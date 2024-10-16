Покраснение глаз: как быстро избавиться от этого и когда нужно идти к врачу

Причины покраснения могут быть разнообразны, ведь это симптом многих состояний или заболеваний. С какими можно справиться самостоятельно, а какие нуждаются в профессиональном исследовании и лечении.

О главных правилах, как действовать, если ваши глаза краснеют, рассказывает врач одесского офтальмологического центра "Эксимер" Лидия Платонова.

Почему глаза краснеют

Эксперт назвала основные факторы, в результате которых ваши глаза будут похожи на вампирские.

Попадание постороннего тела. Сейчас часто дуют осенние ветры, и с пылью в глаза могут попасть пыль, пылинка, ости и т.д. Обычно естественная реакция – потереть потрясенное место. Но это не лучшая идея, потому что так мы травмируем роговицу и в результате глаз краснеет. С другой стороны, не страшно, если у вас потекут слезы – так организм пытается избавиться от постороннего тела.

Конъюнктивиты. Воспаление слизистой глаза может происходить по 3 причинам: из-за аллергии, бактериального заражения или вирусного.

Осенью до ноября в Украине пылит амброзия, чуть меньше – полынь. А еще для сырого сезона присущ рост плесени, она также дает аллергические реакции. Зуд заставляет вас тереть глаза – о последствиях вы уже знаете из предыдущего пункта.

Бактериальный конъюнктивит возникает даже тогда, когда вы потерли глаза грязными руками. Вирусный же распространяется воздушно-капельным или бытовым путем.

Синдром сухого глаза. При этом омывающее и естественным образом увлажняющее глаза слеза быстро испаряется или вследствие определенных процессов снижается ее выработка. В результате пересыхает и воспаляется роговица и конъюнктива.

Причины развития синдрома разные. Для осени это может быть ветреная погода, сильный смог с концентрацией токсичных веществ, сейчас включающийся на нагрев кондиционер, а позже – центральное отопление. Но самое главное – нарушение работы слезных и мейбомиевых желез, которые производят слезу и специфический секрет, препятствующий пересыханию глаз.

Продолжительное взаимодействие с гаджетами. Бесконтрольное сиденье перед экраном – смартфона, планшета, ноутбука – не только влияет на утомляемость глаз, при которой перенапрягается цилиарная мышца, но и на их состояние. Когда мы сосредоточенно смотрим в монитор, совсем забываем моргать, что приводит к пересыханию поверхности глаза. Могли бы вы подумать, что самое клипание помогает обновлять слезную пленку, которая обеспечивает увлажнение роговицы! Следовательно, сухость опять же дает зуд и красноту.

Недосыпание. Ночные тревоги, пролистывание соцсетей или сериалы далеко за полночь, малые дети, обучение, дополнительная работа, бессонница – сейчас вариантов не доспать положенные 6-8 часов множество. Хроническое состояние влияет на весь организм и сказывается на разных системах – нервной, гормональной, обмене веществ и, конечно, сосудистой. Из-за недосыпания мы не восстанавливаемся в полной мере, мейбомиевая железа ночью функционирует не так, как днем, глаз не увлажняется должным образом, поэтому утром у нас и покраснение.

Системные болезни. Это серьезные состояния, которые следует исследовать и держать под контролем. За них происходит воспаление глаза, из-за чего и происходит покраснение, то есть увеит. Поэтому следует быть осмотрительными, кто страдает ревматоидным артритом, системной волчанкой, язвенным колитом.

Другими распространенными причинами красных глаз являются возрастные изменения, реакция на косметические средства, неправильное использование мягких контактных линз.

Что делать и когда нужно к офтальмологу

Попадание постороннего тела. Промойте глаза чистой водой, даже из бутылки, если вы на улице. Главное, не пользуйтесь бабьими рецептами вроде чайной заварки, молока и т.д. Если ощущение песка или чего-то лишнего в глазу не прошло, обратитесь к офтальмологу, он осторожно удалит пылинку специальным инструментом и при необходимости назначит антибактериальные капли.

Конъюнктивиты. Здесь без вариантов – только осмотр у врача, правильно дифференцирующего причину воспаления и назначившего соответствующую терапию. Это могут быть капли, а при аллергическом конъюнктивите еще и антигистаминные препараты. Идти в аптеку и просить рекомендации у провизора не самая лучшая идея.

Синдром сухого глаза. Пожалуй, все пользовались хотя бы раз в жизни увлажняющими каплями. Однако знаете ли вы, что они бывают разного состава и действия? Ведь есть капли для восстановления слезной пленки на основе гиалуроновой кислоты, есть для муциново-липидного слоя, а есть комбинированные. И назначить нужные именно вам может только врач после соответствующего исследования. Кроме того, в современных клиниках офтальмолог может пролечить синдром сухого глаза с помощью IPL-терапии, когда интенсивный импульсный свет восстанавливает функцию мейбомиевых желез. Помните, они отвечают за выработку защитной пленки, предотвращающей пересушивание глаза?

Продолжительное взаимодействие с гаджетами. Эксперт приводит 3 совета. Давать качественный отдых глазам, лучше на открытом воздухе. Регулировать зрительную нагрузку, применяя золотое правило американских офтальмологов 20/20/20 – 20 минут работать за компьютером, 20 секунд смотреть вдаль на расстояние 20 футов (6 метров). Если нет возможности так часто прерываться, то хотя делать перерывы каждый час. И при необходимости капать глаза увлажняющими каплями.

Недосыпание. Зрение, конечно, от этого не ухудшается, но происходят кровоизлияния под слизистую глаза (конъюнктиву). На самом деле это не офтальмологическая проблема, поэтому лучше обратиться к кардиологу, терапевту или семейному врачу.

Системные болезни. При ревматоидном артрите могут болеть и краснеть глаза и ухудшаться четкость зрения. В случае таких признаков следует обратиться к профильному специалисту – ревматологу, чтобы тот назначил соответствующее лечение.

Пусть ваши глаза и взгляд будут ясны. При любых неприятных симптомах качественную и эффективную помощь вам окажет врач.

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