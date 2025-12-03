Покалывание по всему телу: 16 возможных причин этого состояния / © Credits

Реклама

Медицинское издание Tua Saúde рассказало о самых распространенных причинах, почему тело может «покалывать», на что стоит обратить внимание и как следует действовать при таком состоянии.

Причин может быть множество — от тривиальных, таких как неудобная поза, до требующих срочного медицинского осмотра. Ниже — ключевые факторы, которые чаще всего вызывают это состояние.

Нарушение кровообращения. Сидение или стояние в одной позе часами сжимает нервы и сосуды, поэтому гарантированно появляются «мурашки». В таком случае двигайтесь каждый час, делайте легкую разминку, на долгих поездках — вставайте и меняйте позу. Грыжа межпозвоночного диска. Если диск в позвоночнике смещается или выпячивается, он может давить на нервы, тогда появляется онемение в руках, ногах, пояснице. Лечение должен назначать ортопед. Обычно это физиотерапия, обезболивающие или противовоспалительные препараты. Диабет. Плохое кровоснабжение и поражение нервов — частые осложнения высокого уровня сахара. Может появляться жжение, покалывание и потеря чувствительности. В этом случае необходим контроль сахара и консультация с эндокринологом. Синдром запястного канала. Из-за постоянных движений руками (компьютер, телефоны, инструменты) нерв в запястье может сжиматься. Отсюда — покалывание в пальцах, особенно ночью. Вам поможет ортез на ночь, упражнения для кистей, иногда — физиотерапия или хирургия. Инсульт. Покалывание на одной стороне тела и проблемы с речью, асимметрия лица, головокружение — это экстренная ситуация. Сразу вызывайте скорую. Инфаркт. Боль в груди, которая отдает в руку или челюсть, иногда проявляется в виде онемения или покалывания. Немедленно обращайтесь в больницу. Дефицит витамина B12. Этот витамин необходим для здоровья нервной системы. Его недостаток может послужить причиной покалывания, усталости, проблем с концентрацией. Вам нужен анализ крови, коррекция питания либо добавки. Рассеянный склероз. Аутоиммунное заболевание, которое влияет на нервную систему и может вызывать онемение, слабость и проблемы с координацией. Вам нужно наблюдение у невролога и медикаментозная терапия. Стресс и тревога. Панические атаки, напряжение мышц, поверхностное дыхание — все это может вызвать покалывание в руках, языке или лице. Вам помогут дыхательные упражнения, снижение стресса и консультация психолога. Синдром Гийена-Барре. Редкое заболевание, которое может начинаться с покалывания в ногах и подниматься вверх. При этом состоянии необходимо срочно в больницу. Побочное действие лекарств. Некоторые препараты, например, химиотерапия или некоторые антибиотики, могут временно влиять на нервы. При этом состоянии нужно связаться с врачом. Чрезмерное употребление алкоголя. Длительное употребление алкоголя может повреждать нервы — особенно на руках и ногах. Стоит ограничить алкоголь и пройти медицинский осмотр. Укусы животных или насекомых. Особенно если появляются припухлость, боль, выделения или лихорадка. Промойте рану и обратитесь к врачу. Фибромиалгия. Хроническое состояние, которое вызывает повышенную чувствительность, усталость, боль в мышцах и покалывание. Вам поможет комплексное лечение с ревматологом. Болезнь Лайма. Передается клещами и может влиять на нервную систему. Необходимо принимать антибиотики по назначению врача. Опоясывающий лишай. Вирус «спит» в организме и может активироваться, он вызывает покалывание, боль и сыпь. Вам помогут противовирусные препараты и обезболивающие по рекомендации врача.

Когда обращаться к врачу

Поколение нуждается во внимании, если:

Реклама

длится долго или регулярно повторяется;

сопровождается слабостью, болью, онемением;

возникает на одной стороне тела;

появляется после травмы;

сопровождается симптомами инсульта или инфаркта.

Покалывание — это не всегда что-то опасное. Но тело редко подает сигналы просто так. Если симптомы повторяются или беспокоят — лучше обратиться к врачу.