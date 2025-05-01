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Причины возникновения боли в шее и как себе помочь
Если вы испытываете скованность или неприятные ощущения в шее, не спешите списывать это на усталость или плохую погоду.
Часто боли в шее сигнализируют о проблемах, которые следует распознать и решить еще до того, как ситуация усложнится. Издание Medical News Today рассказало о том, почему болит шея, как можно помочь себе и в каких случаях без врача не обойтись.
Основные причины боли в шее
Напряжение или растяжение мышц
Самая распространенная причина боли. Часто возникает после:
сна в неудобной позе,
длительной работы за компьютером,
ношения тяжелых сумок на одном плече,
стресса, провоцирующего напряжение мышц.
Если боль тупая или пульсирующая и усиливается во время движения — вероятно, это самое мышечное напряжение.
Остеохондроз и шейный спондилез
Это возрастные изменения в межпозвонковых дисках и суставах шеи. Чаще встречается у женщин после 40 лет.
Симптомы: боль, скованность, хруст при поворотах головы. Возможно иррадиирование боли в плече, руку, даже головокружение.
Защемление нерва (радикулопатия)
Когда диск давит на нервный корешок, появляется:
резкая боль, которая «стреляет» в руку,
онемение или покалывание в пальцах,
мышечная слабость.
Травмы и ушибы
Резкие движения, аварии, падения или даже неправильно выполненные упражнения могут повлечь за собой разрыв связок, ушибы или даже перелом позвонков.
В случае острой боли после травмы — немедленно обратитесь к врачу!
Стеноз позвоночного канала
Это сужение пространства, в котором проходит спинной мозг. Может вызывать боль, онемение конечностей, нарушение координации.
Менингит
Воспаление оболочек мозга, сопровождающееся опасным состоянием:
сильной ригидностью шеи,
лихорадкой,
головной болью,
рвотой, тошнотой.
При подозрении на менингит — вызывайте скорую помощь.
Онкологические заболевания
Злокачественные образования в зоне головы, шеи или позвоночника могут провоцировать боль. Особенно если он сопровождается:
беспричинным похудением,
появлением узелков в шее,
сменой голоса,
болью в челюсти или горле.
Домашние методы помощи
Тепло или холод: приложите на шею грелку или лед на 10–15 мин.
Обезболивающие средства: ибупрофен или парацетамол облегчат боль и снизят воспаление.
Легкая растяжка: аккуратно сверните голову вправо, затем влево. Повторите его до 5 раз. Избегайте резких движений.
Поза и эргономика: проверьте, как вы сидите за компьютером. Монитор должен быть на уровне глаз, а спина — прямая.
Подушка: выбирайте ортопедические модели, поддерживающие шейный отдел во время сна.
Как предотвратить боль в шее: ежедневные привычки
Держите спину ровно, особенно за столом или телефоном.
Не держите телефон прижатым к плечу — лучше используйте гарнитуру.
Разминайтесь каждый час, если работаете сидя.
Не поднимайте тяжелое с наклоном — сгибайте ноги.
Избегайте стресса: он провоцирует мышечное напряжение.
Когда обратиться к врачу
Если боль:
появилась после травмы, ушиба или ДТП,
сопровождается лихорадкой, рвотой или онемением рук,
не исчезает в течение недели,
усиливается ночью или мешает спать.
В сложных случаях врач может рекомендовать физиотерапию, МРТ или даже хирургическое вмешательство.
Боль в шее — это не просто дискомфорт, это предупреждение. Оставайтесь активными, заботьтесь об осанке и не игнорируйте симптомы. Ведь здоровье начинается с внимания к себе.