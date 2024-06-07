Полезен ли рыбий жир для нашего здоровья: рассказывает эндокринолог

Если вы беспокоитесь о здоровье своего сердца, употребляйте не менее двух порций рыбы в неделю, это может снизить риск сердечных заболеваний.

Вся рыба является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Но жирная рыба содержит Омега-3 жирные кислоты. Они и другие питательные вещества в рыбе могут улучшить здоровье сердца и снизить риск смерти от сердечных заболеваний.

Омега-3 жирные кислоты являются типом ненасыщенных жирных кислот, которые могут снизить воспаление в организме. В свою очередь воспаление в организме может повредить кровеносные сосуды. А их повреждение может привести к заболеваниям сердца и инсульту.

Врач Екатерина Толстикова рассказала в подкасте канала Health Talk так ли полезен рыбий жир для нашего здоровья.

Если говорить о том, что рыбий жир – лучшее решение для работы нашего организма, это не совсем так. Вообще это очень хорошая молекула. Омега -3, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты оказывают свое влияние на организм, особенно на нейрокогнитивные функции, сердечно-сосудистую систему, противовоспалительное и оксидативное воздействие. Отлично, если в ваш организм все это попадает с жирной рыбой и вы получаете Омега-3 хотя бы 2-3 раза в неделю.

Но если вы не употребляете рыбу, то его можно применять дополнительно, т.к.растительная Омега -3 немного другая, там нет преобразований и конвертаций такого необходимого количества, как и полезных элементов, поэтому вам их не хватить и нужно употреблять дополнительно.

Если вы употребляете дополнительно, то следует понимать, что нельзя потреблять более 3 г, иначе нарушится система свертывания крови и это может привести к кровотечениям. Это очень опасно, хотя вещества, способствующие этому, на первый взгляд, максимально невинны. Надо все делать по показателям.

Полезен ли Омега-3

Сама врач признается, что очень редко назначает Омега –3, а если и делает это, то среди других препаратов. Он является самым редким, а вот что касается анализов, сбора жалоб и анамнезов — это самая редкая кислота. Врач также говорит, что сама не употребляет Омега-3, а просто ест жирную рыбу.

Конечно, есть анализы, которые можно сдать и посмотреть индекс Омега и сколько его в организме. Если действительно индекс понижен, то можно его принимать.

Варианты рыбы, богатые на Омега-3:

Лосось;

Сардина;

Атлантическая скумбрия;

Треска;

Сельдь;

Озерная форель.

Консервированный легкий тунец.

Употребление рыбы, богатой Омега-3 жирными кислотами и другими питательными веществами лучше для сердца, чем просто употребление добавок. Если вы не хотите или не любите рыбу, вот другие продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты:

Семена льна и льняное масло;

Грецкие орехи;

Масло канолы;

Соевые бобы и соевое масло;

Семена Чиа;

Зеленые листовые овощи;

Зерновые и макаронные изделия;

Молочные продукты.

Но польза для сердца от употребления этих продуктов не так сильна, как от употребления рыбы.

Некоторые люди могут беспокоиться о ртути или других загрязнениях в рыбе. Но преимущества ее употребления как части здорового питания обычно преобладает над возможными рисками воздействия веществ загрязняющих окружающую среду.

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