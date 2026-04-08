Погодные "скачки"

Врач Юрий Габорець рассказал о простых, но эффективными советы, которые помогут организму адаптироваться к погодным «качелям» и чувствовать себя стабильнее.

Резкие перепады температуры, атмосферного давления и влажности влияют на сосуды, сердце и общее самочувствие. Именно поэтому в такие дни мы можем чувствовать головокружение, усталость или головную боль. Организму просто нужно немного больше поддержки и эти ощущения можно значительно смягчить.

Пейте больше воды. Первое и базовое правило — достаточная гидратация. Употребление до 2 л воды в день помогает разжижать кровь, поддерживать эластичность сосудов и предотвращать резкие перепады давления. Даже легкое обезвоживание может усиливать симптомы метеочувствительности, поэтому вода — ваш главный союзник. Не вставайте резко с постели. Утро в такие дни должно быть максимально плавным. После пробуждения дайте организму немного времени, прежде чем вставать, и сделайте глубокий вдох. Это поможет стабилизировать гемодинамику (движение крови) и уменьшит риск головокружения или слабости. Добавьте немного соли. Легкое увеличение количества соли в рационе может быть полезным во время перепадов погоды. Можно немного подсолить пищу или выпить стакан минеральной воды. Это помогает поддерживать работу сердца и стабилизировать кровообращение. Движение и расслабление. Когда тело «тяжелое», а голова будто в тумане, поможет легкая активность, например, разминка, массаж шеи или мягкое растяжение. Это улучшает кровообращение, в частности отток крови от головного мозга и помогает уменьшить головную боль и напряжение. Омега-3. Добавьте в рацион омега-3 жирные кислоты, ведь они поддерживают сосуды, сердечный ритм и общее состояние организма. Это может быть как пища, например, рыба или орехи, так и добавки, но только после консультации с врачом.

Резкая смена погоды — всегда вызов для организма, но не приговор для вашего самочувствия. Простые ежедневные привычки могут существенно изменить ваше его. Главное — не игнорировать сигналы собственного тела и дать ему немного больше заботы в такие нестабильные дни