Полезен ли рыбий жир для нашего здоровья: рассказывает эндокринолог

Если вы беспокоитесь о здоровье своего сердца, употребляйте не менее двух порций рыбы в неделю, это может снизить риск сердечных заболеваний.
Вся рыба является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Но жирная рыба содержит Омега-3 жирные кислоты. Они и другие питательные вещества в рыбе могут улучшить здоровье сердца и снизить риск смерти от сердечных заболеваний.
Омега-3 жирные кислоты являются типом ненасыщенных жирных кислот, которые могут снизить воспаление в организме. В свою очередь воспаление в организме может повредить кровеносные сосуды. А их повреждение может привести к заболеваниям сердца и инсульту.
Врач Екатерина Толстикова рассказала в подкасте канала Health Talk так ли полезен рыбий жир для нашего здоровья.
Если говорить о том, что рыбий жир – лучшее решение для работы нашего организма, это не совсем так. Вообще это очень хорошая молекула. Омега -3, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты оказывают свое влияние на организм, особенно на нейрокогнитивные функции, сердечно-сосудистую систему, противовоспалительное и оксидативное воздействие. Отлично, если в ваш организм все это попадает с жирной рыбой и вы получаете Омега-3 хотя бы 2-3 раза в неделю.
Но если вы не употребляете рыбу, то его можно применять дополнительно, т.к.растительная Омега -3 немного другая, там нет преобразований и конвертаций такого необходимого количества, как и полезных элементов, поэтому вам их не хватить и нужно употреблять дополнительно.
Если вы употребляете дополнительно, то следует понимать, что нельзя потреблять более 3 г, иначе нарушится система свертывания крови и это может привести к кровотечениям. Это очень опасно, хотя вещества, способствующие этому, на первый взгляд, максимально невинны. Надо все делать по показателям.
Сама врач признается, что очень редко назначает Омега –3, а если и делает это, то среди других препаратов. Он является самым редким, а вот что касается анализов, сбора жалоб и анамнезов — это самая редкая кислота. Врач также говорит, что сама не употребляет Омега-3, а просто ест жирную рыбу.
Конечно, есть анализы, которые можно сдать и посмотреть индекс Омега и сколько его в организме. Если действительно индекс понижен, то можно его принимать.
Варианты рыбы, богатые на Омега-3:
- Лосось;
- Сардина;
- Атлантическая скумбрия;
- Треска;
- Сельдь;
- Озерная форель.
- Консервированный легкий тунец.
Употребление рыбы, богатой Омега-3 жирными кислотами и другими питательными веществами лучше для сердца, чем просто употребление добавок. Если вы не хотите или не любите рыбу, вот другие продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты:
- Семена льна и льняное масло;
- Грецкие орехи;
- Масло канолы;
- Соевые бобы и соевое масло;
- Семена Чиа;
- Зеленые листовые овощи;
- Зерновые и макаронные изделия;
- Молочные продукты.
Но польза для сердца от употребления этих продуктов не так сильна, как от употребления рыбы.
@_healthtalk_ Эндокринолог о рыбом жире. #healthtalk #здоровый разговор #эндокринолог #диетолог #толстикова #рыбийжир ♬ оригинальный звук — Health Talk
Некоторые люди могут беспокоиться о ртути или других загрязнениях в рыбе. Но преимущества ее употребления как части здорового питания обычно преобладает над возможными рисками воздействия веществ загрязняющих окружающую среду.
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