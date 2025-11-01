Правда ли, что тусклый свет во время сна может быть вредным для вашего сердца / © Credits

Мы привыкли думать, что главное — просто выспаться. Но на качество сна влияет не только его продолжительность, но и то, в каких условиях мы отдыхаем. Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, выявило тревожную закономерность, что даже тусклый свет ночью может увеличить риск сердечных болезней, инфарктов и инсультов. Причина в нарушении естественных биоритмов организма, которые регулируют работу сердца, гормонов и даже уровня сахара в крови. И если вам кажется, что лампа ночника — это мелочь, наука убеждает в обратном.

Когда «ночное сияние» становится врагом

Многие оставляют в спальне приглушённый свет для комфорта, безопасности или чтобы не споткнуться по дороге на кухню. Но новое масштабное исследование из Великобритании говорит, что даже тусклый свет ночью может быть опасным для сердца.

Данные и результаты опубликованы в JAMA Network Open впечатляют. В течение почти десяти лет ученые наблюдали за 88 905 людьми в возрасте от 40 лет, у которых не было сердечно-сосудистых болезней на старте. Участники носили специальные датчики, которые измеряли уровень освещения с полуночи до 6 утра, а затем исследователи проверяли их медицинские записи.

Что обнаружили исследователи

У тех, кто спал в комнатах с более высоким уровнем освещения, пусть даже неярким, существенно возрастал риск сердечных проблем:

на 45-56% увеличивался риск сердечной недостаточности,

на 28-32% — фибрилляции предсердий — нарушения ритма сердца,

а также чаще фиксировались инфаркты, инсульты и другие сердечные заболевания.

И даже когда учли возраст, диету, уровень активности и доход, связь между ночным светом и сердечными рисками оставалась стабильной. Интересно, что женщины и молодые участники имели еще более высокие показатели риска, чем мужчины среднего возраста. Поэтому результаты показывают, что избегание света ночью может быть важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Как свет влияет на организм

Всё упирается в циркадные ритмы — естественные «внутренние часы» тела, которые регулируют сон, обмен веществ, уровень гормонов и работу сердца. Когда мы спим в освещённом помещении, даже при слабом освещении, мозг получает сигнал, что «день продолжается».

Это снижает выработку мелатонина — гормона сна,

нарушает регуляцию артериального давления,

влияет на уровень сахара в крови.

Как результат, хроническая нагрузка на сердце, которая со временем может привести к гипертонии, диабету и ишемической болезни сердца.

Как уменьшить влияние ночного света

Выключайте экраны за час до сна. Телефон, телевизор и планшет излучают синий свет, который особенно подавляет мелатонин.

Используйте плотные шторы или маску для сна . Свет от фонарей или неона с улицы — типичный «вор» качества сна. Маска из натурального шелка или блэкаут шторы могут стать лучшей инвестицией в ваше здоровье.

Замените ночник на теплый свет. Если без подсветки никак, выберите лампу с красным или янтарным оттенком, она меньше влияет на биоритмы.

Усильте свет днем. Исследование также показало, что те, кто получал больше естественного света утром, имели более низкие риски сердечно-сосудистых болезней. Поэтому утренняя прогулка или завтрак у окна — это не просто приятно, но и полезно для сердца.

Это исследование не доказывает, что свет вызывает болезни, но связь очевидна. Поэтому в следующий раз, когда захочется оставить телевизор «на фоне» или ночник у кровати, вспомните о своем сердце. Маленькое изменение может дать большой эффект. Выключите свет и дайте телу шанс восстановиться.