Помогает ли «кортизоловый коктейль» уменьшить стресс: врачи прокомментировали популярный тренд ТикТок

Коктейль / © Credits

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Выпить что-то неалкогольное и полезное для успокоения и лучшего сна может быть неплохой идеей, но действительно ли «кортизоловый коктейль» из ТикТока — это то, что вам нужно, разбирались НеаІтѕІіпе.

Так называемый «кортизоловый коктейль» обычно содержит смесь порошка магния, кокосовой воды и цитрусового сока, причем некоторые создатели контента добавляют розовую гималайскую соль или газировку для вкуса. Его основной ингредиент — магний — может помочь снять стресс, но доза в одной порции довольно низкая. Другие ингредиенты, такие как цитрусовый сок и кокосовая вода, могут быть полезными, но их влияние, вероятно, минимально.

Эксперты говорят, что нет ничего плохого в том, чтобы попробовать напиток, но он не заменяет стратегии управления стрессом, такие как качественный сон, питание и движение.

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Если вы следите за контентом о питании в TikTok или других социальных сетях, вы могли видеть, как инфлюэнсеры пьют газированный напиток перед сном, утверждая, что это помогает им лучше спать, чувствовать себя спокойнее и просыпаться бодрее.

Кортизол — это «гормон стресса», и учитывая рост стресса, недостаточного сна и истощения, нетрудно понять привлекательность этого напитка.

Вирусный безалкогольный коктейль получил признание как «ритуал релаксации», который обеспечивает естественную поддержку нервной системы. Некоторые сторонники сообщают, что он помогает им справляться со стрессом и легче засыпать.

Но является ли он эффективным средством для снятия стресса? И имеет ли он какие-то недостатки для здоровья? Вот что говорят ученые и эксперты по питанию.

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Помогает ли магний при стрессе

Нет никаких научных доказательств, подтверждающих пользу коктейля кортизола для снятия стресса, но отдельные ингредиенты могут иметь определенную пользу.

В частности, магний может предложить некоторые преимущества.

Магний — это источник питательных веществ, ответственных за сотни биохимических процессов в организме», утверждает диетолог Бет Эдвардс.

Когда мы переживаем стрессовые эпизоды, наш организм быстрее использует и сжигает наши запасы магния, к тому же, мы выводим больше магния с мочой, когда стрессуем. Поэтому пополнение уровня полезно, говорит она.

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Так же диетолог Эми Перри-Джонс рассказала об исследовании, которое показало, что магний может снижать повышенный уровень кортизола, особенно у тех, кто имеет дефицит этого элемента.

Повышенный уровень кортизола может способствовать потере электролитов, сказала Перри-Джонс. Дефицит может вызвать ряд симптомов, связанных со стрессом. Из-за этого некоторым людям может быть полезным принимать добавки магния.

Зачем нужен витамин С

Компонент лимонного сока коктейля кортизола может обеспечить усиление важного витамина.

Апельсиновый и лимонный сок содержат витамин С, который, как мы знаем, является важным питательным веществом и антиоксидантом во всех сферах, но особенно когда речь идет о поддержке реакции на стресс и обеспечения оптимальной функции надпочечников, говорит Эдвардс.

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Надпочечники расположены вблизи почек и отвечают за выработку гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол.

Надпочечники быстро используют витамин С, поэтому важно обеспечить его достаточный уровень, пояснил Эдвардс.

Но исследования, которые сообщают о пользе витамина С в лечении симптомов, связанных со стрессом, обычно используют высокие дозы аскорбиновой кислоты, а не пищевые источники, отметила Перри-Джонс. Таким образом, минимальное количество витамина С, которое вы получаете в своем коктейле с кортизолом, может не дать никакой существенной пользы.

Какая польза от кокосовой воды

Кокосовая вода содержит хороший уровень электролитов, в частности калия, который может регулировать электролитный дисбаланс, потенциально способствуя снижению уровня кортизола, говорит Перри-Джонс.

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Тем не менее оба эксперта согласились, что этот эффект, вероятно, будет минимальным.

Есть ли какие-то недостатки у коктейля с кортизолом

Коктейль с кортизолом может иметь некоторые непредсказуемые последствия, такие как нарушение сна и повышенный уровень сахара в крови.

Сахара из апельсинового сока быстро всасываются в кровь из-за отделения от клетчатки в целом фрукте, объяснила Перри-Джонс. Скачок уровня глюкозы в крови перед сном приведет к последующему резкому падению, поскольку организм высвобождает инсулин. Из-за этих колебаний уровня сахара в крови вы можете чувствовать жар, беспокойство и иметь трудности с засыпанием или поддержанием сна.

Плохой сон, в свою очередь, повышает уровень кортизола на следующий день, отметила Перри-Джонс. Если вы пробуете кортизоловый коктейль, Эдвардс рекомендует употреблять его раньше днем во время еды, чтобы уменьшить всплеск сахара в крови.

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Для некоторых кортизоловый коктейль также может привести к проблемам с пищеварением.

Газировка в рецепте может вызвать такие симптомы пищеварения, как вздутие живота, рефлюкс или газы, что опять же потенциально может привести к плохому сну, предостерегла Перри-Джонс.

Пить или не пить

Коктейль с кортизолом, вероятно, является безвредной оздоровительной тенденцией. Вы, вероятно, не почувствуете никакой значительной пользы для снятия стресса от этого оздоровительного напитка. Кортизоловый коктейль, скорее всего, не приведет ни к каким реальным результатам в снижении уровня кортизола или уровня стресса в долгосрочной перспективе. Напиток содержит небольшое количество ингредиентов и питательных веществ, а это означает, что его сила действия также низкая.

Кроме того, стресс редко снимается одним коктейлем. Лучше подумать о своем общем образе жизни, питании, сне и движении, а не сосредотачиваться на одном напитке, подчеркнула Эдвардс. Когда кто-то начинает пить этот коктейль, может присутствовать элемент плацебо. Сначала это действует довольно мощно, но со временем эффект исчезает, отметил Перри-Джонс.

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Это не значит, что все плохо, но эксперты отметили, что значительное снятие стресса и баланс кортизола почти всегда достигаются благодаря более персонализированным вмешательствам, которые должны включать сотрудничество с врачами.