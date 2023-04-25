Популярный маркер воспаления: что показывает С-реактивный белок

С-реактивный белок вырабатывается в низких концентрациях у здоровых людей, повышение его уровня может являться следствием наличия в организме воспалений различного генеза.

С-реактивный белок (СРБ) является одним из белков острой фазы – его уровень повышается при возникновении воспаления в организме. Исследования СРБ часто назначают при подозрении на инфекцию неуточненной природы. Определение уровня СРБ также полезно при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие нормы С-реактивного белка в крови, что означает повышенный СРБ и как интерпретировать результат, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

СРБ – что такое С-реактивный белок

С-реактивный белок относится к группе, называемой белками острой фазы. Это вещества, концентрация которых изменяется под воздействием воспаления в организме и повреждения клеток. Среди острофазных белков различают положительные и отрицательные белки. Так, концентрация первых увеличивается в ответ на воспалительную реакцию в организме, а вторых – снижается в ответ на воспаление.

Название "С-реактивный" белок получил после его открытия из-за способности соединяться с полисахаридом, обозначаемым буквой "С", входящим в состав бактериальной оболочки Streptococcus pneumoniae.

Какую информацию дает определение показателей СРБ

Определение концентрации С-реактивного белка дает много важной информации, которая позволяет врачу выявить отклонения и поставить правильный диагноз. Уровень СРБ в сыворотке и плазме крови повышается при различных видах инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых и паразитарных), воспалительных заболеваний, в том числе и автоиммунных, и некоторых форм сахарного диабета, тиреоидита, системной волчанки или рассеянного склероза.

Анализ крови на С-реактивный белок также полезен при подозрении на онкологические заболевания, сердечно-сосудистые (включая инфаркты), а также инфекции после операций и реакции отторжения трансплантата.

В медицинской практике такое исследование представляет особую важность, поскольку многие из вышеперечисленных недугов дают о себе знать не сразу или их трудно обнаружить на ранних стадиях. Важно и то, что уровень белка СРБ в ответ на эффективное лечение быстро снижается, что позволяет контролировать проводимую терапию.

Сегодня лаборатории дают возможность провести два вида анализа на С-реактивный белок – стандартный и высокочувствительный, обозначаемый как hs-CRP. Стандартный анализ используют в тестах выше 10 мг/л, то есть определениях с широким диапазоном, когда в организме уже есть значительный воспалительный процесс. Если же мы хотим точно измерить значение СРБ при низких концентрациях, когда воспалительный процесс только начинается, актуален как никогда анализ hs-CRP. Его часто назначают людям с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда или инсульт. Это связано с тем, что СРБ производится и в артериальных сосудах, поэтому в безвоспалительный период его можно использовать для оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов, не имеющих тревожных симптомов. Предполагается, что уровень СРБ ниже 1 мг/л означает низкий сердечно-сосудистый риск, СРБ в диапазоне 1-3 мг/л - умеренный риск, а уровень выше 3 мг/л - высокий сердечно-сосудистый риск.

В каких случаях проводят анализ на СРБ

Тест на С-реактивный белок (СРБ) неспецифичен. Проводится для выявления воспаления, если есть подозрение на повреждение тканей или воспалительный процесс в организме, но он не позволяет локализовать воспаление или установить его причину. Анализ на С-реактивный белок не диагноз, но в сочетании с другой информацией, такой как признаки и симптомы, и другими тестами, может идентифицировать острое или хроническое воспаление.

Определение СРБ проводят у больных с хроническими воспалительными заболеваниями с целью выявления обострения патологии и оценки эффективности лечения.

Иногда анализ на СРБ проводят в сочетании с тестом СОЭ (скорость оседания эритроцитов), который также выявляет воспаление. И хотя СРБ недостаточно специфичен для постановки диагноза конкретного заболевания, но является общим маркером инфекции и воспаления, что указывает на необходимость дополнительного обследования или продолжения терапии.

Это любопытно! Современная медицина начала изучать С-реактивный белок как маркер риска посттравматического стрессового расстройства. Все большее количество данных указывает на то, что ПТСР неизменно связано с более высоким уровнем циркулирующего воспалительного белка.

Интерпретация результатов C-реактивного белка

Многие пациенты задаются вопросом, как правильно интерпретировать результат СРБ и когда он указывает на воспаление в организме. Медицина устанавливает конкретные нормы уровня СРБ в крови, но следует помнить, что на концентрацию такого белка влияют возраст, пол, физическая активность, сопутствующие заболевания и даже раса. Поэтому эти факторы следует учитывать при анализе результатов исследования С-реактивного белка крови, а также других данных пациентов.

Нормальная концентрация СРБ в сыворотке крови здоровых людей - ниже 5 мг/л. У тучных людей, курильщиков и больных артериальной гипертензией нормой будет считаться показатель ниже 10 мг/л. А вот концентрация выше 10 мг/л, вероятнее всего, указывает на воспалительное заболевание, протекающее в организме.

Если уровень СРБ в крови снижается, значит, ваше самочувствие улучшается, а воспаление - уменьшается. Если результат ниже 10 мг/л, клинически активного воспаления нет.

Что еще вы должны знать? Уровни СРБ могут повышаться до конца беременности и у женщин, принимающих пероральные гормональные контрацептивы или заместительную гормональную терапию (например, эстрогены). Более высокие значения СРБ также наблюдались у людей с ожирением.

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