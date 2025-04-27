Помогает ли медленное потребление пищи худеть / © Credits

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Однако употребление пищи в спешке может иметь негативные последствия для нашего здоровья, в частности для веса. Издание Health Line рассказало, что есть медленно не только полезно для пищеварения, но и помогает снизить потребление калорий, а это может способствовать похудению.

Почему быстрое потребление пищи способствует увеличению веса

Люди, которые едят быстро обычно имеют больший вес по сравнению с теми, кто ест медленно. Те, кто быстро употребляет пищу, чаще страдают ожирением. Быстрое потребление приводит также к тому, что мозг не успевает получить сигналы насыщения. Это может стать причиной переедания, ведь гормонам, которые отвечают за ощущение сытости, нужно около 20 мин, чтобы достичь своей максимальной активности после приема пищи.

Как медленное употребление пищи помогает уменьшить набор калорий

Медленное потребление пищи позволяет организму лучше регулировать гормоны, способствующие насыщению, в частности, лептин и грелин. Это означает, что вам нужно съесть меньше, чтобы почувствовать сытость. Люди, которые едят медленно, потребляют меньше калорий во время еды. Например, люди с нормальным весом могут уменьшить свое потребление калорий на 9,5% при более медленном темпе.

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Тщательное пережевывание: как это помогает похудеть

Чтобы есть медленно, нужно больше жевать. Люди с проблемами веса обычно пережевывают пищу менее тщательно, чем люди с нормальным весом. Это доказывает, что тщательное пережевывание не только замедляет процесс потребления, но и помогает снизить количество съеденных калорий, а это может способствовать снижению веса.

Преимущества медленного потребления

Кроме уменьшения веса, медленное потребление пищи имеет и другие преимущества для вашего здоровья:

Улучшение пищеварения: более длительный контакт пищи со слюной и снижение стресса на желудок позволяют лучше усваивать питательные вещества.

Снижение уровня стресса: еда и процесс осознанного употребления могут уменьшить стресс и стать успокаивающим процессом.

Увеличение удовольствия: медленное потребление пищи позволяет наслаждаться вкусами и текстурами, а это в свою очередь может снизить желание съесть больше.

Как начать есть медленнее

Переход к медленному способу питания не мгновенный процесс. Однако несколько простых советов могут помочь вам сделать его более естественным и эффективным:

Не голодайте: если вы очень голодны, будет труднее есть медленно. Всегда держите под рукой закуски во избежание сильного голода.

Больше жуйте: сосчитайте, сколько раз вы обычно пережевываете пищу, а затем попробуйте увеличить это число. Возможно, вам придется начать с удвоения количества жеваний.

Ешьте пищу, которую нужно жевать: волокнистые продукты, такие как овощи и фрукты, обычно нуждаются в большем жевании, это может помочь вам есть медленнее.

Пейте воду: важно пить много воды во время еды. Это может помочь вам почувствовать сытость быстрее и снизить желание есть больше.

Выключите экраны: старайтесь избегать телевизора и смартфона во время еды, чтобы не отвлекаться от питания.

Упражняйте сознательное питание: это означает обращать внимание на каждый укус, вкус и текстуру пищи, это помогает снизить количество потребляемых калорий и повысить удовольствие от еды.

Медленное потребление пищи может стать эффективным инструментом контроля веса и улучшения общего самочувствия. Благодаря этому подходу вы сможете снизить потребление калорий, улучшить пищеварение и, что важно, наслаждаться едой. Это также поможет вам снизить уровень стресса и сделать прием пищи осознанным и здоровым.