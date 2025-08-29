- Дата публикации
Правда ли, что при хорошей осанке надо сводить лопатки назад: рассказывает реабилитолог
Правильная осанка — это не только красивая походка и уверенность в себе, но и залог здоровья спины, суставов и даже внутренних органов.
Мы часто слышим совет, «своди лопатки назад и осанка станет идеальной». Однако действительно ли это правильный подход рассказал реабилитолог Даниил Абрамов и объяснил, почему такая техника не работает и как научиться держать правильно спину.
Почему не стоит «сводить лопатки»
Большинство людей, когда замечает сутулость, пытаются сразу отвести плечи назад и свести лопатки. Кажется, что это и есть выпрямление. На самом же деле такое положение:
перегружает трапециевидные мышцы, которые не предназначены для длительного удержания этой позиции;
создает ощущение скованности и быстрой усталости;
не формирует устойчивой привычки держать спину ровно, ведь мышцы-стабилизаторы не включаются в работу.
Как правильно держать спину
Вместо того чтобы силой «замораживать» плечи, реабилитолог советует обратить внимание на грудную клетку и внутренние мышцы.
Правильная техника:
Представьте, что центр грудной клетки тянется вверх. Это легкий подъем, будто вас «поднимают» за ниточку.
Спина расслаблена, нет чрезмерного напряжения в плечах и лопатках.
Лопатки не сведены искусственно, они просто занимают естественное положение.
Основная нагрузка идет на глубокие мышцы-стабилизаторы, а не на поверхностные.
Таким образом формируется устойчивая и естественная осанка, которая не утомляет и поддерживает здоровье.
Чем грозит неправильная осанка
Если годами сутулиться или пытаться «держать спину» только силой плеч, могут возникнуть:
хроническое напряжение в шее и плечах,
головная боль из-за мышечного спазма,
боли в пояснице,
проблемы с дыханием (грудная клетка сжимается, легкие не раскрываются на полную).
Как тренировать правильную осанку
Упражнения на растягивание грудных мышц (например, раскрытие грудной клетки у стены).
Укрепление мышц спины и кора (планка, упражнения с резиной).
Контроль в повседневной жизни: сидите так, чтобы макушка тянулась вверх, а плечи были расслаблены.
Делайте перерывы во время работы за компьютером — хотя бы каждые 40 мин.
Хорошая осанка — это не про «сведенные лопатки», а про внутреннюю стабильность и правильную работу глубоких мышц. Вместо того чтобы силой удерживать плечи, научитесь легкому подъему грудной клетки и расслабленной ровности. Такой подход не только сделает вашу походку грациозной, но и сохранит здоровье спины на долгие годы.