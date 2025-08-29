Правда ли, что при хорошей осанке надо сводить лопатки назад: рассказывает реабилитолог

Хорошая осанка / © www.credits

Мы часто слышим совет, «своди лопатки назад и осанка станет идеальной». Однако действительно ли это правильный подход рассказал реабилитолог Даниил Абрамов и объяснил, почему такая техника не работает и как научиться держать правильно спину.

Почему не стоит «сводить лопатки»

Большинство людей, когда замечает сутулость, пытаются сразу отвести плечи назад и свести лопатки. Кажется, что это и есть выпрямление. На самом же деле такое положение:

перегружает трапециевидные мышцы, которые не предназначены для длительного удержания этой позиции;

создает ощущение скованности и быстрой усталости;

не формирует устойчивой привычки держать спину ровно, ведь мышцы-стабилизаторы не включаются в работу.

Как правильно держать спину

Вместо того чтобы силой «замораживать» плечи, реабилитолог советует обратить внимание на грудную клетку и внутренние мышцы.

Правильная техника:

Представьте, что центр грудной клетки тянется вверх. Это легкий подъем, будто вас «поднимают» за ниточку. Спина расслаблена, нет чрезмерного напряжения в плечах и лопатках. Лопатки не сведены искусственно, они просто занимают естественное положение. Основная нагрузка идет на глубокие мышцы-стабилизаторы, а не на поверхностные.

Таким образом формируется устойчивая и естественная осанка, которая не утомляет и поддерживает здоровье.

Чем грозит неправильная осанка

Если годами сутулиться или пытаться «держать спину» только силой плеч, могут возникнуть:

хроническое напряжение в шее и плечах,

головная боль из-за мышечного спазма,

боли в пояснице,

проблемы с дыханием (грудная клетка сжимается, легкие не раскрываются на полную).

Как тренировать правильную осанку

Упражнения на растягивание грудных мышц (например, раскрытие грудной клетки у стены).

Укрепление мышц спины и кора (планка, упражнения с резиной).

Контроль в повседневной жизни: сидите так, чтобы макушка тянулась вверх, а плечи были расслаблены.

Делайте перерывы во время работы за компьютером — хотя бы каждые 40 мин.

Хорошая осанка — это не про «сведенные лопатки», а про внутреннюю стабильность и правильную работу глубоких мышц. Вместо того чтобы силой удерживать плечи, научитесь легкому подъему грудной клетки и расслабленной ровности. Такой подход не только сделает вашу походку грациозной, но и сохранит здоровье спины на долгие годы.