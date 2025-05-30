Правда ли, что употребление цитрусовых может снизить риск депрессии / © Associated Press

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Новое исследование Гарвардской медицинской школы показало, что употребление всего одного апельсина в день может снизить риск депрессии почти на 20%. Причина в сложной, но чрезвычайно важной связи между микрофлорой кишечника и нашим мозгом.

Как именно цитрусовые влияют на настроение, почему этот эффект не присущ другим фруктам и действительно ли можно улучшить психическое здоровье с помощью простой смены в рационе, попробуем разобраться.

Цитрусовый секрет хорошего настроения

Согласно результатам исследования, опубликованным в The Harvard Gazette, регулярное употребление цитрусовых, в том числе одного апельсина в день, может снизить риск развития депрессии на 20%. Авторы исследования, среди которых доктор медицины Раадж Мехта, объясняют этот феномен особым взаимодействием между кишечником и мозгом.

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Микробиом, серотонин и апельсины

Ключевым звеном в этом взаимодействии является F. prausnitzii — полезная кишечная бактерия, которая влияет на выработку серотонина и дофамина. Эти нейромедиаторы известны своим положительным влиянием на настроение, эмоциональную стабильность и общее психическое здоровье. prausnitzii в кишечнике.

Данные исследования

Эти выводы были сделаны на основе обширного анализа данных Nurses' Health Study II (NHS2) — длительного научного проекта, который охватывает более 100 тысяч женщин и продолжается с 1989 года. По словам Мехты, это один из самых полных массивов данных о связи питания и психическом здоровье.

Почему именно цитрусовые

Интересно, что эффект обнаружен только у цитрусовых. Яблоки, бананы или другие фрукты не показали связи с уровнем депрессии. Причиной может быть уникальный состав цитрусовых: витамин C, антиоксиданты, фитонутриенты и натуральные ферменты, которые активируют рост F. prausnitzii и улучшают микробиом.

Что это значит

Хотя не следует считать апельсины заменой антидепрессантам, их можно включить в профилактическую стратегию психического здоровья. Они доступны, вкусны, не имеют серьезных побочных эффектов и могут быть полезны как часть сбалансированного питания.

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Здоровый микробиом — это более стабильное настроение. Интуитивно мы это знаем: «комфортная пища» помогает нам чувствовать себя лучше. Теперь это имеет научную основу.

Что дальше

Следующий шаг — клинические испытания, которые определят, могут ли цитрусовые не только предотвращать, но и смягчать депрессию. Тем временем исследователи призывают нас внимательнее относиться к влиянию рациона на эмоциональное состояние.

В мире, где психические расстройства становятся все более распространенными, каждый натуральный и безопасный способ профилактики на вес золота. Так что в следующий раз, когда захочется перекусить, выберите апельсин.