Положение руки может исказить результаты: как правильно измерять давление

Гипертония - достаточно распространенное заболевание, кроме того, скачки давления могут случиться у кого угодно. В такой ситуации очень важно иметь точные показания артериального давления, чтобы правильно оценить ситуацию и выбрать эффективную стратегию неотложной помощи.

О том, как избежать ошибок при измерении давления, рассказали Womanʼs World.

Недавнее исследование показало, что такие детали, как положение руки или поза, могут существенно повлиять на точность измерения артериального давления, а в некоторых случаях даже привести к неправильной диагностике гипертонии. Киран Шеридан, врач-физиотерапевт, рассказал, что вам следует знать о показаниях и как правильно измерять артериальное давление дома.

Как измеряется артериальное давление

Ученые провели исследование с участием более 130 взрослых, измерявших артериальное давление в трех разных сценариях с помощью автоматического устройства. Исследование было посвящено тому, как положение руки во время скрининга артериального давления может исказить результаты.

В первом сценарии участники следовали рекомендациям: их рука опиралась на стол, а манжета для измерения артериального давления располагалась на уровне сердца. В двух других сценариях руки участников либо лежали на коленях, либо висели по бокам — обычные положения, которые отклоняются от рекомендуемого протокола.

Испытание показало, что, когда рука участника лежала на коленях, показания систолического и диастолического артериального давления были на четыре пункта выше. Когда рука висела по бокам, систолическое давление подскакивало на 6,5 мм рт. ст., а диастолическое — на 4,4 мм рт. ст. Хотя эти различия могут показаться незначительными, их достаточно, чтобы перевести человека из категории "повышенных" в полноценную гипертонию, о чем подробнее ниже.

Риск неправильной диагностики гипертонии

Гипертонию, или высокое кровяное давление, часто называют "тихим убийцей", потому что обычно оно не имеет симптомов. Шеридан добавляет, что с возрастом важно следить за признаками гипертонии. Высокое кровяное давление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца или инсульты.

Гипертония возникает при систолическом артериальном давлении 130 мм рт. ст. или выше и диастолическом давлении 80 мм рт. ст. или выше. У человека с систолическим показателем 128 мм рт. ст. — числом в "повышенном" диапазоне — неправильное положение руки во время измерения может поднять это число выше 130, в результате чего его ошибочно классифицируют как гипертоника.

Если врачи ошибаются и ставят неправильный диагноз, это может привести к тому, что люди будут принимать лекарства или проходить лечение, которое им на самом деле не нужно. Это особенно рискованно для пожилых пациентов, которые уже принимают несколько лекарств из разных планов лечения.

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Как измерять артериальное давление дома

Если вы контролируете артериальное давление дома, получение точных показаний имеет решающее значение. Вот несколько полезных советов для точной проверки:

Выберите время

Артериальное давление может меняться в разное время дня. Хорошая идея — проверять его в одно и то же время каждый день, например, утром, когда вы просыпаетесь.

Следите за тем, что вы едите

Употребление пищи с большим содержанием соли может привести к повышению артериального давления. Постарайтесь потреблять меньше натрия в целом, и особенно перед измерением. Кроме того, избегайте кофеина и курения непосредственно перед измерением.

Расположите свое тело правильно

Когда вы измеряете артериальное давление, сядьте в удобное кресло, поставив ноги на пол. Лучше всего отдохнуть в таком положении не менее пяти минут перед измерением. Важно держать руку на уровне сердца, желательно на столе или плоской поверхности. Затем оберните манжету вокруг руки прямо над локтем, убедившись, что она касается кожи.

Сделайте несколько измерений

Если первое измерение показывает высокие результаты, подождите несколько минут и попробуйте снова. Иногда нужно немного времени, чтобы получить точные цифры. Это обеспечивает постоянство результатов. Постарайтесь сохранять спокойствие и тишину во время каждого измерения.

Независимо от того, находитесь ли вы в кабинете врача или измеряете артериальное давление дома, внимание к своей осанке и положению рук может иметь большое значение.

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