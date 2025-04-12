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Похудение после 40 лет и полезные упражнения против старения вашего мозга: действенные советы
После 40 лет многие женщины начинают замечать, что тело реагирует на изменение веса не так охотно, как раньше, а память и концентрация уже не те.
В повседневной суматохе мы часто забываем, что наше тело и мозг — как две части одной системы. И уход за собой должен быть комплексным: не только стройная фигура, но и ясность мыслей вот настоящая молодость. Нутрициолог Екатерина Крупкина в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко специально для ее YouTube-канала дала простые и действенные советы, как поддерживать форму после сорока лет и не терять остроту ума.
Почему с годами похудение дается труднее
Катерина объясняет, что это не миф и не вымысел. Похудение действительно усложняется с возрастом и тому есть несколько физиологических причин.
Уменьшение мышечной массы. Мышцы — главные «пожиратели» калорий даже в состоянии покоя. С возрастом их становится меньше и организм нуждается в меньшей энергии. Если не снизить калорийность рациона или не поддерживать мышечный тонус, вес будет расти.
Гормональные конфигурации. Уровень эстрогена и тестостерона снижается, что замедляет обмен веществ. Эти гормоны принимают участие в регуляции метаболизма и поддержании мышечной массы.
Меньше движения. С возрастом женщины становятся менее активными, а гиподинамия напрямую связана с замедлением энергетического обмена.
Как похудеть после 40 лет: ключевые советы
Силовые нагрузки. Не обязательно работать с тяжелыми гантелями. Достаточно регулярно выполнять упражнения с собственным весом, растяжку, йогу или пилатес. Это сохраняет мышцы активными.
Кардио-погрузка. Быстрая походка — идеальная форма активности. Ходите ежедневно по 8–12 тысяч. шагов и это будет значительным вкладом в здоровье.
Сбалансированное питание. Уменьшить количество простых углеводов (сладости, выпечка), увеличить белок (рыба, яйца, бобовые), сложные углеводы (крупы, овощи) и полезные жиры (оливковое масло, орехи).
Контроль за сном. У недосыпающих людей нарушенный гормональный баланс: повышается грелин (гормон голода) и снижается лептин (гормон насыщения). В результате — постоянное чувство голода и переедания.
Старение мозга: можно ли его остановить
Катерина откровенно признается, что больше физического старения ее пугает потеря когнитивных способностей. Болезнь Альцгеймера, деменция, провалы в памяти — страшные реалии, с которыми сталкиваются миллионы пожилых людей. Но наука обосновывает: процесс старения мозга можно замедлить.
Правильное питание. Суперфуды для мозга:
Ягоды богаты антиоксидантами, которые борются со старением клеток.
Листовая зелень — источник витаминов группы B и фолиевой кислоты.
Омега-3 жирные кислоты — содержатся в жирной рыбе, морской капусте, грецких орехах.
Цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы, необходимый для работы мозга.
Движение и физическая активность.
Работа руками. Мелкая моторика — вязание, рисование, лепка, даже уборка — стимулирует нейропластичность.
Ментальная активность. Читайте, учите языку, играйте в логические игры — все это поддерживает память и концентрацию.
Полноценный сон. Именно во время сна мозг очищается от токсинов и обрабатывает полученную информацию. Недосыпание приводит к «засорению» нейронных связей.
После 40 лет женщина поступает в новый, мудрый и глубокий этап жизни. Но это не значит, что она должна мириться с медленным метаболизмом и забывчивостью. Правильное питание, активность, забота о мышцах и мозге — это ключи к сохранению красоты, энергии и ясности мыслей на долгие годы.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН