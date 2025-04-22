Пора идти к врачу: 5 симптомов, которые никогда не следует игнорировать

Прием у врача / © Credits

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Есть симптомы , которые врачи не советуют игнорировать. Доктор Амир Хан , врач общей практики, в Instagram поделился симптомами, на которые он будет всегда обращать внимание на приеме пациентов.

Но есть некоторые симптомы, которые никогда не следует игнорировать, говорит доктор, хотя они часто не вызывают у пациентов беспокойства.

Потеря веса без очевидной причины

Врач предупреждает, что, если вы сбрасываете килограммы, не меняя диеты или режима физических упражнений, вам следует записаться на прием к врачу.

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Это может быть связано с такими вещами, как диабет 2 типа, заболевания щитовидной железы, расстройства пищеварения или даже некоторые виды рака, говорит он. В этом случае всегда следует пройти обследование.

Постоянная усталость

Продолжаете стараться лучше спать, но все еще чувствуете усталость — пора обратиться к врачу. Если вы постоянно измотаны, даже после полного ночного сна, это может быть признаком чего-то серьезного, говорит врач. Это может быть дефицит железа (анемия), синдром хронической усталости, расстройство щитовидной железы или даже заболевание сердца или более зловещее.

Кровь там, где ее не должно быть

Увидеть кровь в моче, кале или во время кашля — это может вызвать тревогу, но может быть и вовсе невинным, предупреждает Хан. Такие вещи, как прыщи или инфекция, могут являться причиной, но это также может указывать на определенные виды рака.

С непонятным кровотечением лучше обратиться к врачу раньше, чем позже, добавляет он, поэтому не откладывайте запись на прием.

Неровности кожи или шишки

Новая шишка на коже может являться признаком серьезных заболеваний, таких как рак, но, как и другие симптомы из списка доктора Хана, которые вы никогда не должны игнорировать, они также могут иметь невинное объяснение.

Однако любую шишку, которая изменяет размер, форму или становится другой на ощупь, следует проверять, предупреждает ли врач. Это касается уплотнения в груди, яичках или опухшие желез. Раннее обнаружение спасает жизнь.

Боль в груди или одышка

Не думайте, что это просто беспокойство, предупреждает доктор Хан. Боль в груди или одышка, особенно если они возникают внезапно или при нагрузке, могут являться признаком сердечного приступа, легочной эмболии или даже тихого сердечного заболевания.

Если у вас возникли симптомы сердечного приступа или возникла неотложная ситуация, всегда обратитесь за помощью. Вопреки распространенному мнению, признаки сердечного приступа у женщин такие же, как и у мужчин, и, согласно NHS, включают:

Боль в груди — ощущение давления, тяжести, сжатия или сдавления в груди

Боль в других частях тела может ощущаться, будто боль распространяется от груди в руки (обычно левой руки, но может поражать обе руки), челюсти, шеи, спины и живота.

Чувство головокружения

Потливость

Одышка

Чувство тошноты (тошнота) или недомогание (рвота)

Непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники)

Кашель или хрипы

Помните, что любые симптомы часто доброкачественные и не угрожающие, поэтому не слишком волнуйтесь. Просто придите и поговорите с врачом и дайте ему провести определенное расследование.

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