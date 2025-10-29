- Дата публикации
После 23:00 — уже поздно: что на самом деле происходит с организмом, если ложиться спать за полночь
Многие считают, что у «сов» просто другой ритм жизни и это нормально. Но что, если мы скажем, что привычка засыпать после 23:00 на самом деле может навредить вашему здоровью.
Профессор Dr. Satchin Panda, ведущий эксперт по циркадным ритмам, специально для канала Sean Kim рассказал, что дело не в самом времени, а в том, как поздние засыпания нарушают биологический ритм нашего тела.
В центре мозга есть крошечный участок — супрахиазматическое ядро или «биологические часы». Именно оно управляет нашими гормонами, температурой тела, настроением и даже аппетитом. Если мы регулярно ложимся за полночь, эти часы начинают отставать от естественного свето-темнового цикла, в результате:
Ухудшается качество сна, меньше глубоких фаз, которые отвечают за восстановление.
Сложнее запоминать информацию, падает концентрация.
Организм хуже усваивает глюкозу, а это прямой путь к метаболическим нарушениям.
Когда мы спим не в свое биологическое ночное время, тело будто работает против себя, говорит Dr. Panda.
Почему сон после 23:00 — не всегда зло
Важно не столько «засыпать до одиннадцати», сколько достаточно долго спать. Если вы ложитесь в 23:30, но просыпаетесь в 8:00 — все в порядке. Но если засыпание после полуночи сокращает ваш сон до 5-6 часов, начинаются проблемы:
повышенный уровень кортизола — гормона стресса;
раздражительность, усталость, «туман в голове»;
постепенное накопление «долга сна», который организм не успевает компенсировать.
Что на самом деле вредит
Вечерние хронотипы, то есть «совы», чаще имеют повышенный риск:
метаболического синдрома и диабета;
сердечно-сосудистых заболеваний;
депрессивных состояний.
Но Dr. Panda объясняет, что причина не в генетике, а в поведении, например, позднем ужине, длительном сидении за экранами, отсутствии утреннего света и хаотичном графике.
Социальный джетлаг — невидимый враг
Мы часто живем в двух временных зонах: «рабочей» и «выходной». В будни просыпаемся в 7:00, в выходные — в 10:00. Это постоянное «смещение» — социальный джетлаг. Его последствиями могут стать нарушения обмена веществ, повышение веса и перепады настроения. Даже если вы высыпаетесь в выходные, тело не понимает, в какой временной зоне живет.
Чем отличается ночной и дневной сон
Ночной сон
Гормональный фон: высокий уровень мелатонина и низкий кортизол
Глубина сна: полноценные фазы повышенной активности головного мозга
Восстановление: оптимальная регенерация клеток и укрепление памяти
Ощущения после пробуждения: свежесть и энергия
Дневной сон
Гормональный фон: нарушенный баланс гормонов
Глубина сна: фрагментированный, короткий
Восстановление: менее эффективное восстановление
Ощущения после пробуждения: сонная инерция и «вата» в голове
Именно поэтому ночной сон биологически более эффективен, ведь он синхронизирован с естественным циклом «свет — темнота».
Практические советы
Держите стабильный график. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.
Выключайте свет за час до сна. Яркие экраны снижают выработку мелатонина. Используйте теплый свет или режим «night mode».
Планируйте ужины. Последний прием пищи за 2-3 часа до сна. Поздние калории сбивают обмен веществ.
Короткая дневная дремота. 20-30 мин — идеально для перезагрузки без «сонной инерции».
Для тех, кто работает в ночную смену надо использовать яркий свет во время работы, спать в полной темноте после смены и не есть тяжелого перед сном.
Ложиться после 23:00 — не смертельно. Но если это происходит регулярно, с недостатком сна и нарушением ритма, тело начинает «ломаться». Оно теряется во времени, перестает восстанавливаться и сигнализирует об этом усталостью, апатией, проблемами с кожей или весом. Главное правило здорового сна простое — спите достаточно, стабильно и в свое биологическое ночное время.