Похудение после 40 лет и полезные упражнения против старения вашего мозга: действенные советы

Похудение после 40 лет и полезные упражнения против старения вашего мозга / © Credits

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В повседневной суматохе мы часто забываем, что наше тело и мозг — как две части одной системы. И уход за собой должен быть комплексным: не только стройная фигура, но и ясность мыслей вот настоящая молодость. Нутрициолог Екатерина Крупкина в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко специально для ее YouTube-канала дала простые и действенные советы, как поддерживать форму после сорока лет и не терять остроту ума.

Почему с годами похудение дается труднее

Катерина объясняет, что это не миф и не вымысел. Похудение действительно усложняется с возрастом и тому есть несколько физиологических причин.

Уменьшение мышечной массы. Мышцы — главные «пожиратели» калорий даже в состоянии покоя. С возрастом их становится меньше и организм нуждается в меньшей энергии. Если не снизить калорийность рациона или не поддерживать мышечный тонус, вес будет расти.

Гормональные конфигурации. Уровень эстрогена и тестостерона снижается, что замедляет обмен веществ. Эти гормоны принимают участие в регуляции метаболизма и поддержании мышечной массы.

Меньше движения. С возрастом женщины становятся менее активными, а гиподинамия напрямую связана с замедлением энергетического обмена.

Как похудеть после 40 лет: ключевые советы

Силовые нагрузки. Не обязательно работать с тяжелыми гантелями. Достаточно регулярно выполнять упражнения с собственным весом, растяжку, йогу или пилатес. Это сохраняет мышцы активными.

Кардио-погрузка. Быстрая походка — идеальная форма активности. Ходите ежедневно по 8–12 тысяч. шагов и это будет значительным вкладом в здоровье.

Сбалансированное питание. Уменьшить количество простых углеводов (сладости, выпечка), увеличить белок (рыба, яйца, бобовые), сложные углеводы (крупы, овощи) и полезные жиры (оливковое масло, орехи).

Контроль за сном. У недосыпающих людей нарушенный гормональный баланс: повышается грелин (гормон голода) и снижается лептин (гормон насыщения). В результате — постоянное чувство голода и переедания.

Старение мозга: можно ли его остановить

Катерина откровенно признается, что больше физического старения ее пугает потеря когнитивных способностей. Болезнь Альцгеймера, деменция, провалы в памяти — страшные реалии, с которыми сталкиваются миллионы пожилых людей. Но наука обосновывает: процесс старения мозга можно замедлить.

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Правильное питание. Суперфуды для мозга:

Ягоды богаты антиоксидантами, которые борются со старением клеток. Листовая зелень — источник витаминов группы B и фолиевой кислоты. Омега-3 жирные кислоты — содержатся в жирной рыбе, морской капусте, грецких орехах. Цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы, необходимый для работы мозга.

Движение и физическая активность.

Работа руками. Мелкая моторика — вязание, рисование, лепка, даже уборка — стимулирует нейропластичность.

Ментальная активность. Читайте, учите языку, играйте в логические игры — все это поддерживает память и концентрацию.

Полноценный сон. Именно во время сна мозг очищается от токсинов и обрабатывает полученную информацию. Недосыпание приводит к «засорению» нейронных связей.

После 40 лет женщина поступает в новый, мудрый и глубокий этап жизни. Но это не значит, что она должна мириться с медленным метаболизмом и забывчивостью. Правильное питание, активность, забота о мышцах и мозге — это ключи к сохранению красоты, энергии и ясности мыслей на долгие годы.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН