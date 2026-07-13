После бессонной ночи под обстрелами: почему тело «помнит» стресс и как помочь себе восстановиться

После бессонной ночи под обстрелами / © Associated Press

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Для многих украинцев ночные обстрелы стали болезненной реальностью. Кто-то проводит часы в укрытии, кто-то пережидает опасность в коридоре, кто-то держит на руках детей, а кто-то молча следит за новостями и ждет момента, когда наконец воцарится тишина.

Даже если утром сирены затихают, нервная система не перестает быть в состоянии повышенной готовности. Организм ещё долго остаётся в нём, словно опасность до сих пор рядом. Именно поэтому после таких ночей многие люди испытывают необычную усталость, словно силы покинули тело, об этом рассказал врач Юрий Габорец.

Почему после бессонной ночи болит голова, жгут глаза и учащается сердцебиение

По его словам, после сильного стресса организм может реагировать вполне естественно. Среди наиболее распространенных симптомов:

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болят глаза или возникает ощущение, будто в них попал песок

появляется головная боль или ощущение тяжести

сердце бьется быстрее, чем обычно

руки и ноги кажутся слабыми или «ватными»

возникает ощущение внутренней пустоты, эмоционального истощения или безразличия.

Врач подчеркивает, что это не признак слабости. Так нервная система реагирует на чрезвычайный стресс, бессонницу, взрывы и постоянное ощущение опасности. Это нормальная реакция живого человека на ненормальные обстоятельства.

Не требуйте от себя привычного темпа

После такой ночи не стоит сразу пытаться работать на полную мощность или упрекать себя за усталость. Юрий Габорец советует дать организму хотя бы минимальную возможность восстановиться. Начните с простых вещей, например:

выпейте достаточно воды

съешьте что-нибудь теплое и сытное

если хочется, побалуйте себя любимой едой

дайте глазам отдохнуть от экрана телефона

выйдите хотя бы на 10-минутную прогулку, если это безопасно

посмотрите на небо, сделайте несколько глубоких вдохов

обнимите родных или просто поговорите с близкими

если есть возможность, поспите хотя бы немного днем.

Врач также не рекомендует пытаться «побороть» усталость большим количеством кофе. Организму сейчас нужна не дополнительная нагрузка, а забота.

Будьте добрее к себе

После ночей, когда приходится просыпаться от сирен и взрывов, человеку чаще всего нужны не мотивационные лозунги или призывы «держаться». Гораздо важнее становятся тишина, тепло, ощущение безопасности и осознание того, что рядом есть люди, которые поддерживают. Каждая такая ночь оставляет след не только в памяти, но и в теле. Именно поэтому восстановление — это не прихоть, а необходимость.

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Украинцы каждый день демонстрируют невероятную стойкость. Однако стойкость не означает, что мы не устаем и не нуждаемся в отдыхе. Если после бессонной ночи организм просит сбавить темп, стоит прислушаться к нему. Стакан воды, тёплая еда, короткая прогулка, несколько часов сна или разговор с близким человеком могут стать первыми шагами к восстановлению. Забота о себе сегодня — это не слабость, а способ сохранить силы, чтобы пережить следующий день.

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