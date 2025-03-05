Полезно ли принимать холодный душ: врач рассказал о преимуществах закаливания

У холодного душа много преимуществ, в частности, он повышает уровень эндорфинов, улучшает обмен веществ и кровообращение, это своеобразный щит от различных простуд и гриппа.

Холодный душ или закаливание – это любой душ с температурой воды ниже 20 ° C. Он не является основным источником лечения какого-либо заболевания, но может помочь облегчить симптомы и улучшить общее самочувствие.

Врач Юрий Габорец рассказал своим подписчикам TikTok чем полезно закаливание и стоит ли начинать готовить свой организм к купанию в холодной воде.

Когда мы обливаемся холодной водой, наш организм думает, что замерзает и начинает мобилизовать все свои силы, идет мощный выход гормонов и различных биохимических реакций.

Закаливание способствует:

Омолажению организма

Вода, которая холоднее естественной температуры нашего тела, заставляет его работать несколько интенсивнее, чтобы поддерживать температуру внутри. При регулярном принятии холодного душа наша кровеносная система может быть более эффективной. Некоторые люди также говорят, что их кожа выглядит здоровее в результате закаливания, вероятно, из-за лучшего кровообращения.

Увеличению гормонов счастья

Когда ваше тело подвергается любому виду холода активируется симпатическая нервная система, отвечающая за так называемую реакцию "борись или беги". В ответ на стресс, который вызывает холодный душ, вы можете почувствовать повышение уровня гормонов, называемых эндорфинами, что делает вас более счастливыми и энергичными.

Стимуляции иммунной системы

Лейкоциты помогают сражаться с инфекцией в организме. Удар холодной водой стимулирует их увеличение в крови. Это означает, что холодный душ может помочь вам противостоять распространенным заболеваниям, таким как простуда и грипп. Люди, готовящиеся к операции или другому лечению, которое может привести к снижению иммунитета, могут начать закаливание для поддержания организма.

Борьба с депрессией и апатией

Для людей с депрессией холодный душ может сработать как своего рода мягкая терапия электрошоком. Холодная вода посылает многие электрические импульсы в мозг. Они стимулируют вашу систему, чтобы повысить бдительность, ясность и уровень энергии. Также выделяются эндорфины, иногда называемые гормонами счастья. Этот эффект приводит к ощущению счастья и оптимизма.

В закаливании главное – постепенность, чтобы не переохладить организм, иначе возникнет обратный процесс. Оптимальное – это обливание холодно водой, с последующим обтиранием полотенцем. Закаливание опасно людям, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь может возникнуть коронарный спазм.

Холодный душ не волшебная панацея от всех заболеваний. Его следует использовать как дополнение к традиционному лечению, но ни в коем случае не в качестве замены. Пожалуйста, помните, что люди, принимающие лекарства для своего психического здоровья, не должны внезапно прекращать их прием в пользу какого-либо альтернативного лечения. Если вам плохо, вас недавно выписали из больницы или у вас ослабленный иммунитет, подождите и не начинайте закаливание без предварительной подготовки организма.

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