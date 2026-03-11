Рассол из огурцов / © Credits

Банка с огурцами на кухне — привычная вещь во многих домах, но в последние годы популярность получил не сам овощ, а жидкость, в которой он маринуется. Рассол начали активно использовать спортсмены, а в соцсетях его даже называют «натуральным спортивным напитком», об этом рассказало издание Martha Stewart.

Необходимо понимать, что у рассола могут быть определенные преимущества для здоровья, но его пользу часто преувеличивают, все зависит от того, кто его пьет и зачем.

Источник электролитов для активных людей

Одна из главных причин популярности рассола — его способность пополнять электролиты. Электролиты — это минералы, которые помогают:

поддерживать водный баланс

регулировать уровень pH в организме

передавать нервные сигналы

обеспечивать сокращение мышц

Во время физической активности человек теряет эти вещества через пот. Особенно важен натрий, и именно им богат рассол.

Однако есть нюанс, в нем почти нет калия и магния, они тоже важны для восстановления после тренировок. Поэтому рассол не может полностью заменить специальные электролитные напитки.

Мышечные судороги

Еще одна причина, почему спортсмены иногда пьют рассол, — борьба с судорогами. В этом могут помочь два компонента:

натрий, который восстанавливает электролитный баланс

уксус, который может активировать нервные сигналы, которые останавливают мышечные спазмы

Однако судороги могут возникать по разным причинам, например, переутомление, недостаток отдыха, дефицит минералов или недостаточное потребление калорий. Поэтому специалисты советуют не полагаться только на рассол, а искать причину проблемы вместе с диетологом или врачом.

Доза антиоксидантов

Рассол может содержать некоторые полезные вещества, хотя их количество обычно невелико. В зависимости от рецепта в нем могут быть:

витамин C и бета-каротин из огурцов

уксусная кислота из уксуса

аллицин из чеснока — соединение с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами

флавоноиды и танины из укропа или перца

Однако часть питательных веществ теряется во время маринования, поэтому рассол нельзя назвать серьезным источником антиоксидантов.

Рассол при обезвоживании

На первый взгляд, рассол может казаться хорошим напитком для утоления жажды, однако большинство людей выпивают лишь небольшое количество — примерно 30-90 мл. Этого недостаточно для полноценного увлажнения организма.

Однако есть один интересный эффект, соль в рассоле усиливает чувство жажды, поэтому человек начинает пить больше воды. Именно поэтому некоторые спортсмены используют его после тренировок.

Влияние на уровень сахара в крови

Уксус в составе рассола может помогать контролировать уровень глюкозы. Он улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает резкие скачки сахара после еды.

Однако рассол имеет другую проблему, а именно, очень высокое содержание натрия. Людям с диабетом или риском сердечно-сосудистых заболеваний часто рекомендуют ограничивать потребление соли до примерно 1500 мг в день. Именно поэтому диетологи не советуют регулярно пить рассол для контроля уровня сахара.

Ежедневное питье рассола

Для спортсменов или людей, которые активно тренируются и много потеют, небольшое количество рассола иногда может быть полезным. Однако для большинства людей это совсем не обязательно. Многие из нас и так получают достаточно или даже слишком много натрия с пищей. К тому же рассол не содержит всех электролитов, которые нужны организму после физических нагрузок.

Кому стоит быть осторожным

Следует избегать рассола или употреблять его очень осторожно людям, которые имеют:

высокое артериальное давление

заболевания почек

сердечная недостаточность

диабет

Также стоит помнить, что уксус в составе рассола может усиливать изжогу или раздражение желудка.

Как использовать рассол

Лучший способ использовать рассол — не как ежедневный напиток, а как кулинарный ингредиент. Его можно добавлять в:

маринадов

соусов и заправок

салатов

соусов для мяса

коктейлей

Такой подход позволяет наслаждаться вкусом и одновременно избегать избытка соли.

Рассол от огурцов не является универсальным «супернапитком», но в определенных ситуациях может быть полезным, особенно для людей, которые активно занимаются спортом. Для большинства же людей он лучше подходит как кулинарная изюминка, а не как ежедневный здоровый напиток.