Полезные свойства ромашкового чая: в каких случаях он действительно работает

Экстракт ромашки веками использовался в качестве естественного средства для снятия стресса, борьбы с простудой и успокоения желудка. Но это неединственные преимущества регулярного употребления ромашкового чая.

Womans World составил список полезных свойств ромашкового чая, получилось одиннадцать пунктов.

Ромашковый чай успокаивает раздраженную кожу

Если посмотреть на список ингредиентов средств по уходу за кожей, предназначенных для ее успокоения, вы обязательно найдете там ромашку. Ромашка действительно оказывает успокаивающее влияние на раздраженную кожу, так как обладает противовоспалительными свойствами и содержит антиоксиданты. Натуральные фитохимические вещества и полифенолы (растительные соединения) в ромашковом чае поддерживают естественный процесс заживления шрамов и минимизируют появление тонких линий и морщин.

Нормализует сон

Ромашковый чай — классический напиток на ночь, он не содержит кофеина и обладает мягким успокаивающим эффектом. Эффект от ромашкового чая очень похож на медленный массаж — тонкий, расслабляющий и очень эффективный

Снимает напряжение и стресс

Одна из причин, по которой ромашковый чай помогает лучше спать, заключается в том, что он снимает стресс. Если пить ромашковый чай регулярно в течение длительного времени, он будет способствовать избавлению от тревоги и напряжения в теле. Вероятно, это связано с апигенином. Считается, что этот полезный полифенол взаимодействует с рецепторами в головном мозге, что приводит к мягкому седативному эффекту.

Но стоит заметить, что ромашковый чай может действовать по-разному для всех, поэтому всегда лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какой-либо план лечения.

Ромашковый чай может улучшить здоровье сердца.

Употребление ромашкового чая помогает поддерживать здоровое сердце. Отчасти это связано с его успокаивающими свойствами, поскольку повышенное чувство стресса и напряжения в организме также может повлиять на здоровье сердца. Также возможно, что антиоксиданты и флавоноиды ромашки играют роль в поддержании здорового уровня холестерина и артериального давления. Исследования в этой области продолжаются.

Регулирует пищеварение

Трава ромашки обладает спазмолитическим действием, то есть помогает справиться со спазмами в организме, в том числе в кишечнике. Таким образом, ромашковый чай может успокоить расстройство пищеварительного тракта. Он также содержит горькие соединения, называемые сесквитерпеновыми лактонами, которые помогают поджелудочной железе вырабатывать необходимые пищеварительные ферменты для эффективного расщепления пищи.

А поскольку ромашка оказывает успокаивающее действие на организм, чашка чая может быть особенно полезна при расстройствах пищеварения, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК) и язва желудка.

Ромашка поддерживает здоровый уровень сахара в крови

Употребление ромашки может поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Более того, результаты некоторых исследований на животных позволяют сделать вывод, что ромашка может влиять на уровень сахара в крови натощак. Необходимы дополнительные исследования, но нельзя отрицать, что результаты многообещающие.

Ромашка увеличивает плотность костей

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Остеопороз – это прогрессирующая потеря плотности костной ткани, которая увеличивает риск переломов. Заболевание чаще всего встречается у женщин в постменопаузе. По мнению экспертов, женщины испытывают быструю потерю костной массы в первые 10 лет после наступления менопаузы, потому что менопауза замедляет выработку эстрогена — гормона, защищающего от этого.

Большинство людей принимают кальций для борьбы с ломкостью костей, но некоторые исследования показывают, что ромашка является еще одним оружием в борьбе с потерей костной массы. Научное исследование, проведенное в 2010 году, показало, что ромашка может способствовать естественному росту остеобластных клеток — клеток в организме, которые поддерживают рост и минерализацию костей.

Облегчает расстройство желудка и тошноту

В основе лечебного эффекта ромашки при расстройстве и тошноте лежит все тот же успокаивающий эффект. Часто расстройство желудка может быть вызвано эмоциональными проблемами, такими как страх и стресс.

Чтобы приготовить ромашковый чай от расстройства желудка, заваривайте чайный пакетик или одну столовую ложку сухих листьев ромашки в чашке горячей воды в течение пяти минут.

Уменьшает дискомфорт при ПМС

Судороги, перепады настроения и вздутие живота, которые, как правило, сопровождают ПМС, могут быть не такими сильными, если начать регулярно пить ромашковый чай примерно за неделю до начала менструации. Эффективность ромашки в этом случае связана с ее противосудорожным свойством. Она снимает спазмы и облегчает состояние. Кроме того, содержит флавоноиды, которые могут поддерживать выработку нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин и ГАМК, помогая стабилизировать настроение.

Ромашка укрепляет иммунную систему

Если вас беспокоит насморк, кашель, заложенность носа и боль в горле, подумайте о том, чтобы выпить чашечку теплой ромашки. Чай с ромашкой содержит иммуностимулирующие соединения, которые могут помочь вам почувствовать себя лучше. Он также может повысить естественную устойчивость вашего организма к сезонным аллергенам, таким как пыльца амброзии и пылевые клещи.

Суперспособности ромашки в уходе за волосами

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Хотите более яркие, блестящие и потенциально более здоровые волосы - попробуйте мыть голову ромашковым чаем. Соединения, обнаруженные в траве, способны успокоить сухую кожу головы. Существует не так много научных исследований, доказывающих эффективность ромашки для здоровья волос. Тем не менее это средство не отнимет у вас много времени и не потребует серьезных вложений.

Однако употребление ромашки не заменяет проверенные медицинские методы лечения и профилактики тех или иных болезней. Если вы планируете регулярно использовать ромашковый чай для устранения различных проблем, обязательно сначала проконсультируйтесь с врачом.

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