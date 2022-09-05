Повторяйте каждый день: четыре вещи, которые нужно делать для профилактики провалов в памяти

Провалы в памяти пугают. Если вы регулярно не можете вспомнить, куда положили ключи или на какой день назначили встречу, вам, скорее всего, стоит задуматься о том, как улучшить память сейчас и сохранить ее на долгие годы.

Согласно статистике, сообщает Womans World, многие женщины старше 50 лет время от времени испытывают провалы в памяти. Есть четыре способа улучшить память, и все они не требуют больших усилий, просто делайте это регулярно.

Ешьте чернику

Ключевым моментом для предотвращения провалов в памяти являются свежие фрукты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, употребление черники в количестве примерно полчашки в день снижает риск потери памяти из-за антоцианидинов и процианидинов — двух мощных растительных соединений, которые усиливают передачу сигналов клетками мозга и сдерживают воспаление, которое может привести к ухудшению памяти.

В исследовании использовали порошок черники, поэтому результаты могут быть неприменимы непосредственно к свежим ягодам, но вы также можете использовать порошок.

Гуляйте

Прогуливаясь вокруг, любуясь яркими цветами, вы можете усилить приток крови к мозгу, обострив память. Более того, исследование сети JAMA предполагает, что дополнительные 20 минут ежедневной умеренной физической активности стимулируют рост гиппокампа - области мозга, отвечающей за память, чтобы уменьшить связанные с возрастом провалы в памяти.

Пейте кофе в обед

Кофеин, содержащийся в одной чашке кофе, улучшает память на 24 часа. Но для получения дополнительных преимуществ выпейте кофе еще и в обед. В исследовательской статье, опубликованной в Журнале болезни Альцгеймера, отмечается, что кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует высвобождение нейротрансмиттеров, которые защищают мозг от повреждений, вызванных белком, называемым бета-амилоидом. И в одном исследовании, упомянутом в газете, люди, которые выпивали три чашки кофе в день, снижали свои шансы на проблемы с долговременной памятью на 65 процентов.

Вдохните свежий аромат

Для быстрого улучшения памяти оторвите веточку лаванды или мяты и вдохните ее аромат. Исследование, проведенное в журнале Nutrients, отмечает, что такие соединения, как ментон и цинеол, в травах улучшают память и бдительность. Кроме того, исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско показывают, что сосредоточение внимания на ежедневном вдыхании приятных запахов может оптимизировать работу мозга, уменьшить провалы в памяти и риск слабоумия.

Все эти процедуры важно превратить в повседневные привычка, и тогда память вас не будет подводить долгие годы.

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