Потеря слуха на одно ухо: отчего бывает и как лечится

Чувство заложенности в ухе или головокружение — это скрытые симптомы, на которые следует обратить внимание.

Способность слышать только одним ухом не просто дезориентирует — она может даже вызывать тревогу, когда возникает внезапно. Однако потеря слуха на одно ухо или односторонняя потеря слуха может произойти по многим причинам.

Некоторые из причин (например, ушная инфекция) можно быстро вылечить, в то время как другие требуют вмешательства специалиста. Каково это — потерять слух на одно ухо, что вызывает это и как лечится, специалисты рассказали Womanʼs World.

Неожиданные симптомы односторонней потери слуха

Очевидным симптомом односторонней потери слуха является то, что человеку будет трудно слышать одной стороной, говорит Патрисия Гаффни, доктор медицины и член Американской академии аудиологии.

Вы можете заметить это только если приложите ухо к телефону и не сможете слышать, или если вы ляжете на подушку с поднятым больным ухом и заметите, что стало очень тихо. Также может быть трудно услышать, откуда доносятся звуки, или вы обнаружите, что поворачиваете голову все время одним ухом, когда кто-то говорит, чтобы лучше его слышать.

Но это не единственные предупреждающие знаки, говорит доктор Гаффни. Некоторые неожиданные симптомы потери слуха на одно ухо включают:

Ощущение, что ухо заполнено или забито (называемое слуховой заложенностью).

Слышимость звона в ухе (известное как тиннитус).

Головокружение или ощущение легкости в голове.

Что вызывает потерю слуха на одно ухо

Потеря слуха на одно ухо может произойти по нескольким причинам. Доктор Гаффни говорит, что наиболее распространенными причинами являются:

Накопление ушной серы в ушном канале;

Инфекции среднего уха (клинически называемые средним отитом);

Отосклероз, аномальный рост кости в среднем ухе;

Акустическая невринома, доброкачественная опухоль, которая медленно растет на нерве, соединяющем ухо с мозгом, что приводит к постепенной потере слуха;

Сенсоневральная потеря слуха, вызванная определенными иммунными нарушениями, воздействием громких шумов и/или семейным анамнезом.

Вы можете подумать, что потеря слуха на одно ухо является признаком старения или, возможно, происходит из-за слишком высокой громкости ваших AirPods. Но доктор Гаффни говорит, что это не всегда так.

При потере слуха, связанной с возрастом и/или воздействием шума, обычно происходит снижение слуха на оба уха, а не только на одно, говорит она. Односторонняя потеря слуха — это красный флаг, это то, что необходимо быстро исследовать. Например, даже если акустическая невринома не является раковой, вам все равно лучше удалить ее, чтобы она не проросла в ствол мозга и не вызвала других проблем.

Как лечить потерю слуха на одно ухо

При определенных причинах, таких как накопление ушной серы или ушной инфекции, удаление серы или курс антибиотиков должны решить проблему и восстановить ваш слух. Другие состояния, такие как акустическая невринома (а иногда и отосклероз), требуют хирургического вмешательства, и доктор Гаффни говорит, что может быть некоторая степень постоянной потери слуха.

В зависимости от того, насколько серьезна потеря слуха, кохлеарный имплант или слуховой аппарат восстановят часть этой потери. Они также уменьшат усталость от прослушивания, помогая вам лучше слышать в фоновом шуме и позволят мозгу быстрее обрабатывать информацию. При односторонней потере слуха, говорит доктор Гаффни, важно немедленно обратиться за лечением к врачу-отоларингологу (ЛОРу), особенно если это произошло внезапно.

Если вы проснулись однажды утром и внезапно перестали слышать одним ухом, запишитесь на прием к ЛОРу. Он могут назначить стероиды, чтобы восстановить слух настолько, насколько это возможно, пока ищет другие варианты лечения. При постепенной потере слуха ЛОР может направить вас к аудиологу, который сможет диагностировать и лечить проблему.

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