Правда ли, что летом мы чаще испытываем злость и почему так происходит / © Associated Press

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Почему так происходит, объясняют специалисты американского медицинского центра Kettering Health. На первый взгляд, жара кажется лишь физической нагрузкой: пот, жажда, слабость. Но она также влияет на наши эмоции и поведение, даже если мы этого не осознаем.

Когда тело перегревается, оно запускает стрессовую реакцию, повышает уровень гормонов кортизола и адреналина. Это может вызвать эмоциональные изменения — раздражительность, тревожность, нетерпение и даже агрессию.

Влияние жары на психику

Когда температура тела растет:

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Уменьшается приток крови к мозгу.

Активируется вегетативная нервная система.

Возрастает уровень гормонов стресса.

Организм теряет много жидкости, а это влияет на электролитный баланс и нейромедиаторы настроения.

Все это может привести к:

Снижение концентрации внимания

Плохого сна

Угнетение или наоборот — гиперактивности

Эмоциональных «вспышек»

Даже самые мелкие вещи, такие как очередь в магазине, громкий разговор соседей или перегрев в транспорте могут вызвать неожиданный всплеск агрессии или слез.

Опасно ли это

В крайних случаях жара провоцирует тепловое истощение или тепловой удар. И одними из первых симптомов могут быть именно изменения в поведении. Если человек становится агрессивным, дезориентированным или слишком возбужденным, это может свидетельствовать о начале теплового удара. В таком случае нужна срочная помощь.

Что делать, чтобы оставаться в покое

Носите ткани и одежду, которая дышит . Хлопок, лен, свободные крой — все, что позволяет телу дышать. Не носите синтетику и обтягивающую одежду в +30°C.

Оставайтесь в тени и прохладе. Пользуйтесь вентиляторами, кондиционерами или хотя бы влажными полотенцами, а также избегайте выходов на солнце с 11:00 до 16:00.

Пейтемного воды. Обезвоживание — главный враг эмоциональной стабильности в жару. Пейте по 150-200 мл каждые 30 мин, даже если не чувствуете жажды.

Следите за лекарствами . Некоторые препараты (антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты) могут повышать риск перегрева и обезвоживания. Если принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом.

Двигайтесь, но с умом . Избегайте интенсивных тренировок на улице, лучше тренироваться утром или в кондиционированном зале. Выбирайте йогу, пилатес, прогулки, а не спринты под солнцем.

Прислушивайтесь к себе. Если чувствуете головную боль, тошноту, головокружение или эмоциональное истощение, сделайте перерыв, уйдите в тень, выпейте воды. Это не слабость — это забота о себе.

Когда обратиться к врачу

Обычная раздражительность — это нормально. Но если вы:

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постоянно уставшие или нервные в жару;

не можете утолить жажду;

чувствуете головокружение, спутанность сознания, слабость;

обязательно обратитесь к терапевту. Это может быть проявлением не только перегрева, но и гормонального сбоя или обезвоживания, которое требует медицинской помощи.

Летом мы действительно можем чаще злиться и в этом виновата не только ситуация, но и физиология. Ваш организм реагирует на жару как на стресс и важно это понимать, чтобы не корить себя за лишние эмоции.

Лето может быть комфортным, если вы заботитесь о своем теле и психике. Носите шляпку, пейте воду, отдыхайте в тени и будьте добрее к себе. Вы не просто «ворчите» — вы адаптируетесь.