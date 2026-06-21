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Правда ли, что гормонального дисбаланса не существует, и что имеют в виду врачи, когда мы ищем объяснение своим симптомам
Такой формулировки в качестве медицинского диагноза не существует, поэтому за ней часто скрывается отсутствие четкой медицинской логики.
Фраза «гормональный дисбаланс» звучит знакомо почти каждой женщине. Но акушер-гинеколог с 25-летним стажем Наталья Лелюх в беседе для LIGA.net рассказала о том, что может прозвучать неожиданно для многих пациенток, а именно: запись «гормональный дисбаланс» в заключениях — это не диагноз. По её словам, если врач использует такую формулировку, это скорее сигнал о том, что стоит внимательнее присмотреться к подходу к лечению и, возможно, даже сменить специалиста.
Неверный диагноз
Наталья Лелюх подчеркивает, что термина «гормональный дисбаланс» как установленного медицинского диагноза не существует. В профессиональном подходе, объясняет она, важно не просто обозначить состояние общими словами, а четко определить:
что именно беспокоит пациентку
с чем она обратилась
какие обследования необходимы для уточнения ситуации
И главное — как дальше действовать с полученными результатами.
Важность конкретики
По словам врача, основная проблема подобных формулировок заключается в том, что они не дают ответа на главный вопрос пациентки: «Что со мной и что делать дальше?» Правильный медицинский подход всегда предполагает наличие плана:
какие анализы и обследования необходимо пройти
какие «контрольные точки» важны в процессе наблюдения
когда и зачем обращаться к врачу
Без этого, подчеркивает она, лечение становится нечетким и неструктурированным.
Отдельно Лелюх подчеркивает важность взаимодействия между пациенткой и врачом. Если в заключениях содержатся расплывчатые формулировки без объяснений и плана действий, она советует не бояться задавать вопросы и, при необходимости, сменить специалиста. Её позиция проста и довольно категорична: медицина должна быть основана на ясности, а не на туманных объяснениях.
Идея «гормонального дисбаланса» как универсального объяснения симптомов звучит удобно, но не является медицинским диагнозом. Подход, о котором говорит Наталья, возвращает внимание к главному, а именно к конкретике, диагностике и четкому плану действий.