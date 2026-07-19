Потоотделение под контролем: простые советы, которые помогут чувствовать себя комфортнее

Потоотделение под контролем / © Credits

Реклама

Многие связывают повышенное потоотделение исключительно с жарой или физическими нагрузками. Однако нередко организм начинает активно выделять пот даже в прохладном помещении или при обычном волнении.

По словам врача Юрия Габорца, иногда причина заключается в том, что организм не справляется с регулированием работы потовых желез. В таких случаях стоит не только маскировать проблему дезодорантами, но и пересмотреть свои повседневные привычки. А если повышенная потливость возникает без видимых причин, это может быть проявлением гипергидроза — состояния, которое сегодня успешно лечится современными методами.

Выбирайте подходящую одежду. Первый шаг — обратить внимание на гардероб. Врач рекомендует отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, таких как лен или хлопок. Не менее важен и фасон: свободный крой помогает воздуху свободно циркулировать и не перегревать тело. Зато синтетические материалы часто создают так называемый «парниковый эффект», из-за которого тело нагревается ещё больше, а потоотделение только усиливается. Пейте достаточно воды. Это может показаться парадоксальным, но недостаток жидкости способен усугубить проблему. Когда организм перегревается и обезвоживается, потовые железы работают активнее, пытаясь охладить тело. Именно поэтому достаточное количество воды в течение дня помогает поддерживать нормальную терморегуляцию. Наносите антиперспирант вечером. Многие пользуются антиперспирантом непосредственно перед выходом из дома. Однако, по словам врача, гораздо эффективнее наносить его вечером, перед сном. Делать это нужно на чистую и сухую кожу. Ночью потовые железы менее активны, поэтому средство лучше впитывается и значительно эффективнее действует на следующий день. Будьте осторожнее с острой пищей и алкоголем. Рацион также может влиять на интенсивность потоотделения. Острые блюда, алкоголь и очень горячие напитки способны стимулировать работу потовых желез, поэтому людям, которых беспокоит повышенная потливость, стоит обратить внимание на эти продукты и по возможности ограничить их употребление. Контролируйте уровень стресса. Для многих людей именно нервное напряжение является более сильным провокатором потоотделения, чем летняя жара. Тревога, волнение или стрессовые ситуации могут мгновенно активизировать работу потовых желез. Поэтому забота об эмоциональном состоянии, достаточный отдых и способы снижения стресса — важная часть борьбы с этой проблемой.

Если ладони, подмышки или стопы сильно потеют даже без физических нагрузок и высокой температуры, это может свидетельствовать о гипергидрозе. В таком случае обычные дезодоранты или антиперспиранты зачастую оказываются малоэффективными. Хорошая новость заключается в том, что современная медицина предлагает эффективные методы лечения этого состояния. По словам врача, иногда достаточно всего одной процедуры, чтобы надолго забыть о постоянном дискомфорте и перестать ежедневно думать о проблеме.

Реклама

Новости партнеров