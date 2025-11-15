Правда ли, что антиоксидант, который есть в кофе и рисе может защитить сердце и снизить риск инфаркта / © Credits

Новое исследование, о котором пишет издание Woman’s World, рассказало, что природный антиоксидант, который содержится в кофе и рисе, может укреплять сосуды, улучшать кровообращение и даже снижать риск сердечного приступа.

Да-да, не только спорт и правильное питание влияют на здоровье сердца, иногда достаточно просто наслаждаться тем, что вы и так любите. Поэтому попробуем разобраться, как именно кофе и рис помогают сердцу.

Феруловая кислота — природный антиоксидант

Феруловая кислота — это природное соединение, которое содержится во внешних слоях растений. Больше всего ее в рисе, кофе, зерновых, фруктах и овощах. Это вещество обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно помогает защищать сосуды от повреждений, которые могут привести к сердечным заболеваниям.

Как это работает

Феруловая кислота снижает спазмы коронарных артерий — именно те, которые могут стать причиной блокировки кровотока и сердечного приступа. Она расслабляет стенки сосудов, регулирует уровень кальция в клетках и помогает организму вырабатывать больше оксида азота — природного вещества, которое удерживает сосуды открытыми.

Рацион, богатый на продукты с феруловой кислотой, снижает давление и улучшает состояние сосудов.

Где искать этот антиоксидант

Обратить внимание на простые продукты:

кофе

рис (особенно бурый)

попкорн

ржаной или овсяный хлеб

шпинат

баклажаны

яблоки

апельсины

кукуруза

Добавки

Если вы не получаете достаточно феруловой кислоты из пищи, существуют и пищевые добавки. Но врачи предупреждают, что не стоит начинать их употребление самостоятельно. Нет официальной нормы потребления. Если вы принимаете другие препараты или у вас есть болезни сердца, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Кофе и рис — не только вкусно, но и потенциально полезно для сердца. Благодаря феруловой кислоте они могут помогать защищать сосуды, улучшать кровообращение и уменьшать риск сердечного приступа.

Поэтому в следующий раз, когда будете наслаждаться чашечкой ароматного кофе, помните, что вы делаете маленький, но приятный вклад в собственное здоровье.