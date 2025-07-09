Польза арбуза для вашего здоровья / © Associated Press

Реклама

Большинство из нас воспринимает арбуз как сладкий десерт или легкую закуску в жару, но на самом деле этот плод — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и минералов.

В своей статье издание Real Simple рассказало, почему стоит регулярно включать арбуз в свой рацион, какие неочевидные свойства он имеет, а также как получить максимум пользы — не только из мякоти, но и из кожуры и семян. Готовьтесь узнать новые факты о любимом летнем фрукте и полюбить его еще больше.

Увлажнение и пополнение электролитов. Благодаря высокому содержанию воды (до 92%) и калия, арбуз эффективно поддерживает водный баланс организма и помогает избежать обезвоживания, особенно в жару.

Улучшение пищеварения и регуляция. Натуральные волокна и высокая водность способствуют нормальной работе кишечника, уменьшает чувство тяжести и способствует регулярности.

Охлаждение после тренировок. Арбуз незаменим после физических нагрузок: аминокислота L-цитруллин помогает снизить боль в мышцах, а комбинация с калием и магнием восстанавливает баланс электролитов.

Поддержка здоровья сердца. Ликопен и аргинин, которые содержатся в арбузе, способствуют релаксации кровеносных сосудов, улучшают кровяное давление и снижают уровень «плохого» холестерина.

Антиоксидантный эффект. Арбуз богат ликопеном, витаминами A и C, которые борются со свободными радикалами, снижают риск хронических болезней, в частности рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка иммунитета. Витамин С и другие фитонутриенты стимулируют защитные функции организма и могут улучшать состояние кожи.

Укрепление мозга и хорошее настроение. Citrulline и B6 в арбузе поддерживают регуляцию серотонина и допамина, а также улучшают когнитивные функции и настроение.

Здоровая кожа. Витамины A и C стимулируют выработку коллагена, улучшают эластичность кожи и способствуют ее увлажнению .

Положительное влияние на кости и зубы . Минералы, такие как калий и магний, поддерживают прочность костей и зубов.

Контроль веса . Низкая калорийность и большое количество воды делают арбуз идеальным для диет, ведь он способствует сытости без чрезмерного потребления калорий .

Полезная кожура и семена. Кожура богата цитруллином, а семена — фолиевой кислотой, магнием, железом, здоровыми жирами и цинком.

Как включать арбуз в рацион питания

Сырой — классический вариант;

Салаты — йогурт, фета и мята;

Смузи — вместо льда — кубики замороженного арбуза;

Семечки — жареные как перекус.

Предупреждения и рекомендации

При диабете: хотя арбуз имеет низкий гликемический индекс, следует контролировать порции — 1-2 ломтика в день.

При аллергии: возможны реакции у чувствительных людей.

При проблемах с почками или высоким калием: согласовывайте употребление с врачом.

Арбуз — это настоящий летний суперфрукт: идеальное сочетание вкуса, аромата, воды и питательных веществ. Он помогает увлажнить организм, поддерживает сердце, мозг, кожу, пищеварение, а еще — создает праздничную атмосферу в солнечный сезон.

Реклама