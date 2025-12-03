- Дата публикации
Покалывание по всему телу: 16 возможных причин этого состояния
Покалывание в теле — ощущение, которое большинство из нас знает с детства: «отсидели ногу», «рука затекла», «мурашки побежали». В большинстве случаев это абсолютно нормально. Но иногда такие сигналы могут говорить о проблемах, которым стоит уделить внимание.
Медицинское издание Tua Saúde рассказало о самых распространенных причинах, почему тело может «покалывать», на что стоит обратить внимание и как следует действовать при таком состоянии.
Причин может быть множество — от тривиальных, таких как неудобная поза, до требующих срочного медицинского осмотра. Ниже — ключевые факторы, которые чаще всего вызывают это состояние.
Нарушение кровообращения. Сидение или стояние в одной позе часами сжимает нервы и сосуды, поэтому гарантированно появляются «мурашки». В таком случае двигайтесь каждый час, делайте легкую разминку, на долгих поездках — вставайте и меняйте позу.
Грыжа межпозвоночного диска. Если диск в позвоночнике смещается или выпячивается, он может давить на нервы, тогда появляется онемение в руках, ногах, пояснице. Лечение должен назначать ортопед. Обычно это физиотерапия, обезболивающие или противовоспалительные препараты.
Диабет. Плохое кровоснабжение и поражение нервов — частые осложнения высокого уровня сахара. Может появляться жжение, покалывание и потеря чувствительности. В этом случае необходим контроль сахара и консультация с эндокринологом.
Синдром запястного канала. Из-за постоянных движений руками (компьютер, телефоны, инструменты) нерв в запястье может сжиматься. Отсюда — покалывание в пальцах, особенно ночью. Вам поможет ортез на ночь, упражнения для кистей, иногда — физиотерапия или хирургия.
Инсульт. Покалывание на одной стороне тела и проблемы с речью, асимметрия лица, головокружение — это экстренная ситуация. Сразу вызывайте скорую.
Инфаркт. Боль в груди, которая отдает в руку или челюсть, иногда проявляется в виде онемения или покалывания. Немедленно обращайтесь в больницу.
Дефицит витамина B12. Этот витамин необходим для здоровья нервной системы. Его недостаток может послужить причиной покалывания, усталости, проблем с концентрацией. Вам нужен анализ крови, коррекция питания либо добавки.
Рассеянный склероз. Аутоиммунное заболевание, которое влияет на нервную систему и может вызывать онемение, слабость и проблемы с координацией. Вам нужно наблюдение у невролога и медикаментозная терапия.
Стресс и тревога. Панические атаки, напряжение мышц, поверхностное дыхание — все это может вызвать покалывание в руках, языке или лице. Вам помогут дыхательные упражнения, снижение стресса и консультация психолога.
Синдром Гийена-Барре. Редкое заболевание, которое может начинаться с покалывания в ногах и подниматься вверх. При этом состоянии необходимо срочно в больницу.
Побочное действие лекарств. Некоторые препараты, например, химиотерапия или некоторые антибиотики, могут временно влиять на нервы. При этом состоянии нужно связаться с врачом.
Чрезмерное употребление алкоголя. Длительное употребление алкоголя может повреждать нервы — особенно на руках и ногах. Стоит ограничить алкоголь и пройти медицинский осмотр.
Укусы животных или насекомых. Особенно если появляются припухлость, боль, выделения или лихорадка. Промойте рану и обратитесь к врачу.
Фибромиалгия. Хроническое состояние, которое вызывает повышенную чувствительность, усталость, боль в мышцах и покалывание. Вам поможет комплексное лечение с ревматологом.
Болезнь Лайма. Передается клещами и может влиять на нервную систему. Необходимо принимать антибиотики по назначению врача.
Опоясывающий лишай. Вирус «спит» в организме и может активироваться, он вызывает покалывание, боль и сыпь. Вам помогут противовирусные препараты и обезболивающие по рекомендации врача.
Когда обращаться к врачу
Поколение нуждается во внимании, если:
длится долго или регулярно повторяется;
сопровождается слабостью, болью, онемением;
возникает на одной стороне тела;
появляется после травмы;
сопровождается симптомами инсульта или инфаркта.
Покалывание — это не всегда что-то опасное. Но тело редко подает сигналы просто так. Если симптомы повторяются или беспокоят — лучше обратиться к врачу.