Постоянные ночные кошмары: эксперты рассказали, стоит ли из-за них переживать

Сны могут стать окном в нашу эмоциональную жизнь и ключом к физическому здоровью.

На странице Stylist рассказали могут ли постоянные кошмары быть признаком того, что что-то не так с организмом человека. Возможно, это довольно дикие идеи, но когда вы ложитесь спать, то попадаете в странный, чудесный и, казалось бы, случайный мир, созданный вашим мозгом. Однако когда вы просыпаетесь, вы можете ничего из него не помнить.

Хотя большинство хороших снов мы забываем, кошмары могут повлечь за собой значительный психический и физический дискомфорт, ведь очень часто мы просыпаемся в страхе и с ускоренным сердцебиением. Несмотря на это, кошмары — распространенное явление, не вызывающее большого беспокойства.

Что такое кошмары

В двух словах, кошмары – это сны, вызывающие сильную эмоциональную реакцию. Они, как правило, возникают и запоминаются во время быстрого сна, обычно наступающего во второй половине ночи, ближе к пробуждению. Кошмары могут казаться очень реальными и вызывать сильные эмоции.

Что вызывает кошмары

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать кошмар, так что определить их точную причину может быть сложно.

Общие триггеры:

Стресс

Тревога

Лекарства

Алкоголь

Кофеин

Нарушение сна

Почему нам снятся кошмары

Какими бы неприятными они ни были, кошмары - не всегда плохо, ведь они помогают мозгу обрабатывать тяжелые эмоции.

Помогают мозгу справиться с трудом

Считается, что одна из причин возникновения кошмаров состоит в том, что мозг пытается справиться с нерешенными проблемами или страхами. Они являются признаком здравого разума, как бы это ни было иронично и грустно.

Отражение происходящего наяву

Одной из теорий является гипотеза непрерывности, которая означает, что сны отражают наши мысли, тревоги и переживания, которые мы испытываем. Согласно этой теории существует связь между тем, что мы переживаем в течение дня и тем, что нам снится ночью. Наши сны, включая кошмары, часто отражают ежедневные заботы и эмоции. Таким образом, кошмары помогают нам сохранить психическое здоровье, давая выход нерешенным мыслям и чувствам.

Кошмары – это необходимый процесс для психического здоровья. Если бы нам пришлось непрерывно и обдуманно проживать все эмоции, которые когда-либо случались с нами, мы просто сошли бы с ума.

Сигнализируют о психических проблемах

Иногда кошмары – это не просто плохой сон. Они могут сигнализировать об основных проблемах, таких как апноэ во время сна и психических заболеваниях, как тревога, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство.

Неужели тело говорит с нами кошмарами

Постоянные кошмары: эксперты рассказали, стоит ли из-за них переживать / Фото: www.credits

Ночные кошмары могут быть способом сигнала организма о том, что что-то вышло из равновесия или из-за инфекции, хронической болезни или эмоциональных переживаний. Во время быстрого сна мозг занят обработкой эмоций и стресса. Когда мы испытываем повышенную физическую или психическую нагрузку, это может привести к кошмарам. Болезни, такие как грипп, также могут вызвать более интенсивные или тревожные сны из-за повышения температуры тела.

Существует интересная теория, что ночные кошмары – ранний признак появления возможных заболеваний до того, как они будут диагностированы и появятся первые признаки и симптомы. Они также могут предвещать такие аутоиммунные заболевания, как волчанка, например.

Многие больные рассказывали о галлюцинациях и кошмарах перед обострением заболевания при таких состояниях, как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, то есть эти нервно-психические симптомы можно использовать в качестве своего рода "ранних признаков" еще до начала лечения.

Кошмары снятся чаще когда мы болеем

Если вы находитесь в стрессе, организм активирует реакцию "борись или беги", чтобы держать вас наготове и быстро реагировать на опасность. Это невероятно быстрый процесс, который регулируется симпатичной нервной системой, наполняющей ваше тело гормонами стресса, такими как кортизол и адреналин. Эти гормоны готовят организм к реакции, ускоряют частоту сердечных сокращений, заостряют внимание и усиливают осознание потенциальных угроз.

Во время сна это гиперактивное состояние не исчезает полностью. Оно может проникнуть в ваш цикл сна, особенно во время фазы быстрого сна, когда мы мечтаем. Если вы находитесь в состоянии стресса или тело воспалено, мозг может оставаться в состоянии повышенной бдительности, сканируя опасность, даже если непосредственной угрозы нет.

Воспаление, распространенное при таких состояниях, как аутоиммунные заболевания, может усугубить этот процесс, воздействуя на мозг и нервную систему, держа тело в более возбужденном состоянии, что приводит к более интенсивным и эмоционально насыщенным снам.

Поскольку проблемы со сном тесно связаны со стрессом, связь между ночными кошмарами и потенциальными проблемами со здоровьем стоит очень остро. Важно, чтобы все это не стало порочным кругом стресса и кошмаров.

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