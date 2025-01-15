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Полезные упражнения против утренней боли в стопе: советы врача

Полезные упражнения против утренней боли в стопе: советы врача

Полезные упражнения против утренней боли в стопе / Фото: Credits

Если вы чувствуете боль в стопах, как только просыпаетесь, то знайте, это довольно распространенная проблема, которая может свидетельствовать о перенапряжении, слабости мышц или даже скрытых проблемах со связями.

Реабилитолог Даниил Абрамов дал несколько эффективных упражнений, которые помогут снизить дискомфорт и укрепить стопы.

Упражнение 1: укрепление стопы с помощью резинки

Это упражнение помогает улучшить гибкость и силу мышц стопы. Для исполнения вам понадобится эластичная лента.

  1. Сядьте на стул, приняв удобную позу.
  2. Одну ногу приподнимите и закиньте на колено другой ноги, чтобы создать комфортную опору.
  3. Закрепите один конец эластичной ленты под носком стопы, а другой наденьте на другую ногу.
  4. Начинайте двигать стопой вверх, создавая напряжение в резинке. Затем медленно возвращайтесь в исходное положение.
  5. Выполните упражнение 15-20 раз в каждую стопу. Вы почувствуете напряжение мышц к концу подхода.

Это упражнение помогает улучшить кровообращение, устранить напряжение и укрепить мелкие мышцы стопы.

Упражнение 2: работа с мячом

Следующее упражнение направлено на развитие силы и стабильности стоп, а также на улучшение баланса. Для исполнения понадобится небольшой мяч.

  1. Встаньте у стены, чтобы при необходимости опираться руками для баланса.
  2. Разместите мяч между внутренними сторонами стоп, примерно на уровне подъема.
  3. Начните подниматься на носки, удерживая мяч между ног. Произведите небольшую фиксацию в верхней точке, а затем медленно опуститесь вниз.
  4. Выполните 10-15 повторений. Если вам трудно удерживать равновесие, используйте стену для опоры, но со временем старайтесь выполнять упражнение без помощи рук.

Это упражнение не только укрепляет стопы, но и укрепляет мышцы голени и улучшает устойчивость в повседневной жизни.

Важность таких упражнений

  • Укрепление мышц стопы: боли в стопах часто возникают из-за слабости мышц и эти упражнения помогают улучшить их тонус.
  • Улучшение кровообращения: выполнение упражнений способствует активизации кровообращения, что помогает снять утреннюю скованность.
  • Профилактика травм: укрепленные стопы лучше выдерживают нагрузку, что уменьшает риск травм и перенапряжения.

Советы:

  • Следуйте регулярно, желательно каждый день, чтобы достичь наилучших результатов.
  • Начинайте с минимального количества повторений, постепенно увеличивайте их количество, когда мышцы привыкнут к нагрузке.
  • Если чувствуете острую боль во время упражнений, прекратите их выполнение и обратитесь к врачу для консультации.
@abramov_massage #стопа #реабилитация #лфк #упражнения #сколиоз #хребет ♬ оригинальный звук — Абрамов Данило, Реабилитолог

Не позволяйте утренней боли в стопах испортить ваш день. Следуйте этим упражнениям и наслаждайтесь комфортом и легкостью движений. Помните, что забота о собственном здоровье начинается с маленьких шагов.

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