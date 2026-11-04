Прерывание беременности: до какого срока это разрешено и что важно знать каждой женщине

Прерывание беременности / © Credits

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Решение о беременности — одно из самых личных в жизни женщины. И независимо от обстоятельств, которые к этому привели, важно иметь доступ к профессиональной медицинской помощи, информации и возможности принимать решения без давления и осуждения.

В то же время вокруг прерывания беременности до сих пор ходит немало слухов. Одни считают, что существует только один способ проведения процедуры, другие ищут в интернете сомнительные схемы приема препаратов и не задумываются о возможных последствиях.

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Гинеколог Яна Губенко подчеркивает, что безопасность в первую очередь зависит от своевременного обращения к специалисту, правильного определения срока беременности и выбора метода в соответствии с медицинскими показаниями.

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До какого срока в Украине разрешено прерывание беременности

В Украине законодательство предусматривает два основных временных периода.

До 12 недель беременности — прерывание возможно по желанию женщины, без необходимости обосновывать своё решение медицинскими или социальными обстоятельствами.

От 12 до 22 недель — процедура допускается по установленным законодательством медицинским и социальным показаниям. Для этого предусмотрен отдельный порядок установления оснований и проведения процедуры.

После 12-й недели решение принимается в соответствии с установленными показаниями и медицинскими процедурами, а помощь оказывается в стационарных условиях.

Итак, если женщина рассматривает возможность прерывания беременности, важно не откладывать консультацию с врачом. Именно специалист поможет определить срок, оценить состояние здоровья и объяснить доступные варианты.

Методы прерывания беременности

По словам Яны Губенко, выбор метода зависит от срока беременности, состояния здоровья женщины и результатов медицинского обследования. Среди основных методов — медикаментозное прерывание беременности и хирургическое вмешательство.

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Медикаментозное прерывание беременности

Этот метод предполагает применение специальных лекарственных препаратов, вызывающих прерывание беременности без хирургического вмешательства. Он может применяться в первом триместре, в частности до 12 недель беременности, при отсутствии противопоказаний и в соответствии с медицинскими стандартами, согласно информации Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.

Важно понимать, что медикаментозный метод — это не просто прием таблеток. Перед процедурой женщина получает консультацию, проходит необходимое обследование, узнает о возможных реакциях организма и признаках осложнений.

Самостоятельно подбирать препараты, дозировку или последовательность их приема категорически не следует.

Хирургическое прерывание беременности

Второй метод осуществляется с помощью вакуумной аспирации. Во время процедуры с помощью специального оборудования удаляют содержимое полости матки. Этот метод может быть ручным или электрическим и относится к безопасным способам прерывания беременности на ранних сроках.

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Перед вмешательством врач проводит необходимое обследование, объясняет особенности процедуры, возможные риски и варианты обезболивания.

В отличие от медикаментозного метода, вакуумная аспирация предполагает медицинское вмешательство. Однако это не означает, что каждая женщина обязательно должна оставаться в больнице на несколько суток, прерывание беременности до 12 недель может проводиться и в амбулаторных условиях, если для этого нет противопоказаний. Конкретный формат медицинской помощи определяет врач с учетом индивидуальной ситуации.

Не стоит откладывать визит к гинекологу

Один из главных принципов безопасного прерывания беременности — своевременность. Чем раньше женщина обращается к врачу, тем больше возможностей оценить ситуацию и выбрать подходящий метод с учетом срока беременности и состояния здоровья. Во время консультации специалист помогает:

определить срок беременности

оценить общее состояние здоровья

определить возможные противопоказания

объяснить особенности доступных методов

обсудить обезболивание, возможные риски и дальнейшее наблюдение

Не менее важно получить информацию о восстановлении после процедуры и современных методах контрацепции, если женщина хочет предотвратить нежелательную беременность в будущем.

Чего категорически нельзя делать

Гинеколог подчеркивает опасность самолечения. Сомнительные советы с форумов, видео в социальных сетях или непроверенные схемы приема препаратов могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Нельзя самостоятельно:

покупать и принимать препараты для прерывания беременности без консультации с врачом

изменять назначенные врачом дозировки

использовать народные методы или экспериментировать с лекарствами

игнорировать сильную боль, обильное кровотечение, повышение температуры или другие тревожные симптомы

отказываться от рекомендованного врачом контрольного осмотра

После процедуры важно следовать рекомендациям врача. Если возникает сильное или длительное кровотечение, резкая боль в животе, повышение температуры, неприятный запах выделений или резкое ухудшение самочувствия, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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