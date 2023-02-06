Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): чем опасно и как проявляется у детей и взрослых

Вы часто боретесь с необоснованным чувством тревоги и не можете забыть травмирующее событие? Все это симптомы ПТСР — посттравматического стрессового расстройства.

Посттравматическое стрессовое расстройство может развиться не только в результате однократного травматического переживания, но и стать результатом постоянного пребывания в нервном напряжении. Диагностируется ПТСР у людей, которым приходилось сталкиваться с различными тяжелыми событиями и ситуациями, а также у людей, которые были лишь свидетелями травматического явления. Примерно у 20% людей посттравматическое стрессовое расстройство развивается после травматического опыта, при этом чаще всего такая проблема диагностируется у женщин. О том, что нужно знать о посттравматическом стрессовом расстройстве, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Симптомы ПТСР

Как фон посттравматического стрессового расстройства, так и его признаки могут существенно различаться у каждого пациента. Бывает, что симптомы ПТСР недооцениваются окружением человека, переживающего стресс, родственникам часто трудно понять поведение больного. Иногда диагностируется сложное посттравматическое стрессовое расстройство (комплекс ПТСР), которое связано не с одним травматическим событием, а со многими травмами, которые пострадавший переживал на протяжении всей жизни.

Симптомы посттравматического стресса необязательно должны появляться сразу после негативного опыта. Бывает, что признаки такого расстройства появляются только через несколько недель или месяцев после негативного события. Как правило, клиническая картина ПТСР состоит из физических и психологических проявлений.

Физические симптомы:

гиперактивность и чрезмерная настороженность;

нарушение сна;

проблемы с концентрацией внимания и трудности с запоминанием;

раздражительность, плаксивость;

беспричинная тревога (может сопровождаться обильным потоотделением, учащенным пульсом, затрудненным дыханием).

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Психологические симптомы:

повторное переживание травматического опыта через воспоминания или повторяющиеся кошмары;

постоянные попытки избежать мест, людей, предметов, которые напоминают о травмирующем событии.

В международных классификациях психических заболеваний посттравматические расстройства появились только в 1980 г. С тех пор понимание ПТСР и механизм его развития постоянно менялись и модифицировались. В настоящее время постановка такого диагноза основывается на наличии у пациента разового, угрожающего или пугающего события, спровоцировавшего появление трех основных симптомов:

повторное переживание травматического события в виде навязчивых воспоминаний или ночных кошмаров, сопровождаемых сильными эмоциями — страхом, паникой, тревогой;

избегание мыслей и воспоминаний о событии, ситуациях и людях, напоминающих о травматичном опыте;

развитие слишком повышенной бдительности, острая реакция в виде испуга на раздражители, например, неожиданный шум.

Для постановки диагноза ПТСР такие симптомы должны присутствовать в течение как минимум нескольких недель и существенно мешать нормальной жизни. Также была идентифицирована новая форма болезни, называемая комплексным посттравматическим стрессовым расстройством, которое часто связано с переживанием хронического стресса в детстве.

ПТСР у взрослых

Взрослый человек, страдающий посттравматическим стрессом, испытывает постоянное напряжение, повышенную чувствительность и тревожность — так организм пытается подготовиться к повторному переживанию травмы. Постоянное чувство опасности со временем ухудшает концентрацию внимания, вызывает безразличие и даже чувство отчужденности. Больной начинает изолировать себя от людей, отказываться от прежних интересов и занятий, может стать чрезмерно раздражительным, взорваться гневом или неадекватно отреагировать на любую ситуацию. Кроме того, ПТСР у взрослых часто сопровождается бессонницей и развитием обсессивно-компульсивного расстройства.

Пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством имеют повышенный риск развития физиологических нарушений — соматоформных, кардиореспираторных, скелетно-мышечных, желудочно-кишечных заболеваний.

ПТСР у детей

Симптомы посттравматического стрессового расстройства у детей аналогичны взрослым, но могут проявляться несколько иначе. Например, маленькие дети настойчиво воссоздают трагическое событие с помощью игр, историй или рисунков, связанных с травмой. Они часто становятся гиперактивными, раздражительными, плачут в, казалось бы, неожиданных ситуациях, нервничают, испытывают трудности с концентрацией внимания и запоминанием.

ПТСР у детей может привести к социальной изоляции, потере навыков и даже регрессу в развитии. У детей старшего возраста часто наблюдается заниженная самооценка, саморазрушающее или рискованное поведение, склонность к употреблению психоактивных веществ. Типичные симптомы у детей включают нарушения сна и приема пищи, а также развитие заболевания ЖКТ.

Диагностика ПТСР и методы лечения

Диагностика посттравматического стрессового расстройства непроста и требует умения распознать его среди других психических нарушений.

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Каждому человеку с диагнозом ПТСР необходимо начать лечение, которое не только позволяет пережить трудные времена, но и имеет решающее значение для преодоления страхов и переживаний. Например, довольно активно при диагнозе ПТСР используется когнитивно-поведенческая терапия, помогающая научиться справляться со стрессовыми жизненными ситуациями. В лечении ПТСР кроме психотерапевта участвует и психиатр, в обязанности которого входит подбор препаратов, уменьшающих симптомы психических расстройств.

Посттравматическое стрессовое расстройство проявляется определенным поведением, психологическими и физическими симптомами, которые не позволяют человеку вести комфортный образ жизни. Посттравматический стресс, независимо от того, что его вызвало, всегда требует участия специалиста. В случае ПТСР всегда необходима помощь опытного психотерапевта, а также психиатра.

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