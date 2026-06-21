Правда ли, что гормонального дисбаланса не существует? / © Credits

Реклама

Фраза «гормональный дисбаланс» звучит знакомо почти каждой женщине. Но акушер-гинеколог с 25-летним стажем Наталья Лелюх в беседе для LIGA.net рассказала о том, что может прозвучать неожиданно для многих пациенток, а именно: запись «гормональный дисбаланс» в заключениях — это не диагноз. По её словам, если врач использует такую формулировку, это скорее сигнал о том, что стоит внимательнее присмотреться к подходу к лечению и, возможно, даже сменить специалиста.

Неверный диагноз

Наталья Лелюх подчеркивает, что термина «гормональный дисбаланс» как установленного медицинского диагноза не существует. В профессиональном подходе, объясняет она, важно не просто обозначить состояние общими словами, а четко определить:

что именно беспокоит пациентку

с чем она обратилась

какие обследования необходимы для уточнения ситуации

И главное — как дальше действовать с полученными результатами.

Реклама

Важность конкретики

По словам врача, основная проблема подобных формулировок заключается в том, что они не дают ответа на главный вопрос пациентки: «Что со мной и что делать дальше?» Правильный медицинский подход всегда предполагает наличие плана:

какие анализы и обследования необходимо пройти

какие «контрольные точки» важны в процессе наблюдения

когда и зачем обращаться к врачу

Без этого, подчеркивает она, лечение становится нечетким и неструктурированным.

Отдельно Лелюх подчеркивает важность взаимодействия между пациенткой и врачом. Если в заключениях содержатся расплывчатые формулировки без объяснений и плана действий, она советует не бояться задавать вопросы и, при необходимости, сменить специалиста. Её позиция проста и довольно категорична: медицина должна быть основана на ясности, а не на туманных объяснениях.

Идея «гормонального дисбаланса» как универсального объяснения симптомов звучит удобно, но не является медицинским диагнозом. Подход, о котором говорит Наталья, возвращает внимание к главному, а именно к конкретике, диагностике и четкому плану действий.

Реклама

Новости партнеров