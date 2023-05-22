Потрескавшиеся и сухие губы: симптомы болезни или неправильный уход

Трещины на губах также могут являться следствием авитаминоза, гормональных колебаний, слишком частого использования помады или обезвоживания организма.

Потрескавшиеся губы обычно являются результатом неправильного ухода за ними, особенно в экстремальных погодных условиях. Тонкая кожа губ, лишенная сальных желез, также очень чувствительна к недостаточному увлажнению организма.

Кроме того, потрескавшиеся и очень сухие губы могут быть признаком и более серьезных проблем со здоровьем. Обо всех возможных причинах потрескавшихся губ, и что делать и как избежать такой проблемы, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Почему губы трескаются и пересыхают

Воздействие неблагоприятных внешних факторов, таких как сухой воздух, мороз, использование электрообогревателей или кондиционеров, иногда являются основным источником сухих и потрескавшихся губ. Также способствовать развитию подобной проблемы может нарушение питьевого режима (употребление слишком малого количества воды), дефицит витаминов (преимущественно группы В и витамина А), а также непереносимость некоторых продуктов питания или ингредиентов в косметике.

Следует также подчеркнуть, что термины "сухость" и "потрескавшиеся губы" взаимозаменяемы и вытекают друг из друга. Потрескавшиеся губы являются следствием их пересыхания и связанной с этим утраты эластичности эпидермиса.

Частое растрескивание губ также может быть следствием:

Проблем со щитовидной железой.

Аутоиммунных системных заболеваний, таких как диабет, псориаз, кожных заболеваний, хейлита, периорального воспаления, болезни Крона.

Гормонального нарушения.

заболеваний слизистой полости рта.

Повышенная сухость губ и трещины на них могут стать результатом употребления некоторых лекарств, например диуретиков, химиотерапевтических препаратов, ретиноидов или местных средств против акне, например на основе салициловой кислоты. Однако часто дело в наших вредных привычках — кусать губы, облизывать их на ветру и холоде, использовать неподходящую косметику, все это чаще всего и становится причиной появления сухости и трещин.

Когда следует идти к врачу с потрескавшимися губами

Если длительное время на губах, несмотря на использование увлажняющих и защитных бальзамов для губ, остаются незаживающие углубляющиеся до крови трещинки, становясь все более воспаленными и болезненными, необходимо посетить дерматолога. Специалист исключит возможность бактериальной суперинфекции, контактного дерматита или назначит подходящие средства.

Сухость кожи может быть одним из симптомов гормональных или обменных нарушений, а трещинки, обветренные губы и уголки рта могут свидетельствовать об их возникновении. Так, при таком заболевании как гипотиреоз (дефицит тиреоидных гормонов), кожа и волосы становятся чрезвычайно сухими и прежде всего страдают губы. Кроме того, этой проблеме может способствовать длительное прием антибиотиков, рацион с высоким содержанием сахара, кариес и сниженный иммунитет.

Как лечить сухие и потрескавшиеся губы

Сухость губ можно лечить разными способами. Большинство людей используют домашние средства для лечения, но если сильно потрескавшиеся губы начинают кровоточить или их состояние не улучшается, несмотря на уход необходимо посетить дерматолога. Болезненные трещины, особенно в уголках губ, изменение цвета губ на красный или темно-розовый, появление белого налета, узелков, язв должны побуждать как можно скорее записаться к дерматологу на прием.

Как предотвратить сухость и трещины губ

Потрескавшиеся губы причиняют боль, имеют некрасивый вид, затрудняют нанесение макияжа, даже прием пищи становится проблематичным. Именно поэтому следует придерживаться принципа: профилактика лучше, чем лечение.

Правила профилактики свидетельствуют, что:

Регулярно пользуйтесь защитными бальзамами – наносите их каждый раз, когда выходите на улицу, независимо от сезона; лучшее решение для губ – помады, содержащие натуральные масла, воск, масло ши, алоэ вера, мед, ланолин, глицерин.

Выбирайте на лето защитные помады с УФ-фильтром с коэффициентом не ниже 15.

Пейте много воды, чтобы кожа оставалась увлажненной.

Тщательно выбирайте цветные помады и бальзамы; следует избегать содержащих консерванты, сильные окрасочные пигменты, никель.

Не используйте чужую косметику, предназначенную для губ.

Потрескавшиеся губы – проблема, которая часто обостряется осенью и зимой. Поэтому перед выходом из дома всегда наносите защитную помаду на основе ши, масла какао, витаминов А и Е.

Лучшие витамины для потрескавшихся губ

Предрасположенность к появлению трещин на губах может быть обусловлена недостатком в организме витаминов группы В и А. Поэтому лучший способ восполнить дефицит витаминов – это богатая и разнообразная диета. Так, Витамин В2 (рибофлавин) наиболее важен с точки зрения его влияния на сухие губы, а содержится он в черном хлебе, мясе, субпродуктах, рыбе, горохе, фасоли. Источниками витамина А в основном являются продукты животного происхождения, такие как печень, рыба, яйца, молоко и сладкий картофель. Однако, если по каким-то причинам рацион недостаточно богат продуктами с повышенным содержанием этих витаминов, а анализы крови указывают на дефицит, можно использовать широкий спектр БАДов с их содержанием.

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