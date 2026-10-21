Препараты для похудения влияют на выпадение волос / © Credits

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Быстрое похудение может повлиять не только на показатели весов, но и на состояние волос, об этом говорится в материале издания GQ. По данным клинических исследований, выпадение волос наблюдалось у части людей, принимавших препараты GLP-1. В то же время этот побочный эффект не является неизбежным и может быть связан не столько с непосредственным действием лекарств, сколько с физиологическим стрессом, вызванным быстрой потерей веса.

Почему волосы начинают выпадать

Одна из возможных причин — телогенное выпадение волос. Оно возникает, когда из-за физиологического стресса значительное количество волосяных фолликулов преждевременно переходит в фазу покоя, после чего волосы начинают активнее выпадать.

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Чем больше потеря веса, тем сильнее может быть физиологический стресс для организма. Исследования этой связи продолжаются, поэтому не стоит считать, что выпадение волос обязательно вызвано самими препаратами или возникнет у каждого, кто их принимает.

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Как ухаживать за волосами во время похудения

Позаботьтесь о питании. Из-за снижения аппетита человек может получать меньше питательных веществ, в частности белка, дефицит которого может влиять на выпадение волос. Важно поддерживать полноценный рацион. Железо, цинк, витамин D и другие добавки следует подбирать с учетом индивидуальных потребностей и результатов обследований, а не принимать наугад.

Контролируйте стресс. Изменения в организме, тошнота, снижение аппетита и переживания, связанные с лечением, могут усиливать психологическую нагрузку. Регулярный сон, умеренная физическая активность и техники расслабления помогут поддержать общее самочувствие.

Попробуйте бережный уход. Пока волосы ослаблены, лучше ограничить горячие укладки, агрессивное окрашивание и тугие прически. Расчесывайте пряди осторожно и избегайте излишнего механического натяжения.

Помогут ли добавки и процедуры

Среди средств, которые используют для стимулирования роста волос, есть специализированные добавки, миноксидил и процедуры, такие как плазмотерапия (PRP) и микронидлинг. Однако их целесообразность зависит от причины выпадения, а эффективность не одинакова для всех. Прежде чем начинать лечение или принимать добавки, стоит проконсультироваться с врачом или дерматологом.

Массаж кожи головы может стать приятной частью ухода, однако не стоит рассчитывать на него как на гарантированный способ остановить выпадение волос.

Восстановятся ли волосы

Во многих случаях телогеновое выпадение волос носит временный характер. Когда вес стабилизируется, а организм будет получать достаточное количество питательных веществ, рост волос может постепенно восстановиться. Это часто занимает несколько месяцев, хотя сроки зависят от конкретной ситуации.

Выпадение волос во время похудения может вызывать беспокойство, однако это не означает, что придется навсегда расстаться с густыми локонами. Полноценное питание, бережный уход и консультация специалиста помогут определить причину проблемы и выбрать правильную тактику.

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