамин D — снижает воспаление и участвует в передаче нервных импульсов.

Полезные жиры (омега-3)

Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в лососе, скумбрии, грецких орехах, льне, способствуют:

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лучшей работе памяти,

уменьшению тревожности,

гибкому мышлению.

Регулярное употребление омега-3 (хотя бы 2 раза в неделю) поддерживает структуру нейронов и способствует лучшей концентрации.

Гидратация — забытый супергерой

С возрастом мы меньше испытываем жажду, но вода является жизненно важной для мозга. Достаточная гидратация:

поддерживает объем мозга,

обеспечивает кислородом и питательными веществами,

выводит токсины.

Недостаточное потребление воды может приводить к спутанности сознания, ухудшению кратковременной памяти и раздражительности.

Питание для здоровья мозга

«Ешьте радугу» — включайте в рацион продукты разных цветов: красные, оранжевые, зеленые, фиолетовые.

Умные жиры — добавьте льняное масло, авокадо, семена чиа, жирную рыбу.

Полноценный завтрак — заряд энергии для нервной системы. Например, овсянка с ягодами и грецкими орехами.

Перекусы — не враги — небольшие порции орехов, яблоко с арахисовой пастой или йогурт помогут избежать колебаний глюкозы, которые влияют на настроение и производительность.

Не забывайте о воде: пейте по стакану воды каждые 1,5-2 часа, добавляйте лимон, мяту, огурец для вкуса и выбирайте супы и овощи с высоким содержанием жидкости (огурцы, кабачки, арбуз).

Мозг — это не только о еде

Рацион — это лишь одна из составляющих. Для полноценного сохранения когнитивных функций важны:

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двигательная активность (прогулки, йога, танцы);

ментальные упражнения (кроссворды, чтение, настольные игры);

качественный сон;

социальное взаимодействие (общение с семьей, друзьями, участие в клубах или кружках).

С возрастом потребность в питательных веществах растет, но аппетит и жажда снижаются. Поэтому важно иметь разнообразное меню, питаться регулярно и обращаться к специалистам, если возникают трудности с потреблением пищи.

Здоровье мозга напрямую зависит от того, что мы кладем на тарелку. И хотя старение — неизбежный процесс, мы можем влиять на его качество. Вкусная, питательная и сбалансированная еда — это не только источник энергии, но и мощный способ сохранить ясность ума, хорошую память и жизненный оптимизм в любом возрасте.