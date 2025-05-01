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ТСН в социальных сетях

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Причины возникновения боли в шее и как себе помочь

Если вы испытываете скованность или неприятные ощущения в шее, не спешите списывать это на усталость или плохую погоду.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Причины возникновения боли в шее: как себе помочь

Причины возникновения боли в шее: как себе помочь / © www.credits

Часто боли в шее сигнализируют о проблемах, которые следует распознать и решить еще до того, как ситуация усложнится. Издание Medical News Today рассказало о том, почему болит шея, как можно помочь себе и в каких случаях без врача не обойтись.

Основные причины боли в шее

Напряжение или растяжение мышц

Самая распространенная причина боли. Часто возникает после:

  • сна в неудобной позе,

  • длительной работы за компьютером,

  • ношения тяжелых сумок на одном плече,

  • стресса, провоцирующего напряжение мышц.

Если боль тупая или пульсирующая и усиливается во время движения — вероятно, это самое мышечное напряжение.

Остеохондроз и шейный спондилез

Это возрастные изменения в межпозвонковых дисках и суставах шеи. Чаще встречается у женщин после 40 лет.

Симптомы: боль, скованность, хруст при поворотах головы. Возможно иррадиирование боли в плече, руку, даже головокружение.

Защемление нерва (радикулопатия)

Когда диск давит на нервный корешок, появляется:

  • резкая боль, которая «стреляет» в руку,

  • онемение или покалывание в пальцах,

  • мышечная слабость.

Травмы и ушибы

Резкие движения, аварии, падения или даже неправильно выполненные упражнения могут повлечь за собой разрыв связок, ушибы или даже перелом позвонков.

В случае острой боли после травмы — немедленно обратитесь к врачу!

Стеноз позвоночного канала

Это сужение пространства, в котором проходит спинной мозг. Может вызывать боль, онемение конечностей, нарушение координации.

Менингит

Воспаление оболочек мозга, сопровождающееся опасным состоянием:

  • сильной ригидностью шеи,

  • лихорадкой,

  • головной болью,

  • рвотой, тошнотой.

При подозрении на менингит — вызывайте скорую помощь.

Онкологические заболевания

Злокачественные образования в зоне головы, шеи или позвоночника могут провоцировать боль. Особенно если он сопровождается:

  • беспричинным похудением,

  • появлением узелков в шее,

  • сменой голоса,

  • болью в челюсти или горле.

Домашние методы помощи

  • Тепло или холод: приложите на шею грелку или лед на 10–15 мин.

  • Обезболивающие средства: ибупрофен или парацетамол облегчат боль и снизят воспаление.

  • Легкая растяжка: аккуратно сверните голову вправо, затем влево. Повторите его до 5 раз. Избегайте резких движений.

  • Поза и эргономика: проверьте, как вы сидите за компьютером. Монитор должен быть на уровне глаз, а спина — прямая.

  • Подушка: выбирайте ортопедические модели, поддерживающие шейный отдел во время сна.

Как предотвратить боль в шее: ежедневные привычки

  • Держите спину ровно, особенно за столом или телефоном.

  • Не держите телефон прижатым к плечу — лучше используйте гарнитуру.

  • Разминайтесь каждый час, если работаете сидя.

  • Не поднимайте тяжелое с наклоном — сгибайте ноги.

  • Избегайте стресса: он провоцирует мышечное напряжение.

Когда обратиться к врачу

Если боль:

  • появилась после травмы, ушиба или ДТП,

  • сопровождается лихорадкой, рвотой или онемением рук,

  • не исчезает в течение недели,

  • усиливается ночью или мешает спать.

В сложных случаях врач может рекомендовать физиотерапию, МРТ или даже хирургическое вмешательство.

Боль в шее — это не просто дискомфорт, это предупреждение. Оставайтесь активными, заботьтесь об осанке и не игнорируйте симптомы. Ведь здоровье начинается с внимания к себе.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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