Поздние последствия стресса: как мозг реагирует на травму и шок / © Credits

Издание The Science Explorer рассказало, что даже одна стрессовая ситуация может вызвать отложенное увеличение электрической активности в мозге, в частности в амигдале — маленькой, миндалевидной области в глубине височной доли.

Амигдала отвечает за эмоции, память и принятие решений. Именно ее изменения часто связывают с развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое может проявляться с опозданием после травматического случая.

Что происходит в мозге после стресса

Непосредственно после стресса амигдала не меняет своей активности, но через десять дней наблюдаются повышенная тревожность и изменения в структуре нейронов, особенно в амигдале.

На молекулярном уровне ключевую роль играет NMDA-рецептор — белок, важный для памяти и обучения. Блокировка этого рецептора во время стресса не только предотвращает формирование новых нейронных связей, но и останавливает повышенную активность в амигдале. Для ученых это открывает перспективы для разработки терапевтического окна после травмы, когда возможно предотвратить отложенные психологические последствия.

Мозг не только «записывает» стрессовое событие, но и медленно реагирует на него, создает новые нейронные связи, которые могут влиять на эмоции и психическое состояние.

Что это значит

Даже один травматический случай не обязательно проявляется сразу Психологическая травма может «подкрадываться» через дни или недели и понимание этого помогает своевременно обратиться к специалисту.

Знание о том, как работает мозг после стресса, открывает путь к новым стратегиям профилактики и лечения ПТСР. Ученые надеются, что в будущем можно будет разработать методы блокировки NMDA-рецепторов после травмы, чтобы уменьшить долгосрочные последствия для психики.

Совет

Если вы или ваши близкие пережили травматическое событие, не игнорируйте такие тревожные симптомы, как кошмары, повышенную раздражительность, бессонницу или депрессивное настроение. Ранняя консультация психолога или психотерапевта может помочь избежать отложенных последствий стресса.

Мозг помнит больше, чем мы думаем и даже один стрессовый день может оставить след на недели и месяцы, но современная наука дает нам надежду, что когда мы поймем механизмы травмы, мы сможем защитить свой разум и эмоциональное здоровье.