Причины онемения рук: рассказывает реабилитолог

Если вы залежали руку, неудобно спали, у вас грыжа в шее, нарушение осанки, все это может стать причиной онемения пальцев рук.

Онемение пальцев – это состояние, когда вы испытываете частичную или полную потерю чувствительности в пальцах. Это распространенное явление и оно может возникать, например, из-за сжатия нервов. Обычно это ощущение проходит, когда меняется положение руки или пальцев. На странице rehab.drob вышла интересная информация о причинах онемения рук.

Нервная система в нашем теле отвечает за передачу сигналов в мозг и от него. Онемение может возникать в случаях, когда эти нервы сжаты, повреждены или раздражены.

Синдром запястного канала

Вызывает такие симптомы, как онемение большого, указательного и среднего пальцев, ощущение покалывания, жжения или боли. Это происходит, когда серединный нерв в вашей руке защемляется или зажимается на запястье или в результате повторяющихся движений, например использование ручных инструментов или набора текста на клавиатуре. Симптомы часто усиливаются ночью.

Шейная радикулопатия

Шейная радикулопатия, также известная как защемление нерва, возникает, когда сжимается нерв в верхней части позвоночника на шее. Оно может вызвать онемение, покалывание и неконтролируемость, которые распространяются на ваши руки. Двумя наиболее распространенными причинами защемления нерва на шее является возрастная дегенерация костей и грыжа.

Синдром Рейно

Онемение наступает когда мелкие артерии в ваших пальцах спазмируются или становятся уже. Это влияет на кровообращение и уменьшает поступление кислорода в нервы рук. Это состояние может быть вызвано низкими температурами и эмоциональным стрессом. Пораженные пальцы могут выглядеть бледными или синеватыми во время онемения. Это может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Ревматоидный артрит

Это аутоиммунное заболевание, вызывающее отек и боли в суставах. Это состояние также может привести к покалыванию, онемению и жжению в руках. Обычно поражаются обе стороны тела.

Защемление локтевого нерва

Такое защемление влияет на локтевой нерв, проходящий со стороны мизинца. Нерв обычно сжимается в локтевом суставе, в результате чего онемение распространяется на мизинец и безымянный палец. Это состояние известно как синдром локтевого канала. Вы можете заметить тупую боль на внутренней стороне локтя.

Другие менее распространенные причины онемения пальцев включают в себя:

Дефицит витамина B-1;

Рассеянный склероз;

Инсульт;

Нарушение работы головного и спинного мозга.

Однако онемение пальцев, которое не исчезает или постепенно усиливается, может быть признаком серьезного состояния здоровья.

@rehab.drob имеешь Залежал руку, неудобно спал , грыжу в шее, нарушенную осанку — все это может вызвать онемение пальцев рук

Существует много разных возможных причин онемения пальцев. Этот симптом может исчезнуть без лечения или после незначительного изменения образа жизни в зависимости от причины. Если онемение не исчезает, человеку следует обратиться к врачу, чтобы определить причину и подобрать подходящее лечение.

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